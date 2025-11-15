’’راموجی ایکسیلنس ایوارڈز 2025‘‘ کا شاندار اعلان: ملک و قوم کی خدمت کرنے والی ممتاز شخصیتوں کو اعزاز سے نوازا جائے گا
نائب صدر، تلنگانہ کے گورنر اور تلنگانہ و آندھرا پردیش کے وزرائے اعلیٰ سمیت ممتاز شخصیات اس عظیم الشان تقریب میں شرکت کریں گے۔
حیدرآباد: راموجی گروپ نے بانی چیئرمین پدم وبھوشن شری راموجی راؤ کی یاد میں ’’راموجی ایکسیلنس ایوارڈز 2025‘‘ کے انعقاد کا باضابطہ اعلان کردیا ہے۔ یہ ایوارڈز اُن شخصیات کو خراجِ تحسین پیش کرنے کے لئے تشکیل دیے گئے ہیں جو خدمت، نظم و ضبط اور قوم سازی کی اعلیٰ قدروں کا عملی نمونہ ہیں۔ یہ عظیم الشان تقریب 16 نومبر 2025 کو شام 5:30 تا 8:00 بجے راموجی فلم سٹی میں منعقد ہوگی، جب کہ براہِ راست نشریات 6:30 بجے سے شروع ہوں گی۔
شری راموجی راؤ نے اپنی زندگی میڈیا، صنعت و تجارت، اور عوامی خدمت کے ذریعے ملک کی تعمیر و ترقی کے نام کی۔ انہی کی قدروں کو آگے بڑھاتے ہوئے، اس سال سات ممتاز شخصیات کو مختلف شعبوں میں ان کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں منتخب کیا گیا ہے۔ ان شعبوں میں صحافت، دیہی ترقی، خدمتِ انسانیت، فن و ثقافت، یوتھ آئیکون، سائنس و ٹیکنالوجی اور ویمن اچیور شامل ہیں۔
ایوارڈز کے انتخابی عمل کو انتہائی شفاف اور معیاری طریقے سے مکمل کیا گیا۔ ہر زمرے میں متعدد شخصیات کے پروفائلز کا جائزہ لیا گیا، جن میں سے تین ناموں کی فہرست تیار کی گئی۔ بعد ازاں ایک خصوصی کمیٹی نے ہر شعبے کے حتمی ایوارڈی کا انتخاب کیا۔ امیدواروں کی خدمات اور مستند سرگرمیوں کی مکمل جانچ ای ٹی وی بھارت اور ایناڈو نیٹ ورک کے ذریعے کی گئی، تاکہ شفافیت اور ساکھ کو یقینی بنایا جا سکے۔
تقریب کے چیف گیسٹ نائب صدرِ جمہوریہ سی پی رادھا کشنن ہوں گے۔ مہمانانِ خصوصی میں گورنر تلنگانہ شری جیشنو دیو ورما، وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش این چندر بابو نائیڈو، وزیر اعلیٰ تلنگانہ اے ریونت ریڈی، سابق نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو، سابق چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس این وی رمنا، مرکزی وزیر شہری ہوا بازی کے رام موہن نائیڈو، اور مرکزی وزیر برائے مائنز جی کشن ریڈی شامل ہیں۔ تقریب کے دوران ’’راموجی ڈکشنری‘‘ کی رسمِ اجراء بھی انجام دی جائے گی۔
اس موقع پر راموجی گروپ کے چیئرمین و منیجنگ ڈائریکٹر سی کرون نے کہا کہ یہ ایوارڈز شری راموجی راؤ کے عزم، جدوجہد اور سماجی خدمت کے تسلسل کی علامت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گروپ ہمیشہ ایسے اقدامات کی حمایت کرتا رہے گا جو معاشرے کی فلاح، نوجوانوں کی حوصلہ افزائی اور ملک کی روشن ترقی میں معاون ہوں۔