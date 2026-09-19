ہندوستان اور پاکستان کی بحری افواج کا ٹکراؤ کب کب ہوا اور کون غالب آیا؟ جانیے کس کا پلڑا رہا بھاری
میڈیا رپورٹس کے مطابق، 15 ستمبر کو بھارت اور پاکستان کی بحریہ کے جہاز بحیرۂ عرب میں ٹکرا گئے تھے۔
Published : September 19, 2026 at 1:30 PM IST
حیدرآباد: بھارت نے (16 ستمبر 2026) کو نئی دہلی میں پاکستان کے ہائی کمیشن کو وزارتِ خارجہ (MEA) میں طلب کیا اور سمندر میں پاکستانی نیوی یونٹس کے 'ناقابلِ قبول' اور 'غیر پیشہ ورانہ' رویے پر شدید احتجاج درج کرایا، جس کی وجہ سے انڈین نیوی کی ایک یونٹ کے ساتھ ٹکر ہوئی۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق، 15 ستمبر کو بھارت اور پاکستان کی نیوی کے جہاز شمالی بحیرۂ عرب میں ٹکرا گئے تھے۔ یہ ٹکر مئی 2025 میں چار دن کی جنگ کے بعد دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان پہلی براہِ راست فوجی مڈبھیڑ ہے، جب بھارت نے پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے تھے اور بعد میں پاکستانی فوج کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔
ماضی میں بھی بھارت اور پاکستان کی بحریہ کے درمیان اس طرح کی مڈبھیڑ ہو چکی ہے۔ آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں:
1983: 1983 میں، ایک بھارتی کاشین II کلاس کے ڈسٹرائر (تباہ کن جنگی جہاز) نے ایک پاکستانی اٹلانٹک (Atlantique) طیارے پر تقریباً فائرنگ کر دی تھی۔
1995: اگست 1995 میں، پاکستان نیوی کے الویٹ (Allouette) ہیلی کاپٹروں نے جکارتہ کی تنجونگ پریاک بندرگاہ پر لنگر انداز ایک بھارتی جنگی جہاز کے اوپر بہت نیچی اور خطرناک پرواز کی تھی۔ اس وقت پاکستان اور بھارت کی بحریہ کو انڈونیشیا کے بین الاقوامی فلیٹ ریویو میں مدعو کیا گیا تھا۔
1996: 1996 میں، بحیرۂ عرب میں پاکستان نیوی کی سالانہ 'سی اسپارک' مشقوں کی نگرانی کرنے والے انڈین نیوی کے سی کنگ ہیلی کاپٹر اور پاکستان نیوی کے SA316B الویٹ III ہیلی کاپٹر کے درمیان فضا میں ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔
پاکستان نیوی کے اٹلانٹک اور P3C اورین طیاروں کو طیارہ بردار بحری جہاز آئی این ایس وِراٹ (INS Viraat) سے پرواز بھرنے والے بھارتی سی ہیریئر V/STOL جنگی طیاروں نے بار بار انتباہ (وارننگ) دے کر مار بھگایا تھا۔
1999: سال 1999 میں، ایک لاپرواہ اور ٹالی جا سکنے والی پرواز کے دوران، پاکستان نیوی کے ایک اٹلانٹک طیارے نے بھارتی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور گجرات کے کچھ (Kutch) علاقے میں دراندازی کی۔ زمین کے اوپر اس سست رفتار، طویل فاصلے تک سمندری نگرانی کرنے والے اور آبدوز مخالف جنگی طیارے کا نمودار ہونا واقعی حیران کن تھا۔ بھارتی فضائیہ کے دو مگ-21 (MiG-21) طیاروں نے اس پاکستانی اٹلانٹک طیارے کو فضا میں ہی روک لیا۔ دراندازی کرنے والے طیارے اور روکنے والے طیاروں کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اٹلانٹک طیارے کے جارحانہ پینترا بدلنے کے نتیجے میں اس طیارے کو مار گرایا گیا، جس سے اس میں سوار تمام 16 افراد ہلاک ہو گئے۔
2011: سال 2011 میں، پاکستانی بحری جہاز پی این ایس بابر (PNS Babar) کے انتہائی تیز رفتار سے بالکل قریب سے گزرنے کی وجہ سے بھارتی بحریہ کے جہاز آئی این ایس گوداوری (INS Godavari) کا فلائٹ ڈیک نیٹ تباہ ہو گیا تھا۔ یہ واقعہ خلیجِ عدن (Gulf of Aden) میں پیش آیا تھا، جب آئی این ایس گوداوری کارگو جہاز ایم وی سویز (MV Suez) کے قریب موجود تھا، جسے پی این ایس بابر اسکواڈ کے طور پر ساتھ لا رہا تھا۔ ایم وی سویز کو صومالی قزاقوں (سمندری ڈاکوؤں) نے ہائی جیک کر لیا تھا اور اسے چھڑا کر واپس لایا جا رہا تھا۔
2016: سال 2016 میں، بھارت اور پاکستان کے جنگی جہازوں نے سمندر میں ایک دوسرے کا پیچھا کیا تھا، جب دونوں فریقین نے ایک دوسرے پر اپنی اپنی باقاعدہ گشت اور مشقوں میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام عائد کیا تھا۔
پاکستان کے ساتھ بڑے بحرانوں کے دوران بھارتی بحریہ کے آپریشنز
سال 1999 کی کارگل جنگ کے دوران، جب بھارتی بحریہ نے پاکستان کی سمندری حدود کے قریب کم از کم 30 جنگی جہازوں کو تعینات کر دیا تھا، تب پاکستانی بحریہ جنگ میں شامل ہونے سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔
2019 کے پلوامہ-بالاکوٹ بحران کے دوران، جب بھارت نے پاکستانی سمندری حدود کے پاس کم از کم 60 جہازوں کو تعینات کیا تھا، جس میں ملک کی پہلی جوہری توانائی سے چلنے والی بیلسٹک میزائل آبدوز (SSBN) آئی این ایس اریہنت (INS Arihant) بھی شامل تھی، جسے ممکنہ طور پر روس سے لیز پر لی گئی بھارت کی اس وقت کی واحد جوہری حملے والی آبدوز آئی این ایس چکرا (INS Chakra) کے ذریعے اسکارٹ کیا جا رہا تھا یا وہ اس کے ساتھ تعینات تھی۔
مئی 2025 میں، 'آپریشن سندور' کے دوران بھارت نے 36 بحری جہازوں کو تعینات کیا تھا، جس میں ایک کیریئر بیٹل گروپ بھی شامل تھا، جس نے پاکستان کے ساحل پر نگرانی اور حقیقی ناکہ بندی قائم کر دی تھی۔
فوجی مشقوں کے بارے میں پیشگی اطلاع دینے پر بھارت اور پاکستان کے درمیان معاہدہ
پاکستان اور بھارت کے درمیان فوجی مشقوں، جنگی مشقوں اور فوجیوں کی نقل و حرکت کی پیشگی اطلاع دینے کا معاہدہ 6 اپریل 1991 کو نئی دہلی میں سائن کیا گیا تھا۔ اس کے تحت دونوں ممالک کی بحریہ کے جہازوں اور آبدوزوں کو ایک دوسرے سے تین ناٹیکل میل (NMs) سے کم فاصلے پر نہیں آنا چاہیے، تاکہ بین الاقوامی سمندری حدود میں آپریشنز کے دوران کسی بھی قسم کے حادثے سے بچا جا سکے۔