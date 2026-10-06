پاکستان کے لیے جاسوسی کے الزام میں بحریہ کے ملازم پردیپ مکھرجی سمیت دو افراد گرفتار
مشتبہ افراد میں سے 13 کا تعلق بحریہ سے ہے جو مبینہ طورپر ایسی سازش میں ملوث تھے جس سے قومی سلامتی کوخطرہ لاحق تھا۔
By PTI
Published : October 6, 2026 at 8:32 PM IST
امراوتی: آندھرا پردیش پولیس نے پاکستان کے لیے جاسوسی کے الزام میں بحریہ (نیوی) کے ایک ملازم سمیت دو افراد کو گرفتار کیا ہے۔ یہ معلومات منگل کو جاری کیے گئے ایک سرکاری بیان میں دی گئیں۔
بیان کے مطابق، 18 مشتبہ افراد میں سے 13 کا تعلق بحریہ سے ہے جو مبینہ طور پر جاسوسی کی ایسی سازش میں ملوث تھے جس سے قومی سلامتی کو خطرہ لاحق تھا۔
آندھرا پردیش پولیس کے سرکاری پریس ریلیز کے مطابق، پولیس نے وشاکھاپٹنم نیوی بیس کے ملازم پردیپ مکھرجی اور وشاکھاپٹنم میں بحریہ کے افسران کے لیے بطور کنٹریکٹ ڈرائیور کام کرنے والے انام سائی ورا پرساد کو گرفتار کیا۔
بیان میں کہا گیا ہے، "آندھرا پردیش کے کاؤنٹر انٹیلی جنس سیل کو کچھ ایسے افراد کے بارے میں مصدقہ معلومات ملی تھیں جو مبینہ طور پر پاکستان کے انٹیلی جنس آپریٹوز (پی آئی اوز) کے ساتھ براہ راست رابطے میں تھے اور جاسوسی کی ایسی سازش میں ملوث تھے جس سے ہندوستان کی قومی سلامتی کو خطرہ لاحق تھا۔"
اس میں مزید کہا گیا، "کیس کے ابتدائی مراحل میں کردار سامنے آنے کے بعد دو مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا، اور باقی مشتبہ افراد کے خلاف تفتیش جاری ہے۔"
مکھرجی کو حال ہی میں تمل ناڈو کے کوئمبٹور شہر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اسے وجے واڑہ کی عدالت میں پیش کیا گیا اور 14 اکتوبر تک عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا۔ وہ فی الحال وجے واڑہ ڈسٹرکٹ جیل میں قید ہے۔ ورا پرساد کو بھی 14 اکتوبر تک عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے اور وہ بھی اسی جیل میں قید ہیں۔
کاؤنٹر انٹیلی جنس سیل نے 10 ریاستوں کی پولیس فورسز کے ساتھ مل کر ان مشتبہ افراد کا سراغ لگایا جن پر پی آئی اوز کے ساتھ براہ راست رابطے رکھنے کا الزام تھا۔
پولیس کے مطابق، ورا پرساد نے مبینہ طور پر پیسوں کے عوض بحریہ اور دفاعی تنصیبات سے متعلق حساس اور خفیہ معلومات پی آئی اوز کے ساتھ شیئر کیں۔ دریں اثنا، مکھرجی مبینہ طور پر 'پرسن آف انڈین اوریجن' (پی آئی او) کے لیے واٹس ایپ اکاؤنٹس کو فعال کرنے کی خاطر او ٹی پیز شیئر کرنے، پی آئی اوز کے ساتھ رابطے رکھنے اور بحریہ و دفاعی تنصیبات سے متعلق حساس معلومات فراہم کرنے میں ملوث تھا۔
کاؤنٹر انٹیلی جنس سیل نے دفاعی تنصیبات اور اسٹریٹجک مقامات کے بارے میں حساس اور خفیہ معلومات شیئر کرنے کے معاملے میں مشتبہ افراد کی تفتیش کے لیے 10 ریاستوں کے حکام کے ساتھ رابطہ قائم کیا۔ جاری کردہ اعلامیے کے مطابق، مشتبہ افراد نے خفیہ مواصلاتی ذرائع کے ذریعے وشاکھاپٹنم اور ملک کے دیگر حصوں سے متعلق معلومات کا تبادلہ کیا۔
بھارت کے مشرقی ساحل پر واقع یہ بندرگاہی شہر، آندھرا پردیش کا سب سے بڑا شہر بھی ہے، جو ملک کے لیے انتہائی اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہاں ایسٹرن نیول کمانڈ (ای این سی)، نیول ڈاک یارڈ، ہندوستان شپ یارڈ لمیٹڈ (ایچ ایس ایل) اور وشاکھاپٹنم بندرگاہ موجود ہیں۔
پولیس کے کاؤنٹر انٹیلی جنس سیل نے الیکٹرانک آلات قبضے میں لے لیے ہیں اور باقی مشتبہ افراد کے خلاف تفتیش جاری ہے۔
اس سلسلے میں دو ستمبر کو وجے واڑہ کے کاؤنٹر انٹیلی جنس پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا۔
یہ مقدمہ بھارتیہ نیائے سنہتا (بی این ایس) 2023 کی دفعات 61(2)، 147 اور 148 (بشمول دفعہ 3(5))، غیر قانونی سرگرمیاں (انسداد) ایکٹ 1967 کی دفعات 17 اور 18 اور آفیشل سیکرٹس ایکٹ 1923 کی دفعہ 3 کے تحت درج کیا گیا۔
کاؤنٹر انٹیلی جنس سیل کی بارہ ٹیموں کو 10 ریاستوں جن میں آندھرا پردیش، کیرالہ، مہاراشٹر، کرناٹک، گجرات، گوا، دہلی، تمل ناڈو، چھتیس گڑھ اور بہار کے علاوہ مرکز کے زیرِ انتظام علاقوں میں بھی تعینات کیا گیا۔
متعلقہ ریاستوں کے انسدادِ دہشت گردی اسکواڈز (اے ٹی ایس)، بحریہ کے حکام اور مقامی پولیس کے اشتراک سے، کاؤنٹر انٹیلی جنس سیل کی تفتیشی ٹیموں نے 18 مشتبہ افراد کے مبینہ ملوث ہونے کی تحقیقات کیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ تفتیش حساس نوعیت کی ہے اور فی الحال جاری ہے۔
یہ بھی پڑھیں: