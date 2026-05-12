این سی ڈبلیو رپورٹ میں چونکا دینے والے انکشافات، مذہبی توہین اور نوجوان خواتین کی جنسی ہراسانی بھی شامل
NCW فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے پایا کہ ملزمین نے نوجوان خواتین کو نشانہ بنایا اور انہیں جنسی، جذباتی اور ذہنی طور پر ہراساں کیا۔
Published : May 12, 2026 at 11:39 AM IST
ناسک, نئی دہلی: مہاراشٹر کے ناسک میں ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز (TCS) کے معاملے میں بڑے پیمانے پر ہراساں کرنے، مذہبی توہین، بدنامی اور منظم دھمکیوں سمیت کئی چونکا دینے والے انکشافات سامنے آئے ہیں۔
اس معاملے پر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی جانب سے NCW کو پیش کی گئی رپورٹ میں تازہ ترین انکشافات کیے گئے ہیں۔ خواتین کے حقوق کی تنظیم نے پہلے ٹی سی ایس ناسک کی کئی خواتین ملازمین کی جانب سے سنگین الزامات کے بعد موصول ہونے والی شکایات کا از خود نوٹس لیا تھا۔ چیئرپرسن وجئے راہتکر کی ہدایت پر ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دی گئی۔
کمیٹی نے آخری بار ناسک کا دورہ کیا، جہاں اس نے متاثرین، TCS جنسی ہراسانی کی روک تھام کی مداخلت کمیٹی (IC) کے اراکین، پولیس افسران، اور دیگر اہم گواہوں کا انٹرویو کیا۔
پینل کلیدی نتائج
NCW کے مطابق، کمیٹی کی رپورٹ میں وسیع پیمانے پر ہراساں کیے جانے کی دستاویز کی گئی ہے۔ اس نے کام کی جگہ کے زہریلے ماحول کو بیان کیا جس کی خصوصیت بڑے پیمانے پر جنسی ہراسانی اور طاقت کے غلط استعمال سے ہوتی ہے۔
پینل کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے، NCW نے کہا، "ملزمین کا TCS ناسک پر مکمل کنٹرول تھا۔ انہوں نے نوجوان اور کمزور خواتین کو نشانہ بنایا اور انہیں جنسی، جذباتی اور ذہنی طور پر ہراساں کیا۔ شکایت کنندگان کو واقعی ملزم نے جنسی طور پر ہراساں کیا اور چھیڑ چھاڑ کی۔"
مذہب کی توہین اور تذلیل
اپنی رپورٹ میں، پینل نے نوٹ کیا کہ شکایت کنندہ کے ساتھ ساتھ کام کی جگہ پر دیگر افراد کو مذہبی امتیاز کا سامنا کرنا پڑا۔ خواتین کے حقوق کی ایک تنظیم نے کہا، "ملزم ہندو مذہبی کہانیوں، عقائد، روایات اور رسم و رواج کی توہین کرے گا، اور خواتین ملازمین کو یہ کہہ کر دھمکائے گا کہ اسلام ہندو مذہب سے کہیں زیادہ برتر مذہب ہے۔ ملزم ہندو عقیدے کو نیچا دکھانے اور اس کی تذلیل کرنے میں مصروف، خواتین ملازمین کے لیے ان کے مذہب کے بارے میں بار بار توہین آمیز تبصروں کے ذریعے مخالفانہ ماحول پیدا کرتا ہے۔"
نظامی دھمکی
کمیٹی نے مشاہدہ کیا کہ یہ کام کی جگہ پر جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کا ایک عام معاملہ ہے، جس میں مخصوص اعمال، تبصروں اور طرز عمل کے ذریعے خواتین ملازمین کو ڈرانا، تعاقب کرنا اور ان کی تذلیل کرنا شامل ہے۔ نتیجتاً، خواتین ملازمین نے کام کی جگہ پر خود کو ذلیل و خوار محسوس کیا اور انہیں مسلسل نفسیاتی طور پر ہراساں کیا گیا۔
خوف اور دباؤ
NCW کے مطابق، بہت سی خواتین ملازمین شکایت درج کروانا چاہتی تھیں لیکن ایسا کرنے سے ڈرتی تھیں۔ انہیں بے پناہ سماجی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، ان کے خاندانوں پر سماجی بدنامی کا اندیشہ تھا، اور سب سے بڑھ کر، ان کے پاس شکایات درج کرانے کے لیے کوئی باضابطہ طریقہ کار یا ایسا کرنے کے قابل اعتماد ماحول کا فقدان تھا۔
بدنیتی پر مبنی قیادت
رپورٹ میں کہا گیا ہے، "ناسک میں ٹی سی ایس کا دفتر مؤثر طریقے سے ملزمان کے کنٹرول میں تھا: دانش، توصیف اور رضا میمن۔ انہیں اشونی چینانی کی طرف سے ڈھال دیا جا رہا تھا۔ کسی ملازم میں آواز اٹھانے کی ہمت نہیں تھی؛ جن لوگوں نے پیشہ ورانہ نتائج کا اندیشہ کیا، جیسے کہ تبادلے یا ملازمت کی برطرفی۔ اس کی خاموشی اور بے حسی۔"
کمزوری کے لیے ممکنہ
متعدد متاثرین نے نوٹ کیا کہ نوجوان ملازمین (جنریشن Z) خاص طور پر اس طرح کے مذہب مخالف بیان بازی کے اثر و رسوخ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سیکورٹی لیپس: یہ دیکھا گیا کہ جب احاطے میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب تھے، وہ غیر فعال تھے۔ POSH ایکٹ کے ساتھ صفر تعمیل
مزید برآں، کام کی جگہ پر خواتین کی جنسی ہراسانی (روک تھام، ممانعت اور ازالہ) ایکٹ، 2013 (POSH ایکٹ) کے تحت، پونے اور ناسک میں خدمات انجام دینے والی اندرونی کمیٹی (IC) ایک واحد، مشترکہ کمیٹی ہے۔ یہ ایکٹ کی براہ راست خلاف ورزی ہے۔ جنسی ہراسانی کی روک تھام سے متعلق ایکٹ کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے آئی سی کے کسی بھی رکن نے ناسک یونٹ کا دورہ یا معائنہ نہیں کیا۔
کمیٹی نے نوٹ کیا کہ اس معاملے میں واقعات کے دورانیے کا تعین کرنے والا سب سے اہم عنصر کام کی جگہ پر ہراساں کرنے کی روک تھام اور تدارک کے لیے TCS ناسک یونٹ کے اندر موثر نظام کی کمی ہے۔ پینل نے پولیس کو ہدایت کی کہ وہ گواہوں کے تحفظ کے ایکٹ، 2017 کو لاگو کرے، اور موجودہ حالات کے پیش نظر تمام شکایت کنندگان اور گواہوں (ساتھیوں) کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ مزید برآں، پولیس کو ہدایت کی گئی کہ وہ انہیں میڈیا کی غیرضروری مداخلت سے بچائیں اور انہیں سماج دشمن عناصر کے خلاف جامع تحفظ فراہم کریں۔
ملزم پر بھارتیہ نیا سنہتا (بی این ایس) کی دفعہ 75، 78، 79 اور 299 کے تحت فرد جرم عائد کی جا سکتی ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ بی این ایس کی دفعہ 299 جان بوجھ کر اور بد نیتی کے ساتھ کسی بھی طبقے کے شہریوں کے مذہبی جذبات کو ان کے مذہب یا مذہبی عقائد کی توہین کرکے ان کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کی سزا دیتی ہے۔
NCW کے مطابق، کمیٹی کی رائے میں، ملزم پر BNS کی دفعہ 68(a) کے تحت بھی فرد جرم عائد کی جا سکتی ہے۔ *سب سے پہلے*، حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ اختیار کا غلط استعمال عورت کو مائل کرنے یا بہکانے کے لیے — خواہ وہ اس کی حراست میں ہو، اس کے الزام میں ہو، یا محض متعلقہ مقام پر موجود ہو — جنسی تعلق میں مشغول ہو۔
مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس معاملے پر کڑی نظر رکھی جائے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ملزم شکایت کنندہ کی اپنے باقاعدہ پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی کی آزادی میں مداخلت یا رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ NCW نے کہا کہ اس نے متعلقہ حکام اور TCS کی انتظامیہ کو اس معاملے میں مناسب کارروائی کرنے اور کام کی جگہ پر خواتین ملازمین کی حفاظت، وقار اور تحفظ کے لیے قانونی تحفظات کی سختی سے تعمیل کرنے کی سفارش کی ہے۔