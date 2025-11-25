نئے لیبر کوڈز کے خلاف 26 نومبر کو ملک گیر احتجاج، بینک اور ٹریڈ یونینوں کا اعلان
ٹریڈ یونینوں کا کہنا ہیکہ نئے لیبر کوڈز مزدوروں کے حقوق کو کمزور کرنے اور بنیادی طور پر کارپوریٹ مفادات کے لیے بنائے گئے ہیں۔
Published : November 25, 2025 at 7:36 PM IST
پٹنہ: سرکاری بینک ملازمین، بشمول دیہی بینک اور دس مرکزی ٹریڈ یونینوں کے اتحاد نے 26 نومبر کو مرکز کی طرف سے پرانے لیبر قوانین کی جگہ چار نئے لیبر کوڈز کے نفاذ کے خلاف ملک گیر احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے۔
اس احتجاج کی قیادت آل انڈیا بینک آفیسرز کنفیڈریشن (AIBOC) کر رہی ہے جو ہندوستانی بینکنگ سیکٹر میں تقریباً 300,000 افسران کی نمائندگی کرتی ہے۔ ایسوسی ایشن سرکاری، نجی اور علاقائی دیہی بینکوں میں ملازم افسران کی نمائندگی کرتی ہے۔
یہ ایک بڑی کنفیڈریشن ہے، جس سے وابستہ تنظیمیں مختلف بینکوں کے افسران کی نمائندگی کرتی ہیں۔ مرکزی ٹریڈ یونینوں کی اکثریت بھی احتجاج میں شامل ہو رہی ہے۔ ٹریڈ یونینوں نے 29 پرانے لیبر قوانین کو ختم کرنے اور ان کی جگہ چار نئے لیبر کوڈز نافذ کرتے ہوئے مزدوروں کے حقوق اور تحفظات کو کمزور کرنے پر مرکز کی مذمت کی۔ انہوں نے کوڈز کو بنیادی طور پر کارپوریٹ مفادات کے مفادات کے لیے ڈیزائن کرنے کا الزام لگایا۔
ٹریڈ یونینوں اور بینکنگ سیکٹر کے ملازمین نے لیبر کوڈز کو "مزدور مخالف" قرار دیا۔ یونینوں کا کہنا ہے کہ لیبر کودز کارکنوں اور ملازمین کے مفاد میں نہیں ہیں۔ آل انڈیا بینک آفیسرز ایسوسی ایشن کے قومی نائب صدر ڈاکٹر اروند کمار نے کہا کہ، "نئے لیبر کوڈ ملازمین کے مفاد میں نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ، مرکز کی 'ایک ریاست، ایک دیہی بینک' کی پالیسی کی وجہ سے دیہی بینکوں کی تعداد 43 سے کم ہو کر 28 کر دی گئی ہے۔ ڈاکٹر اروند کمار نے مزید کہا کہ، مرکز کی پالیسیاں دیہی بینکوں کے چھوٹے ڈھانچے کو کمزور کر رہی ہیں اور چھوٹے بینکوں کو خطرے میں ڈال رہی ہیں۔
ڈاکٹر اروند نے کہا کہ، ملک بھر کے دیہی بینک ملازمین یکم دسمبر 2025 سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے دوران حکومت کی پالیسیوں کے خلاف ایک خصوصی مظاہرہ کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس احتجاج کو ملک کے تمام دیہی بینک ملازمین اور تمام مزدور یونینوں کی حمایت حاصل ہے۔
بہار رورل بینک آفیسرز فیڈریشن کے خصوصی نمائندہ اجلاس میں شریک عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ملک بھر کے 700 اضلاع میں تعینات دیہی بینک ملازمین متحد ہوکر احتجاج کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دیہی بینکنگ خدمات میں ان کی نمایاں شراکت کے باوجود حکومت ان کے مطالبات اور تحفظ کو نظر انداز کر رہی ہے۔
ڈاکٹر اروند کا کہنا ہے کہ، "بینکوں کی تعداد کم کرنے کے بعد، حکومت اب ان دیہی بینکوں کے لیے آئی پی او جاری کرنے کی تیاری کر رہی ہے، جس سے بینکوں کے پرائیویٹ ہاتھوں میں جانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ دیہی بینکوں کا ڈھانچہ بنیادی طور پر کسانوں، مزدوروں اور دیہی علاقوں کی ضروریات پر مبنی ہوتا ہے۔ اس لیے نجکاری سے دیہی معیشت پر برا اثر پڑے گا،"۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت اسپانسر کرنے والے کمرشل بینکوں کو دوبارہ ضم کرنے اور غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری (FDI) کی حد کو 20 فیصد سے بڑھا کر 49 فیصد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس سے پبلک سیکٹر کے بینک غیر ملکی کنٹرول میں آ سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، "اگر ایسا ہوتا ہے تو، غیر ملکی کمپنیاں اپنے ڈائریکٹرز کا تقرر کریں گی، اور بینکنگ پالیسیاں ہندوستان کے بجائے ان کے تجارتی مفادات پر مبنی ہوں گی۔"
انہوں نے دعویٰ کیا کہ نئے لیبر کوڈ کے تحت خواتین کو رات کی شفٹیں تفویض کی جا سکتی ہیں، جسے انہوں نے سیکیورٹی کے لیے ایک سنگین تشویش قرار دیا۔
فی الحال پبلک سیکٹر کے بینکوں میں کام کے اوقات 6 گھنٹے 30 منٹ ہیں۔ تاہم نئے لیبر کوڈ کے تحت کام کے اوقات 8 گھنٹے ہو جائیں گے جس سے کل کام کا ہفتہ 48 گھنٹے ہو جائے گا۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ اس سے ان پر کام کا بوجھ بڑھے گا اور ان کی ذاتی زندگی پر منفی اثر پڑے گا۔
ڈاکٹر اروند نے بتایا کہ 2024 میں پبلک سیکٹر کے بینکوں میں 8.80 لاکھ ملازمین تھے، جب کہ اب یہ تعداد کم ہو کر تقریباً 7.70 لاکھ رہ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملازمین کی کمی کے باوجود بڑی تعداد میں لوگوں کو آؤٹ سورسنگ کے ذریعے عارضی طور پر رکھا جا رہا ہے، جن میں ملازمت کی کوئی سکیورٹی نہیں ہے۔
مزدور یونینوں کا مطالبہ ہے کہ آؤٹ سورس ملازمین کو ریگولر کیا جائے اور یونینز کے کردار کو کمزور کرنے کی کوششیں بند کی جائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مستقل ملازمین کے بجائے آؤٹ سورسنگ پر انحصار بڑھانا بینکنگ خدمات اور ملازمین کے مستقبل دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔
