قومی یوم تعلیم 2026: مولانا آزاد کے تعلیمی مشن کو آگے بڑھانے کی ضرورت، مسلم سماج میں تعلیمی پسماندگی پر اظہارِ تشویش
مولانا آزاد کے یومِ پیدائش پر مقررین نے مسلمانوں کی پسماندگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جدید علوم و تعلیمِ نسواں پر زور دیا۔
Published : November 11, 2026 at 7:29 PM IST
نئی دہلی: ملک کی آزادی کے بعد تعلیمی نظام کو مضبوط بنانے اور جدید ہندوستان کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کرنے والے مولانا ابوالکلام آزاد کے یومِ پیدائش پر بدھ کے روز آل انڈیا ملی کونسل، دہلی کی جانب سے قومی یومِ تعلیم منایا گیا۔ پروگرام میں مقررین نے مولانا آزاد کی تعلیمی خدمات کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ان کے افکار کو محض تقریروں اور تقاریب تک محدود رکھنے کے بجائے عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر مسلم معاشرے میں تعلیم کی صورتحال، خواتین کی تعلیم اور نئی نسل کو جدید و تکنیکی علوم سے جوڑنے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ مقررین نے کہا کہ جس سماج میں تعلیم کو ترجیح نہیں دی جاتی، وہ سماجی، معاشی اور سیاسی طور پر آگے نہیں بڑھ سکتا۔
'مولانا آزاد تعلیم کو تبدیلی کا سب سے بڑا ذریعہ مانتے تھے'
پروفیسر حسینہ حاشیہ نے مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی، تحریکِ آزادی اور تعلیم کے میدان میں ان کی خدمات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ مولانا آزاد محض مجاہدِ آزادی یا سیاست داں نہیں تھے، بلکہ وہ ایک عظیم ماہرِ تعلیم، صحافی، مصنف، مفکر اور اسلامی اسکالر بھی تھے۔ ان کی پیدائش 11 نومبر سال 1888 کو مکہ معظمہ میں ہوئی تھی۔ ان کا اصل نام محی الدین احمد تھا۔ بچپن میں ہی ان کا خاندان ہندوستان آ گیا اور کلکتہ ان کی عملی زندگی کا مرکز بنا۔ انہوں نے بتایا کہ مولانا آزاد نے کم عمری میں ہی اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ محض 15 سال کی عمر میں انہوں نے 'لسان الصدق' کے نام سے رسالہ جاری کر کے صحافت کے میدان میں قدم رکھا۔ اس کے بعد 1912 میں کلکتہ سے 'الہلال' اخبار نکالا۔ اس کے ذریعے انہوں نے انگریز حکومت کی پالیسیوں کی مخالفت کرنے کے ساتھ ہندوستانیوں میں سیاسی بیداری اور آزادی کا جذبہ بیدار کرنے کا کام کیا۔
'یو جی سی اور آئی آئی ٹی جیسے اداروں کی ترقی میں اہم کردار'
پروفیسر حسینہ حاشیہ نے کہا کہ مولانا آزاد آزاد ہندوستان کے پہلے وزیرِ تعلیم تھے۔ انہوں نے سال 1947 سے 1958 تک اس ذمہ داری کو سنبھالا۔ ان کے دورِ اقتدار میں ملک میں اعلیٰ تعلیم، سائنسی تحقیق اور تکنیکی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے اہم اقدامات کیے گئے۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن (یو جی سی) اور آئی آئی ٹی جیسے اداروں کے قیام و ترقی میں ان کے کردار کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مولانا آزاد چاہتے تھے کہ ملک کے نوجوانوں کو محض کتابی علم ہی نہ ملے، بلکہ انہیں تکنیکی اور عملی تعلیم بھی میسر ہو۔
انہوں نے بتایا کہ ہندوستانی فنون، ادب اور ثقافت کو فروغ دینے کے لیے سنگیت ناٹک اکادمی، ساہتیہ اکادمی اور للت کلا اکادمی جیسے اداروں کا قیام بھی ان کے تعلیمی اور ثقافتی وژن کا حصہ تھا۔
تعلیمِ نسواں اور معیاری تعلیم پر خصوصی زور
پروفیسر حسینہ حاشیہ نے کہا کہ مولانا آزاد خواتین کی تعلیم کو سماج کی ترقی کے لیے بے حد ضروری سمجھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ خواتین کو بہتر تعلیم اور علم کے مواقع فراہم کیے بغیر کسی بھی معاشرے کی مکمل ترقی ممکن نہیں ہے۔ وہ سائنس، ٹیکنالوجی اور ہنرمندی پر مبنی تعلیم کے ساتھ معیاری پڑھائی پر بھی زور دیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج تعلیم کے میدان میں ہنر مندی کے فروغ (اسکل ڈیولپمنٹ) اور عملی علم کی جو باتیں کی جا رہی ہیں، مولانا آزاد نے دہائیوں قبل ہی ان کی ضرورت کو محسوس کر لیا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ ملک کے ہر شہری تک تعلیم پہنچانا حکومت اور سماج دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔
'مولانا آزاد تقسیمِ وطن کے مخالف اور ہندو مسلم اتحاد کے حامی'
مولانا آزاد کی سیاسی زندگی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ تحریکِ آزادی کے صفِ اول کے رہنماؤں میں شامل تھے۔ سال 1923 میں وہ انڈین نیشنل کانگریس کے سب سے کم عمر صدر بنے۔ اس کے بعد 1940 سے 1946 تک بھی انہوں نے کانگریس کی صدارت کی ذمہ داری سنبھالی۔ انہوں نے ملک کی تقسیم کی مخالفت کی اور ہندو مسلم اتحاد کو قومی استحکام کی بنیاد قرار دیا۔ انہوں نے مولانا آزاد کی اہم تصانیف میں 'غبارِ خاطر'، 'ترجمان القرآن'، 'ہماری آزادی' اور 'انڈیا ونس فریڈم' کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا آزاد کی پوری زندگی تعلیم، آزادی، اتحاد اور سماجی ہم آہنگی کے لیے وقف رہی۔ سال 1992 میں انہیں بعد از مرگ 'بھارت رتن' کے اعزاز سے نوازا گیا۔
'مسلم معاشرے کی تعلیمی صورتحال پر خود احتسابی ضروری'
شاہ اجمل فاروق ندوی نے کہا کہ قومی یومِ تعلیم کا اصل مقصد محض مولانا آزاد کو یاد کرنا نہیں، بلکہ ان کے تعلیمی افکار کو سمجھنا اور معاشرے کی موجودہ صورتحال پر غور و فکر اور خود احتسابی کرنا بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی مسلمانوں کے سامنے تعلیم آج بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ یہ المیہ ہے کہ جس مذہب کی پہلی تعلیم ہی 'اقرأ' یعنی پڑھنے سے شروع ہوتی ہے، اسی معاشرے میں تعلیم کو مطلوبہ ترجیح نہیں مل پا رہی ہے۔ انہوں نے اسلام کی ابتدائی تعلیمات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پیغمبر حضرت محمد ﷺ نے بچوں سے لے کر بزرگوں تک سبھی کو تعلیم دینے پر زور دیا۔ انہوں نے جنگِ بدر کے بعد جنگی قیدیوں کی رہائی کے بدلے بچوں کو پڑھانے کے انتظام کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اس سے اس دور میں بھی تعلیم کو دی جانے والی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔
'تعلیم یافتہ سماج ہی حقوق کیلئے مضبوطی سے کھڑا ہو سکتا ہے'
شاہ اجمل فاروق ندوی نے سچر کمیٹی کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے مسلم معاشرے کی تعلیمی پسماندگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ سماج کو یہ سمجھنا ہوگا کہ محض اپنے حقوق کی بات کرنے سے تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ اس کے لیے تعلیم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ انہوں نے مولانا آزاد کے افکار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تعلیم کے بغیر سماج کی حالت ایسی ہو جاتی ہے، جیسے کسی شخص کے پیروں میں کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو۔ تعلیم ہی سماج کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے اور اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کی قوت بخشتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے میں مذہبی نعروں اور مباحث کے ساتھ تعلیم پر بھی اتنی ہی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جب تک بچوں اور نوجوانوں کو معیاری تعلیم نہیں ملے گی، تب تک سماجی اور معاشی صورتحال میں کوئی بڑی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔
مولانا آزاد کے افکار پر سیمینار کے تحقیقی مقالات کی اشاعت کا اعلان
شاہ اجمل فاروق ندوی نے بتایا کہ انسٹی ٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز (آئی او ایس) میں بھی مولانا آزاد کی شخصیت اور ان کے افکار پر تحقیقی کام کیا گیا ہے۔ ادارے کی جانب سے اس موضوع پر دو روزہ قومی سیمینار منعقد کیا گیا تھا۔ اس میں پیش کیے گئے تحقیقی مقالات کا مجموعہ پروفیسر عبدالعزیز نے مرتب کیا ہے، جسے جلد ہی شائع کیا جائے گا۔
'مولانا آزاد کے ہندو مسلم اتحاد کے خیالات آج بھی پُر اثر اور برمحل'
پروفیسر اخترالواسع نے کہا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے افکار آج کے دور میں اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا آزاد نے ہمیشہ ہندو مسلم اتحاد کو ملک کی آزادی سے بھی زیادہ اہمیت دی تھی۔ پروفیسر واسع نے کہا کہ آج ملک کو سب سے زیادہ ضرورت انسانیت، باہمی اعتماد اور بھائی چارے کی ہے۔ سماج میں نفرت اور تقسیم پیدا کرنے والی طاقتیں ملک کو کمزور کرتی ہیں۔ ہندوستان کی اصل طاقت اس کا تنوع اور تمام مذاہب کے لوگوں کا مل جل کر رہنا ہے۔ انہوں نے آل انڈیا ملی کونسل کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ تنظیم نے اس پروگرام کو محض مولانا آزاد کو یاد کرنے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اچھے نمبرات لانے اور کلاسوں میں باقاعدہ حاضری درج کرانے والے طلبہ کی حوصلہ افزائی کر کے تعلیم کو فروغ دینے کا قابلِ تحسین کام کیا ہے۔
'تعلیم یافتہ ماں سے ہی تیار ہوگی تعلیم یافتہ نسل'
پروفیسر اخترالواسع نے تعلیمِ نسواں کو سماج کے مستقبل سے جوڑتے ہوئے کہا کہ جس معاشرے کی مائیں تعلیم یافتہ ہوتی ہیں، اس کی اگلی نسل کو بہتر تعلیم اور اعلیٰ اقدار ملتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دلانا خاندان اور سماج دونوں کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ "جس امت کی مائیں تعلیم یافتہ ہوتی ہیں، اس کے بیٹے کبھی جاہل نہیں ہوتے۔" انہوں نے والدین اور سرپرستوں سے اپیل کی کہ وہ بیٹیوں کی تعلیم کو ترجیح دیں، تاکہ وہ مستقبل میں اپنے بچوں کی بھی بہتر تعلیم و تربیت کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کا حق محض مردوں تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خواتین کو بھی ہر سطح پر تعلیم کے مساوی مواقع ملنے چاہئیں۔
'14 سال تک مفت تعلیم کے تصور کو نافذ کرنے میں ہوئی تاخیر'
پروفیسر اخترالواسع نے کہا کہ مولانا آزاد نے بچوں کو مفت تعلیم دینے کا جو تصور پیش کیا تھا، اسے نافذ کرنے میں ملک کو کافی وقت لگا۔ انہوں نے 6 سے 14 سال تک کے بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم دینے کی آئینی گنجائش کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم کے میدان میں کیے گئے وعدوں کو مکمل طور پر عملی جامہ پہنانا اب بھی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی یافتہ ہندوستان کا خواب تبھی پورا ہو سکتا ہے، جب بغیر کسی امتیاز کے سماج کے تمام طبقات کو ترقی کے قومی دھارے میں شامل کیا جائے۔ ملک کی ترقی کے لیے ہر برادری کو مساوی مواقع فراہم کرنا ناگزیر ہے۔
مدارس کی تعلیم اور جدید علوم کو جوڑنے پر زور
پروفیسر واسع نے کہا کہ مدارس نے ملک میں تعلیم، علم و ادب اور تحریکِ آزادی کے میدان میں اہم خدمات انجام دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مدارس سے ایسے جید علما اور ماہرینِ تعلیم پیدا ہوئے، جنہوں نے ملک کی سماجی اور فکری روایت کو مضبوط کیا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب ماضی میں ایک ہی تعلیمی نظام سے امام غزالی، عمر خیام اور نظام الملک جیسے نابغۂ روزگار اہلِ علم تیار ہو سکتے تھے، تو آج ایسی صلاحیتیں کیوں نہیں ابھر سکتیں؟ اس کے لیے تعلیمی نظام میں اصلاحات اور جدید مضامین کو شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دینی تعلیم کے ساتھ سائنس، ٹیکنالوجی اور جدید علوم کو جوڑ کر نئی نسل کو ترقی کے بہتر مواقع فراہم کیے جا سکتے ہیں۔
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