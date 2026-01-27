ملک گیر بینک ہڑتال: ایس بی آئی اور پنجاب بینک سمیت پبلک سیکٹر کے بینکوں نے روکا کام، صارفین پریشان

ملک گیر بینک ہڑتال: ایس بی آئی اور پنجاب بینک سمیت پبلک سیکٹر کے بینکوں نے روکا کام، صارفین پریشان
بینک ملازمین آج 27 جنوری کو ہڑتال پر ہیں، جس کے سبب ملک بھر میں چیک کلیئرنس اور نقد لین دین میں خلل پڑرہا ہے۔
Published : January 27, 2026 at 10:27 AM IST
نئی دہلی: آج، 27 جنوری، 2026، یونائیٹڈ فورم آف بینک یونینز (UFBU) کی کال کے بعد ملک بھر میں پبلک سیکٹر کے بینک بند ہیں۔ بینک ملازمین ملک گیر ہڑتال پر ہیں تاکہ پانچ دن کے کام کے ہفتے کے اپنے دیرینہ مطالبے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ ہڑتال کی وجہ سے عام بینکنگ آپریشنز، جیسے کیش ڈپازٹ کرنا اور نکلوانا، چیک کلیئرنس اور ڈرافٹ بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔
کلیدی مطالبات اور درہم برہم نظام
نو بڑی بینک یونینوں کا مشترکہ پلیٹ فارم UFBU مطالبہ کر رہا ہے کہ تمام ہفتہ کو بینک تعطیلات کا اعلان کیا جائے۔ یونینوں کا استدلال ہے کہ مارچ 2024 میں انڈین بینکس ایسوسی ایشن (آئی بی اے) کے ساتھ دستخط شدہ اجرت کے معاہدے میں اس پر اصولی اتفاق کیا گیا تھا، لیکن حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی باضابطہ نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا ہے۔ یونینوں نے نشاندہی کی کہ ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی)، لائف انشورنس کارپوریشن آف انڈیا (ایل آئی سی) اور مرکزی حکومت کے دفاتر پہلے ہی پانچ دن کے کام کا ہفتہ نافذ کرتے ہیں۔
یہ ہڑتال صارفین کے لیے خاص طور پر پریشانی کا باعث بن گئی ہے کیونکہ 24 جنوری (چوتھا ہفتہ)، 25 جنوری (اتوار) اور 26 جنوری (یوم جمہوریہ) کی تعطیلات کے بعد، بینک کی شاخیں لگاتار چار دن بند رہی ہیں، جس کے نتیجے میں برانچ کی سطح کی خدمات میں چار دن کا وقفہ ہوگیا ہے۔
کون سے بینک متاثر ہیں؟
ہڑتال سے بنیادی طور پر پبلک سیکٹر کے بینک متاثر ہوئے ہیں۔ ان میں اسٹیٹ بینک آف انڈیا (SBI)، پنجاب نیشنل بینک (PNB)، بینک آف بڑودہ (BoB) اور کینرا بینک شامل ہیں۔ ان بینکوں نے اپنے صارفین کو ممکنہ رکاوٹوں کے بارے میں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔
پرائیویٹ بینکوں اور ڈیجیٹل سروسز پر اثر
تاہم، ہڑتال کا نجی شعبے کے بڑے بینکوں پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا ہے۔ ایچ ڈی ایف سی بینک، آئی سی آئی سی آئی بینک اور ایکسس بینک جیسے ادارے معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں کیونکہ ان کے ملازمین ہڑتال میں شریک یونینوں کا حصہ نہیں ہیں۔
اس طرح آپ اپنے بینکنگ کے کام گھر بیٹھے مکمل کر سکتے ہیں
آن لائن اور ڈیجیٹل بینکنگ خدمات جاری رہنے سے صارفین کو راحت ملی ہے۔ نیٹ بینکنگ، موبائل بینکنگ اور UPI لین دین معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ اے ٹی ایم پورے ملک میں کام کر رہے ہیں، حالانکہ کچھ جگہوں پر نقدی کی دستیابی متاثر ہو سکتی ہے۔ صارفین ضروری بینکنگ کاموں کے لیے نجی بینک کی خدمات یا ڈیجیٹل چینلز استعمال کر سکتے ہیں۔ بینک کے صارفین اپنے متعلقہ بینک کی آفیشل ویب سائٹ چیک کر سکتے ہیں یا مزید معلومات کے لیے اپنی مقامی برانچ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔