این سی ای آر ٹی نے عدلیہ سے متعلق غلط مواد پر معافی مانگی، کتاب واپس لے لی
این سی ای آر ٹی نے واضح کیا کہ وہ عدلیہ کا بہت احترام کرتا ہے اور اسے بنیادی حقوق کا محافظ مانتا ہے۔
Published : February 26, 2026 at 10:36 AM IST
نئی دہلی: نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ (این سی ای آر ٹی) نے معافی مانگی ہے اور کلاس آٹھ کی نئی ریلیز ہوئی سوشل سائنس کی کتاب کی تقسیم واپس لے لی ہے۔ این سی ای آر ٹی کے مطابق کتاب کے ایک باب میں "متن میں غلط مواد اور فیصلے میں غلطی" پائی پائی گئی ہے۔
ایک پریس بیان میں این سی ای آر ٹی نے کہا کہ کلاس آٹھ کی سوشل سائنس کی نصابی کتاب 'ایکسپلورنگ سوسائٹی: انڈیا اینڈ بیونڈ، ویلیوم 2' 24 فروری 2026 کو جاری کی گئی تھی، لیکن کتاب ملنے کے بعد پتہ چلا کہ متن میں کچھ مواد اور فیصلے کی غلطی نادانستہ طور پر چیپٹر نمبر چار جس کا عنوان 'ہمارے سماج میں عدلیہ کا کردار' (صفحہ 125-142) تھا، میں آ گئی تھیں۔
محکمہ سکول ایجوکیشن اینڈ لٹریسی (وزارت تعلیم) نے بھی اسی نوعیت کا ایک تبصرہ کرتے ہوئے ہدایت جاری کی کہ اگلے نوٹس تک کتاب کی تقسیم پر مکمل پابندی عائد کر دی جائے۔ این سی ای آر ٹی نے کہا کہ محکمے کی اس ہدایت کی تعمیل کی گئی ہے۔
این سی ای آر ٹی نے واضح کیا کہ اسے عدلیہ کا سب سے زیادہ احترام ہے اور وہ اسے بھارتی آئین اور بنیادی حقوق کا محافظ سمجھتا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے، "یہ غلطی مکمل طور پر نادانستہ تھی اور این سی ای آر ٹی کو اس باب میں غلط مواد شامل کرنے پر افسوس ہے۔"
این سی ای آر ٹی نے اس بات کا اعادہ کیا کہ نئی نصابی کتب کا مقصد طلباء کی آئینی خواندگی، آئین کا احترام اور جمہوری شراکت کے بارے میں سمجھ بوجھ کو مضبوط کرنا ہے۔ ان کا کسی بھی آئینی ادارے کے اختیارات پر سوال اٹھانے یا اسے کمزور کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ اسے مناسب حکام کے ساتھ مشاورت کے بعد ضرورت کے مطابق دوبارہ لکھا جائے گا، اور 2026-27 کے تعلیمی سیشن سے شروع ہونے والی کلاس آٹھ کے طلباء کو دستیاب کرایا جائے گا۔
این سی ای آر ٹی نے ایک بار پھر اپنی غلطی پر افسوس کا اظہار کیا اور معافی مانگتے ہوئے ادارے کے تقدس اور وقار کے لیے کام جاری رکھنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ اس باب کو 2026-27 کے تعلیمی سیشن کے لیے طلبا کو دستیاب کرنے سے پہلے مناسب حکام کے ساتھ مشاورت سے دوبارہ لکھا جائے گا۔
