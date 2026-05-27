مسلم عورتوں کے لیے پرسنل لا کو یکجا کرے حکومت، خواتین کمیشن نے پیش کیں متعدد شفارشات
قومی کمیشن برائے خواتین نے شادی اور طلاق سے متعلق مسلم پرسنل لا کو مدوّن کرنے کی وکالت کی ہے۔
Published : May 27, 2026 at 10:56 PM IST
نئی دہلی: قومی کمیشن برائے خواتین (این سی ڈبلیو) نے بھارت میں مسلم خواتین کے حقوق سے متعلق اپنی جامع رپورٹ میں متعدد سفارشات پیش کی ہیں، جن میں شادی، طلاق، نان نفقہ، تحویل اور وراثت سے متعلق مسلم پرسنل لا کو مدون کرنے کے لیے ایک جامع قانون کے نفاذ کی سفارش شامل ہے۔
خواتین کمیشن نے مبینہ طور پر تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ وسیع مشاورت کی بنیاد پر یہ سفارشی رپورٹ مرکزی وزارت داخلہ، وزارتِ بہبودی خواتین و اطفال اور وزارت اقلیتی امور کو پیش کی ہے۔
کمیشن کے مطابق اس رپورٹ کا مقصد ملک میں مسلم خواتین کے قانونی، سماجی اور آئینی حقوق کو مضبوط بنانا ہے۔ ، مشاورت میں مبینہ طور پر مسلم خواتین کے حقوق کے حوالے سے اہم قوانین جیسے کہ مسلم پرسنل لا (شریعت) ایپلی کیشن ایکٹ، 1937؛ مسلم تحلیل نکاح ایکٹ، 1939؛ مسلم خواتین (طلاق پر حقوق کا تحفظ) ایکٹ، 1986؛ اور مسلم ویمن (پروٹیکشن آف رائٹس آن میرج) ایکٹ 2019 وغیرہ کا خاص طور پر جائزہ لیا گیا۔ نیز متعلقہ عدالتی فیصلوں پر بھی تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا۔
این سی ڈبلیو کی اہم سفارشات
شادی اور طلاق: این سی ڈبلیو نے مسلم شادیوں کے لازمی رجسٹریشن کی تجویز پیش کی تاکہ باخبر اور آزادانہ رضامندی کو یقینی بنایا جا سکے، اذدواج اطفال پر روک لگائی جا سکے اور طلاق کے طریقہ کار کے ضابطے کو یقینی بنایا جائے۔ کمیشن کے مطابق لازمی رجسٹریشن سے غیر جانبداری، مناسب پروسس، اور خواتین کے لیے قانون تک مساوی رسائی کو یقینی بنایا جا سکے گا۔
نان نفقہ اور مالی تحفظ: کمیشن نے شادی کے دوران اور بعد میں نان نفقہ کے انتظامات کو بہتر بنانے، مالی تحفظ کو یقینی بنانے، نیز مہر اور شادی کے بعد جائیدادوں میں خواتین کے حقوق کے تحفظ پر زور دیا۔
تحویل اور وراثت کے حقوق: این سی ڈبلیو نے بچوں پر مبنی تحویل کے فریم ورک کو اپنانے اور نفاذ کے آسان طریقہ کار کے ذریعے جائیداد اور وراثت میں خواتین کے حقوق کو مضبوط بنانے کی تجویز دی۔
ادارہ جاتی میکانزم: اس نے خواتین کی مناسب نمائندگی اور سول عدالتوں میں جوابدہی کے ساتھ صنفی طور پر حساس تنازعات کے حل کے طریقہ کار کے قیام کی تجویز پیش کی۔
قانونی امداد اور بیداری: این سی ڈبلیو نے مسلم خواتین میں قانونی خواندگی کو بڑھانے کے لیے قانونی امداد کے نظام، ہیلپ لائنز، اور ٹارگٹڈ بیداری مہم کو بڑھانے کی سفارش کی۔
استحصالی طرز عمل کی روک تھام: ادارے نے مبینہ "پارو" نظام جیسے نقصان دہ طریقوں سے نمٹنے کے لیے فوری مداخلت کی سفارش کی، ساتھ ہی متاثرہ خواتین کی باز آبادکاری، شناخت کی منظوری، اور ذریعہ معاش فراہم کرنے کی سفارش کی۔
قومی کمیشن برائے خواتین (NCW) نے متعلقہ وزارتوں اور اسٹیک ہولڈرز پر زور دیا کہ وہ ملک بھر میں مسلم خواتین کو انصاف تک زیادہ سے زیادہ رسائی، ان کے حقوق کے تحفظ اور سماجی و اقتصادی طور پر بااختیار بنانے کے لیے سفارشات کے موثر نفاذ کے لیے ضروری اقدامات کریں۔
واضح رہے کہ خواتین کمیشن کی ان سفارشات پر تاحال اپوزیشن پارٹیوں اور مسلم تنظیموں سمیت دیگر فریقوں کا موقف سامنے نہیں آیا ہے۔ یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ کمیشن کی ان سفارشات اور اس میں کیے گئے دعوؤں کے بارے میں مسلم نمائندوں کا کیا کہنا ہے۔
