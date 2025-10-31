این آئی اے نے علیحدگی پسند رہنما شبیر شاہ کی درخواست ضمانت کی مخالفت کی
بنچ نے شبیر شاہ کو کیس میں جواب داخل کرنے کے لیے 10 دن کی مہلت دی ہے۔
Published : October 31, 2025 at 8:16 PM IST
نئی دہلی: نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) نے جمعہ کو سپریم کورٹ میں دہشت گردی کی مالی معاونت کے معاملے میں کشمیری علیحدگی پسند رہنما شبیر احمد شاہ کی ضمانت کی درخواست کی مخالفت کی۔ این آئی اے کی نمائندگی کرنے والے سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے عام طور پر علیحدگی پسندوں کے موقف پر اعتراض کیا۔
عدالت شاہ کی درخواست پر سماعت کر رہی تھی جس میں دہلی ہائی کورٹ کے 12 جون کے حکم کو چیلنج کیا گیا تھا- جس میں دہشت گردی کی مالی معاونت کے معاملے میں انہیں ضمانت دینے سے انکار کیا گیا تھا۔
مہتا نے شروع میں کہا تھا کہ این آئی اے نے جمعہ کو اس معاملے میں اپنا حلف نامہ داخل کیا تھا۔ اعلیٰ قانون افسر نے کہا، "شبیر شاہ کا یہ دعویٰ کہ وہ 30 سال سے زیادہ عرصے سے جیل میں ہیں، حقیقت میں غلط پایا گیا ہے۔"
شبیر شاہ کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر وکیل کولن گونسالویس نے کہا کہ وہ 39 سال سے جیل میں ہیں۔ بنچ نے شبیر شاہ کو کیس میں جواب داخل کرنے کے لیے 10 دن کی مہلت دی ہے۔ اس کیس کی اگلی سماعت 14 نومبر کو ہوگی، گونسالویس نے درخواست کی کہ کیس کی جلد سماعت کی جائے کیونکہ شاہ "بہت بیمار" تھے۔ اس کے بعد بنچ نے عرضی پر سماعت 10 نومبر کو مقرر کی۔
24 ستمبر کو کیس کی سماعت کرتے ہوئے، سپریم کورٹ نے این آئی اے سے کہا تھا کہ وہ دیگر فوجداری مقدمات میں شاہ کی تحویل سے متعلق تفصیلات پیش کرے۔ بنچ نے کہا کہ ان کے خلاف ممکنہ طور پر 24 مقدمات ہیں۔
4 ستمبر کو سپریم کورٹ نے اس معاملے میں شاہ کو عبوری ضمانت دینے سے انکار کر دیا تھا اور ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کرنے والی شاہ کی درخواست پر این آئی اے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے دو ہفتے کے اندر جواب طلب کیا تھا۔
دہلی ہائی کورٹ نے اس معاملے میں شاہ کو ضمانت دینے سے انکار کر دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ ان کے اسی طرح کی غیر قانونی سرگرمیاں جاری رکھنے اور گواہوں کو متاثر کرنے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ شبیر شاہ کو شاہ کو این آئی اے نے 4 جون 2019 کو گرفتار کیا تھا۔