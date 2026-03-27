قومی سلامتی کی خلاف ورزی کے سنگین الزامات: سات غیر ملکی شہریوں کی این آئی اے تحویل میں 10 دن کی توسیع
گرفتار افراد میں امریکی شہری میتھیو ایرن وان ڈائیک اور یوکرین کے ہربا پیٹرو کے علاوہ دیگر پانچ غیر ملکی شہری شامل ہیں۔
Published : March 27, 2026 at 8:34 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی ایک خصوصی عدالت نے قومی سلامتی کی خلاف ورزی کے سنگین الزامات میں گرفتار سات غیر ملکی شہریوں، جن میں چھ یوکرینی اور ایک امریکی شامل ہے، کی نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) کی تحویل میں مزید 10 دن کی توسیع کر دی ہے۔
این آئی اے کے خصوصی جج پرشانت شرما نے ایجنسی کے ہیڈکوارٹر میں سماعت کے دوران حکم دیا کہ ملزمان کو 6 اپریل کو ان کی حراستی تفتیش مکمل ہونے کے بعد دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے۔ اس سے قبل عدالت نے این آئی اے کی درخواست منظور کرتے ہوئے مقدمے کی سماعت اس کے ہیڈکوارٹر میں کرنے کی اجازت دی تھی، کیونکہ کیس نہایت حساس نوعیت کا ہے اور اس کے بین الاقوامی اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔
گرفتار افراد میں امریکی شہری میتھیو ایرن وان ڈائیک اور یوکرین کے شہری ہربا پیٹرو، سلیویاک تاراس، ایوان سکمانووسکی، اسٹیفانکیو ماریان، ہونچارک میکسم اور کامنسکی وکٹر شامل ہیں۔ عدالت نے 16 مارچ کو ان ملزمان کو 11 دن کے لیے این آئی اے کی تحویل میں دیا تھا۔ عدالتی ذرائع کے مطابق جمعہ کے روز ملزمان نے ایک درخواست بھی دائر کی جس میں منصفانہ عدالتی کارروائی کے لیے ایک آزاد مترجم فراہم کرنے کی استدعا کی گئی۔
این آئی اے کی جانب سے پیش کردہ ریمانڈ درخواست کے مطابق کچھ یوکرینی شہری سیاحتی ویزوں پر مختلف تاریخوں میں بھارت آئے اور گوہاٹی پہنچنے کے بعد میزورم کا رخ کیا، جہاں وہ مطلوبہ اجازت ناموں جیسے ریسٹریکٹڈ ایریا پرمٹ یا پروٹیکٹڈ ایریا پرمٹ کے بغیر داخل ہوئے۔ تحقیقات کے مطابق یہ افراد بعد ازاں غیر قانونی طور پر میانمار داخل ہوئے، جہاں انہوں نے پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت تربیت فراہم کی۔
عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ ایف آئی آر میں لگائے گئے الزامات کو جزوی طور پر نہیں دیکھا جا سکتا۔ حکم کے مطابق، “اگرچہ ملزمان کے میزورم میں بغیر اجازت داخل ہونے اور میانمار میں غیر قانونی طور پر جانے کا ذکر ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی الزام ہے کہ یہ افراد میانمار کی مسلح تنظیموں سے وابستہ ہو کر بھارت میں کالعدم تنظیموں کی مدد کر رہے تھے، انہیں اسلحہ فراہم کر رہے تھے اور تربیت دے رہے تھے۔”
عدالت نے کہا کہ یہ الزامات براہ راست قومی سلامتی اور ملکی مفادات سے متعلق ہیں اور ان پر غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون (یو اے پی اے) کی دفعہ 18، یعنی سازش کی سزا، لاگو ہوتی ہے۔ مقدمے کی مزید تحقیقات جاری ہیں اور حکام کے مطابق اس کیس کے بین الاقوامی روابط کے پیش نظر مزید اہم انکشافات متوقع ہیں۔