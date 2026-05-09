قومی کمیشن برائے خواتین نے ٹی سی ایس کی مذہب تبدیلی کے معاملے پر وزیر اعلیٰ کو رپورٹ پیش کی!
Published : May 9, 2026 at 3:05 PM IST
ممبئی/ناسک: قومی کمیشن برائے خواتین (این سی ڈبلیو) کی چیئرپرسن وجیا راہتکر نے ناسک میں ٹی سی ایس سہولت میں خواتین کی مبینہ طور پر ہراساں کیے جانے اور زبردستی تبدیلیٔ مذہب کی مکمل تحقیقات کرنے کے بعد وزیر اعلیٰ کو 50 صفحات پر مشتمل رپورٹ پیش کی۔
وزیراعلیٰ نے کمیشن کو یقین دلایا کہ کمیشن کی سفارشات کے مطابق ملوث افراد کے خلاف سخت اور مؤثر کارروائی کی جائے گی۔
50 صفحات پر مشتمل رپورٹ
ممبئی ہائی کورٹ کی ریٹائرڈ جسٹس سادھنا جادھو کی سربراہی میں ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جو ناسک میں ٹی سی ایس فیسیلیٹی میں خواتین کو مبینہ طور پر ہراساں کیے جانے اور زبردستی مذہب تبدیل کرنے کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس عمل کے ایک حصے کے طور پر، کمیٹی نے 18 اور 19 اپریل کو ناسک کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران کمیٹی نے متاثرہ خواتین، پولیس افسران اور دیگر متعلقہ اسٹیک ہولڈرز سے تفصیلی بات چیت کی۔
کام کی جگہ پر خواتین کے لیے تحفظ ضروری
اس پر انہوں نے 50 سے زائد صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ تیار کی ہے، جس میں کمپنی میں کام کرنے والی خواتین کے تحفظ کے حوالے سے 25 سے زیادہ اہم سفارشات شامل ہیں۔ این سی ڈبلیو کی چیئرپرسن وجیا رہاٹکر نے کہا کہ رپورٹ میں اہم نتائج اور بہتری کے طریقوں کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد کام کی جگہ پر خواتین کے لیے تحفظ، احترام، انصاف اور جوابدہی کو یقینی بنانا ہے۔
متاثرین نے کمیشن کو کیا شکایات کیں؟
ایک نوجوان متاثرہ نے این ڈبلیو سی (NCW) ٹیم کو اپنی انتہائی خراب گھریلو صورتحال کی وجہ سے درپیش مشکلات کے بارے میں بتایا۔ ایک اور نوجوان خاتون نے بتایا کہ اس کے والد کینسر کے آخری مراحل میں تھے اور بستر پر تھے۔ اس نے کام کی جگہ پر ہونے والی ذلت اور ذہنی پریشانی کو خاموشی سے برداشت کیا جب کہ اس کے طبی علاج اور کیمو تھراپی کے لیے فوری طور پر رقم کی ضرورت تھی۔
وہ جذباتی ہو گئیں جب اس نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا اور آنسو بہائے۔ اس نے مزید بتایا کہ اپنے والد کے علاج کے لیے دوائیں خریدنے کی ضرورت اور گھر میں فاقہ کشی کے خطرے نے اسے اپنی عزت نفس سے سمجھوتہ کرنے پر مجبور کیا۔
پورے خاندان کی ذمہ داری
ایک اور لڑکی نے اپنی آزمائش بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس کے والد فالج کی وجہ سے بستر پر پڑے تھے اور اس نے خاندان کی ساری ذمہ داری اپنے کندھوں پر ڈال لی تھی۔ اکثر گھر میں کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایسے حالات میں بھوک کا درد ذاتی وقار سے زیادہ اہم ہو گیا تھا۔ کمپنی میں اپنے اعلیٰ افسران کی طرف سے ذہنی اذیت برداشت کرتے ہوئے اسے کام جاری رکھنے پر مجبور کیا گیا۔