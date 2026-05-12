نیٹ یو جی 2026 امتحان منسوخ، نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کا فیصلہ

راجستھان میں نیٹ یو جی 2026 کا پیپر لیک ہونے کے معاملے کی سی بی آئی سے جانچ کرائی جائے گی۔

علامتی تصویر (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 12, 2026 at 12:38 PM IST

Updated : May 12, 2026 at 12:56 PM IST

نئی دہلی: نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (این ٹی اے) نے تین مئی کو منعقد ہوئے نیٹ (یو جی) 2026 کے امتحان کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایجنسی نے از سر نو امتحان کرانے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ دوبارہ امتحان کی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔

ایجنسی نے کہا کہ سی بی آئی پیپر لیک ہونے سے متعلق الزامات کی مکمل جانچ کرے گی۔ این ٹی اے نے ایک بیان میں کہا کہ یہ فیصلہ ملک کا سب سے بڑے میڈیکل داخلہ امتحان میں شفافیت اور اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔

ایجنسی نے کہا کہ "مرکزی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر این ٹی اے کے ذریعہ کی گئی تحقیقات اور قانون نافذ کرنے والی دیگر ایجنسیوں کے مشترکہ نتائج کی بنیاد پر نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے، حکومت ہند کی منظوری سے تین مئی 2026 کو ہونے والے نیٹ (یو جی) 2026 کے امتحان کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور دوبارہ امتحان کی تاریخوں کا اعلان کیا جائے گا۔"

ایجنسی نے کہا کہ موصول ہونے والی جانکاری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مشترکہ نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ "موجودہ امتحانی عمل کو اسی حالت میں برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔" اس میں مزید کہا گیا ہے کہ "دوبارہ امتحان کی تاریخوں اور دوبارہ جاری کردہ ایڈمٹ کارڈ کا شیڈول آنے والے دنوں میں ایجنسی کے سرکاری چینلز کے ذریعے مطلع کیا جائے گا۔"

این ٹی اے نے مزید کہا کہ حکومت نے امتحان سے متعلق الزامات کی مکمل تحقیقات کے لیے معاملے کو سنٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی) کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے، "این ٹی اے، سی بی آئی کے ساتھ مکمل تعاون کرے گی اور جانچ کے لیے تمام ضروری مواد، ریکارڈ اور مدد فراہم کرے گی۔"

این ٹی اے نے انڈرگریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن کورسز میں داخلہ لینے کے خواہشمند طلبہ کے لیے تین مئی کو قومی اہلیتی داخلہ ٹیسٹ (NEET) کا انعقاد کیا۔ اتوار کو ایکس پر ایک پوسٹ میں، این ٹی اے نے کہا کہ سوالیہ پرچے جی پی ایس سے ٹریک کی جانے والی گاڑیوں میں منتقل کیے گئے جن میں منفرد، ٹریس ایبل واٹر مارک لگے تھے، جب کہ امتحانی مراکز کی نگرانی ایک مرکزی کنٹرول روم سے اے آئی کی مدد سے سی سی ٹی وی نگرانی کے ذریعے کی جا رہی تھی۔

این ٹی اے نے کہا کہ "نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نیٹ (یو جی) 2026 سے متعلق مبینہ بے ضابطگیوں کے بارے میں راجستھان اسپیشل آپریشنز گروپ کی طرف سے شروع کی گئی کارروائی سے متعلق رپورٹوں سے واقف ہے۔ یہ امتحان تین مئی 2026 کو شیڈول کے مطابق اور سخت حفاظتی پروٹوکول کے تحت منعقد کیا گیا تھا۔"

ایجنسی کے مطابق، مبینہ بے ضابطگیوں سے متعلق جانکاری امتحان کے چار دن بعد سات مئی کی شام کو موصول ہوئی، اور آٹھ مئی کی صبح مرکزی ایجنسیوں کو "آزادانہ جانچ اور ضروری کارروائی" کے لیے بھیج دی گئیں۔ اس میں مزید کہا گیا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے کی گئی جانچ، بشمول میڈیا میں رپورٹ ہونے والی حالیہ گرفتاریوں، تفتیشی ایجنسیوں کے "پیشہ ورانہ اور بروقت تجزیے" کی بنیاد پر امتحان کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔

