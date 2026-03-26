ایران جنگ کے دوران ایک بڑا دھچکا، گیس کے بعد اب پیٹرول پانچ روپے اور ڈیزل تین روپے ہوا مہنگا
مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے درمیان ایک چونکا دینے والی خبر سامنے آئی ہے۔ نیارا انرجی نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کردیا۔
Published : March 26, 2026 at 2:05 PM IST
نئی دہلی: ہندوستان کی سب سے بڑی نجی ایندھن خوردہ فروش، نیارا انرجی نے جمعرات کو پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے فی لیٹر اضافہ کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بعد تیل کی عالمی قیمتوں میں حالیہ اضافے کا کچھ حصہ صارفین تک پہنچایا جا رہا ہے۔
ہندوستان میں ایندھن کی مارکیٹنگ کمپنیاں دباؤ کا شکار ہیں کیونکہ 28 فروری سے تیل کی بین الاقوامی قیمتوں میں تقریباً 50 فیصد اضافے کے باوجود ریٹیل پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں مستحکم ہیں۔ 28 فروری کو، امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر فوجی حملے شروع کیے، تہران کی طرف سے ایک بڑا جوابی حملہ کیا گیا۔
ان پٹ لاگت میں اضافے کو صارفین تک پہنچانے کا فیصلہ
نیارا انرجی، جو ہندوستان کے 102,075 پٹرول پمپوں میں سے 6,967 کو چلاتی ہے، نے ان پٹ لاگت میں کچھ اضافے کو صارفین تک پہنچانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم کمپنی کے ترجمان نے فوری طور پر اس خبر پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔
Jio-BP، Reliance Industries اور BP PLU کے درمیان ایندھن کی خوردہ فروشی کا جوائنٹ وینچر، جس کے 2,185 پیٹرول پمپس ہیں، نے پیٹرول اور ڈیزل کی فروخت پر بھاری نقصان اٹھانے کے باوجود قیمتوں میں ابھی تک اضافہ نہیں کیا ہے۔
پیٹرول کی قیمتوں میں 5 فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمتوں میں 3 کا اضافہ
سرکاری ایندھن کے خوردہ فروش، جو تقریباً 90 فیصد مارکیٹ پر قابض ہیں، نے نرخوں کو منجمد رکھا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ روس کی Rosneft کی اکثریتی ملکیت والی کمپنی نیارا (Nayara) نے پیٹرول کی قیمتوں میں 5 فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمتوں میں 3 کا اضافہ کیا ہے، لیکن مؤثر شرح میں اضافہ ریاست کے لحاظ سے مقامی ٹیکس جیسے VAT کے اثرات کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔
ایندھن کے پرائیویٹ خوردہ فروشوں کو قیمتوں میں اضافہ
کچھ جگہوں پر، پٹرول کی قیمت میں اضافہ 5.30 فی لیٹر تک ہے۔ ذرائع نے کہا، "ہندوستان میں ایندھن کے پرائیویٹ خوردہ فروشوں کو قیمتوں میں اضافے سے روکنے سے ہونے والے نقصانات کو پورا کرنے کے لیے کوئی سرکاری معاوضہ نہیں ملتا، جب کہ سرکاری کمپنیوں کو "اچھے کارپوریٹ شہری" کے طور پر کام کرنے کے لیے تعاون حاصل ہے۔
خوردہ قیمتیں بڑھانے کے سوا کوئی چارہ نہیں
ان کا مزید کہنا تھا کہ بڑھتے ہوئے نقصان نے ان کے پاس خوردہ قیمتیں بڑھانے کے سوا کوئی چارہ نہیں چھوڑا ہے۔ ریٹیل پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اپریل 2022 سے مستحکم ہیں، سرکاری ملکیت والی انڈین آئل کارپوریشن (IOC)، بھارت پیٹرولیم کارپوریشن لمیٹڈ (BPCL)، اور ہندوستان پیٹرولیم کارپوریشن لمیٹڈ (HPCL) کو خام تیل کی قیمتیں زیادہ ہونے پر نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور قیمتیں کم ہونے پر منافع ہوتا ہے۔
واضح رہے کہ پچھلے ہفتے، تینوں خوردہ فروشوں نے پریمیم یا اعلیٰ درجے کے پیٹرول کی قیمت میں 2 فی لیٹر اور صنعتی صارفین کو فروخت کیے جانے والے بلک ڈیزل کی قیمت میں تقریباً 22 فی لیٹر اضافہ کیا۔