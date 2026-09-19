ETV Bharat / bharat

ہندوستان اور پاکستان کی بحری افواج کا ٹکراؤ کب کب ہوا اور کون غالب آیا؟ جانیے کس کا پلڑا رہا بھاری

میڈیا رپورٹس کے مطابق، 15 ستمبر کو بھارت اور پاکستان کی بحریہ کے جہاز بحیرۂ عرب میں ٹکرا گئے تھے۔

naval vessels collision INDIA AND PAKISTAN NAVIES FACE OFFS AT SEA, Urdu News
ہندوستان اور پاکستان کی بحری افواج کا ٹکراؤ کب ہوا اور کون غالب آیا؟ جانیں کہ کون غالب رہا۔ (File/ IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 19, 2026 at 1:30 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: بھارت نے (16 ستمبر 2026) کو نئی دہلی میں پاکستان کے ہائی کمیشن کو وزارتِ خارجہ (MEA) میں طلب کیا اور سمندر میں پاکستانی نیوی یونٹس کے 'ناقابلِ قبول' اور 'غیر پیشہ ورانہ' رویے پر شدید احتجاج درج کرایا، جس کی وجہ سے انڈین نیوی کی ایک یونٹ کے ساتھ ٹکر ہوئی۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق، 15 ستمبر کو بھارت اور پاکستان کی نیوی کے جہاز شمالی بحیرۂ عرب میں ٹکرا گئے تھے۔ یہ ٹکر مئی 2025 میں چار دن کی جنگ کے بعد دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان پہلی براہِ راست فوجی مڈبھیڑ ہے، جب بھارت نے پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے تھے اور بعد میں پاکستانی فوج کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔

naval vessels collision INDIA AND PAKISTAN NAVIES FACE OFFS AT SEA, Urdu News
Indian Navy's Nipun ہندوستانی بحریہ کا نپن (File/ ANI)

ماضی میں بھی بھارت اور پاکستان کی بحریہ کے درمیان اس طرح کی مڈبھیڑ ہو چکی ہے۔ آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں:

1983: 1983 میں، ایک بھارتی کاشین II کلاس کے ڈسٹرائر (تباہ کن جنگی جہاز) نے ایک پاکستانی اٹلانٹک (Atlantique) طیارے پر تقریباً فائرنگ کر دی تھی۔

1995: اگست 1995 میں، پاکستان نیوی کے الویٹ (Allouette) ہیلی کاپٹروں نے جکارتہ کی تنجونگ پریاک بندرگاہ پر لنگر انداز ایک بھارتی جنگی جہاز کے اوپر بہت نیچی اور خطرناک پرواز کی تھی۔ اس وقت پاکستان اور بھارت کی بحریہ کو انڈونیشیا کے بین الاقوامی فلیٹ ریویو میں مدعو کیا گیا تھا۔

1996: 1996 میں، بحیرۂ عرب میں پاکستان نیوی کی سالانہ 'سی اسپارک' مشقوں کی نگرانی کرنے والے انڈین نیوی کے سی کنگ ہیلی کاپٹر اور پاکستان نیوی کے SA316B الویٹ III ہیلی کاپٹر کے درمیان فضا میں ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔

پاکستان نیوی کے اٹلانٹک اور P3C اورین طیاروں کو طیارہ بردار بحری جہاز آئی این ایس وِراٹ (INS Viraat) سے پرواز بھرنے والے بھارتی سی ہیریئر V/STOL جنگی طیاروں نے بار بار انتباہ (وارننگ) دے کر مار بھگایا تھا۔

naval vessels collision INDIA AND PAKISTAN NAVIES FACE OFFS AT SEA, Urdu News
ہندوستان اور پاکستان کی بحری افواج کا ٹکراؤ کب ہوا اور کون غالب آیا؟ جانیں کہ کون غالب رہا۔ (File/ IANS)

1999: سال 1999 میں، ایک لاپرواہ اور ٹالی جا سکنے والی پرواز کے دوران، پاکستان نیوی کے ایک اٹلانٹک طیارے نے بھارتی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور گجرات کے کچھ (Kutch) علاقے میں دراندازی کی۔ زمین کے اوپر اس سست رفتار، طویل فاصلے تک سمندری نگرانی کرنے والے اور آبدوز مخالف جنگی طیارے کا نمودار ہونا واقعی حیران کن تھا۔ بھارتی فضائیہ کے دو مگ-21 (MiG-21) طیاروں نے اس پاکستانی اٹلانٹک طیارے کو فضا میں ہی روک لیا۔ دراندازی کرنے والے طیارے اور روکنے والے طیاروں کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اٹلانٹک طیارے کے جارحانہ پینترا بدلنے کے نتیجے میں اس طیارے کو مار گرایا گیا، جس سے اس میں سوار تمام 16 افراد ہلاک ہو گئے۔

2011: سال 2011 میں، پاکستانی بحری جہاز پی این ایس بابر (PNS Babar) کے انتہائی تیز رفتار سے بالکل قریب سے گزرنے کی وجہ سے بھارتی بحریہ کے جہاز آئی این ایس گوداوری (INS Godavari) کا فلائٹ ڈیک نیٹ تباہ ہو گیا تھا۔ یہ واقعہ خلیجِ عدن (Gulf of Aden) میں پیش آیا تھا، جب آئی این ایس گوداوری کارگو جہاز ایم وی سویز (MV Suez) کے قریب موجود تھا، جسے پی این ایس بابر اسکواڈ کے طور پر ساتھ لا رہا تھا۔ ایم وی سویز کو صومالی قزاقوں (سمندری ڈاکوؤں) نے ہائی جیک کر لیا تھا اور اسے چھڑا کر واپس لایا جا رہا تھا۔

2016: سال 2016 میں، بھارت اور پاکستان کے جنگی جہازوں نے سمندر میں ایک دوسرے کا پیچھا کیا تھا، جب دونوں فریقین نے ایک دوسرے پر اپنی اپنی باقاعدہ گشت اور مشقوں میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام عائد کیا تھا۔

پاکستان کے ساتھ بڑے بحرانوں کے دوران بھارتی بحریہ کے آپریشنز

سال 1999 کی کارگل جنگ کے دوران، جب بھارتی بحریہ نے پاکستان کی سمندری حدود کے قریب کم از کم 30 جنگی جہازوں کو تعینات کر دیا تھا، تب پاکستانی بحریہ جنگ میں شامل ہونے سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔

2019 کے پلوامہ-بالاکوٹ بحران کے دوران، جب بھارت نے پاکستانی سمندری حدود کے پاس کم از کم 60 جہازوں کو تعینات کیا تھا، جس میں ملک کی پہلی جوہری توانائی سے چلنے والی بیلسٹک میزائل آبدوز (SSBN) آئی این ایس اریہنت (INS Arihant) بھی شامل تھی، جسے ممکنہ طور پر روس سے لیز پر لی گئی بھارت کی اس وقت کی واحد جوہری حملے والی آبدوز آئی این ایس چکرا (INS Chakra) کے ذریعے اسکارٹ کیا جا رہا تھا یا وہ اس کے ساتھ تعینات تھی۔

مئی 2025 میں، 'آپریشن سندور' کے دوران بھارت نے 36 بحری جہازوں کو تعینات کیا تھا، جس میں ایک کیریئر بیٹل گروپ بھی شامل تھا، جس نے پاکستان کے ساحل پر نگرانی اور حقیقی ناکہ بندی قائم کر دی تھی۔

فوجی مشقوں کے بارے میں پیشگی اطلاع دینے پر بھارت اور پاکستان کے درمیان معاہدہ

پاکستان اور بھارت کے درمیان فوجی مشقوں، جنگی مشقوں اور فوجیوں کی نقل و حرکت کی پیشگی اطلاع دینے کا معاہدہ 6 اپریل 1991 کو نئی دہلی میں سائن کیا گیا تھا۔ اس کے تحت دونوں ممالک کی بحریہ کے جہازوں اور آبدوزوں کو ایک دوسرے سے تین ناٹیکل میل (NMs) سے کم فاصلے پر نہیں آنا چاہیے، تاکہ بین الاقوامی سمندری حدود میں آپریشنز کے دوران کسی بھی قسم کے حادثے سے بچا جا سکے۔

یہ بھی پڑھیں:

دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر تجاوزات مسمار، کشمیر پر گور کے تبصرے سے پاکستان ناراض، امریکی سفیر طلب کیا

بھارت اور پاکستان کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ نئی دہلی نے 188 ہندوستانیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کردیا

آزادی سے پہلے کی جموں-سیالکوٹ ریلوے لائن کھنڈرات میں تبدیل، تاجروں نے کیا بحالی کا مطالبہ

'جموں کشمیر بھارت کا اہم حصہ': امریکی ایلچی نے سفری ایڈوائزری پر نظرثانی کا دیا عندیہ

پاکستان-ترکی-سعودی معاہدہ بھارت کے لیے کیوں اہم ہے؟ ترکی-سعودی-پاکستان

'سمندر میں ٹکرائے دونوں ممالک کے جہاز' بھارت نے پاکستان کو دیا انتباہ

TAGGED:

ہندوستان اور پاکستان کی بحریہ
भारत पाकिस्तान नेवी का आमना सामना
भारत पाकिस्तान नौसेना के जहाज टकराए
INDIA PAKISTAN NAVY SHIP COLLISION
INDIA AND PAKISTAN NAVIES FACE OFFS

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.