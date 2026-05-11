پرشانت بھوشن کا انتخابات میں 'ہیرا پھیری' کا الزام، ملک گیر تحریک کی اپیل
بھوشن نے الزام لگایا کہ بنگال میں جان بوجھ کر ایس آئی آر کے دوران 9.1 لاکھ ناموں خصوصاً مسلم ووٹروں کو ہٹایا گیا۔
Published : May 11, 2026 at 9:59 AM IST
بنگلورو: کرناٹک کی راجدھانی بنگلورو کے سینٹ مارکس روڈ پر واقع آشیرواد سنٹر میں اتوار کے روز منعقدہ "حد بندی، خواتین کے ریزرویشن بل، اور ایس آئی آر" پر ایک عوامی بحث میں انتخابی شفافیت، حق رائے دہی، اور بھارت میں وفاقیت کے مستقبل کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا گیا۔
وکلاء، کارکنوں، کسان رہنماؤں اور سابق سیاسی عہدیداروں نے الزام لگایا کہ ووٹر لسٹ میں ہیرا پھیری، انتخابی عمل میں شفافیت کے فقدان اور حد بندی اور خواتین کے ریزرویشن سے متعلق تجویز کردہ تبدیلیوں کے ذریعے جمہوری اداروں کو کمزور کیا جا رہا ہے۔
اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے وکیل پرشانت بھوشن نے کہا کہ بھارت کی انتخابی جمہوریت "گھیرے میں " ہے اور دعویٰ کیا کہ الیکشن کمیشن اور ووٹر فہرستوں سمیت جمہوری ادارے "انتہائی مشکوک" ہو گئے ہیں۔
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام کو حکومت کی طرف سے جمہوریت کو ہائی جیک کرنے کے خلاف ایک زبردست عوامی تحریک شروع کرنی چاہیے۔
بھوشن نے الزام لگایا کہ مغربی بنگال میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) مشق کے نتیجے میں مسلم ووٹروں کے ناموں کو ہدف بنا کر حذف کیا گیا، اور دعویٰ کیا کہ تقریباً 91 لاکھ ناموں کو ہٹا دیا گیا۔ انہوں نے دلیل دی کہ عوامی نمائندگی ایکٹ صرف ووٹر فہرستوں پر گہری نظرثانی کی اجازت دیتا ہے، مکمل طور پر نئی ووٹر لسٹ بنانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔
انہوں نے الیکشن کمیشن پر بغیر شفافیت کے کام کرنے کا الزام لگایا اور بہار میں لاکھوں لوگوں کو مبینہ طور پر بھیجی گئی نوٹسز کا حوالہ دیا، جس میں انہیں ووٹر کے طور پر اپنی اہلیت ثابت کرنے کو کہا گیا تھا۔
جس عمل کو انہوں نے عجلت میں کی گئی نظر ثانی بتایا، اس کے بجائے بھوشن نے ووٹر لسٹ کے "سوشل آڈٹ" کی تجویز دی۔ اس میں پولنگ ایریا کے رہائشی ملک کر ووٹر لسٹ کی جانچ کرتے ہیں تاکہ کسی کا نام غیر قانونی طریقے سے ہٹایا نہ جا سکے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ مغربی بنگال میں زیادہ ووٹروں کا ٹرن آؤٹ جزوی طور پر ووٹر لسٹ سے ناموں کو حذف کرنے کا ردعمل تھا۔ خواتین ریزرویشن بل اور حد بندی کے مسئلہ پر بھوشن نے مودی حکومت پر ان دونوں مسائل کو آپس میں ملانے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔
انہوں نے الزام لگایا کہ اس اقدام کا مقصد لوک سبھا کی نشستوں میں اضافہ کرنا ہے جب کہ جنوبی ریاستوں کی نمائندگی کو کم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا، "اگر حکومت واقعی خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے سنجیدہ ہوتی تو موجودہ 543 رکنی لوک سبھا میں ریزرویشن کو فوری طور پر نافذ کیا جا سکتا تھا۔"
ایڈوکیٹ سدھیر کمار مرلی نے ووٹنگ کے حقوق کے تحفظ کے لیے عوامی تحریکوں کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان کی تشویش بذات خود ایس آئی آر کے عمل کے خلاف نہیں تھی، بلکہ اس کے نفاذ میں مبینہ کوتاہیوں، خاص طور پر ووٹرز کے ناموں کو حذف کرنے کے خلاف تھی۔ مغربی بنگال کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایک ایس آئی آر مانیٹرنگ آفیسر بعد میں چیف منسٹر کا اسپیشل ڈیوٹی آفیسر بن گیا، جس سے ان کی غیر جانبداری پر سوال اٹھتا ہے۔
مرلی نے کہا کہ سپریم کورٹ کو ان حلقوں میں مداخلت کرنی چاہیے جہاں جیت کا مارجن حذف شدہ ووٹوں کی تعداد سے کم ہے۔ انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ بوتھ لیول افسران اور ضلعی عہدیداروں کے ساتھ اپنے ووٹنگ کی حیثیت کی تصدیق کریں، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ الیکشن کمیشن پر عوام کا اعتماد صرف "شفاف اور منصفانہ انتخابات" کے ذریعے ہی بحال کیا جا سکتا ہے۔
کسان کارکن ویراسنگیا نے کہا کہ کسان، مزدور، دلت اور اقلیتوں کے ریکارڈ میں معمولی غلطیوں کی وجہ سے ووٹروں کو حذف کیے جانے کا سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ 540 سے زیادہ کسان تنظیمیں اور مزدور یونینیں غریب اور پسماندہ کمیونٹیز پر ایس آئی آر کے عمل کے اثرات پر تبادلہ خیال کر رہی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ "آج پارلیمنٹ میں کسانوں اور مزدوروں کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے۔" اسی کے ساتھ انہوں نے متحدہ عوامی تحریک کا مطالبہ کیا۔ سماجی کارکن تنویر احمد نے موجودہ انتخابی نظام کے کام کاج پر سوال اٹھائے اور تجویز پیش کی کہ مختلف جماعتوں اور آزاد گروپوں کے امیدواروں کو اس بات کو چیلنج کرنے کے لیے متحد ہونا چاہیے جسے انہوں نے ایک ناکام جمہوری ڈھانچہ قرار دیا۔ آر ایس ایس کے سابق لیڈر رامی گوڑا نے بی جے پی پر الزام لگایا کہ وہ انتخابات کو متاثر کرنے کے لیے ایجنسیوں اور انتخابی عمل کا استعمال کر رہی ہے۔
انہوں نے الزام لگایا کہ ووٹروں کو ان علاقوں سے ہٹایا جا رہا ہے جہاں بی جے پی کو کم حمایت ملنے کی امید تھی۔ انہوں نے بیلٹ سسٹم کی رازداری پر بھی سوال اٹھایا اور دعویٰ کیا کہ پولنگ بوتھوں سے جمع کیے گئے انتخابی ڈیٹا کو منتخب ووٹروں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔
عدالتی مقدمات اور الگ الگ احتجاج کو ناکافی قرار دیتے ہوئے رام گوڑا نے کہا کہ صرف ایک ملک گیر عوامی تحریک ہی جمہوریت اور آئینی اقدار کی حفاظت کر سکتی ہے۔ مقررین نے شہریوں بالخصوص نوجوانوں، کسانوں، مزدوروں اور اقلیتوں پر زور دیا کہ وہ اپنے حق رائے دہی اور انتخابی حصہ داری کے بارے میں چوکس رہیں۔
