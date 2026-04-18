نسیم عارفی ’اردو میڈیا ایوارڈز‘ کے دوسرے ایڈیشن کے لیے نامزدگیاں طلب
ایوارڈز کا مقصد اردو صحافت سے وابستہ ایسے پیشہ ور صحافیوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، جوسچائی، دیانتداری اور تنوع کے اصولوں پر کاربند ہیں۔
Published : April 18, 2026 at 4:04 PM IST
حیدرآباد (پریس ریلیز): سی ای ٹی آئی فاؤنڈیشن نے نسیم عارفی ’اردو میڈیا ایوارڈز‘ کے دوسرے ایڈیشن کے لیے ملک بھر کے اردو صحافیوں سے نامزدگیاں طلب کی ہیں۔ سی ای ٹی آئی فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور بانی منیجنگ ٹرسٹی پروفیسر سید بشارت علی کے مطابق اس سال بھی ملک بھر سے اردو صحافیوں کو مجموعی طور پر 5 ایوارڈز دیے جائیں گے۔ ان میں سے 2 ایوارڈز تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کے لیے مختص ہیں، جبکہ 2 ایوارڈز ملک کے دیگر حصوں کے صحافیوں کو دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک خصوصی ایوارڈ کسی سینئر صحافی یا ممتاز میڈیا شخصیت کو اردو صحافت میں تاحیات خدمات کے اعتراف میں پیش کیا جائے گا۔
پروفیسر بشارت علی نے کہا کہ ان ایوارڈز کا مقصد اردو صحافت سے وابستہ ایسے پیشہ ور صحافیوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، جو سچائی، دیانتداری اور تنوع کے اصولوں پر کاربند ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بامعنی اور معیاری کام کو سراہتے ہوئے اس اقدام کے ذریعے ایک ایسے جامع میڈیا ماحول کو فروغ دینا مقصود ہے جو معاشرے کے متنوع حقائق کی عکاسی کرے۔
یہ ایوارڈز اردو میڈیا سے وابستہ یا اس میں مثبت کردار ادا کرنے والے افراد کے لیے کھلے ہیں، جن میں شامل ہیں:
- وہ صحافی اور میڈیا پروفیشنلز جو اردو صحافت کے ذریعے رائے عامہ پر اثر انداز ہوتے ہیں
- سوشل میڈیا پر سرگرم افراد جو شعور بیدار کرنے، غلط معلومات کی نشاندہی اور جعلی خبروں کے پھیلاؤ کو روکنے میں کردار ادا کرتے ہیں
- وہ صحافی جو تحقیقاتی رپورٹنگ، ڈیٹا پر مبنی صحافت، فیچر نگاری، ٹی وی دستاویزی پروگراموں اور آڈیو/بصری کہانی سنانے کے مختلف انداز اختیار کرتے ہیں
- وہ افراد جو ویب سائٹس، یوٹیوب چینلز یا دیگر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے نظرانداز شدہ مسائل کو مسلسل اجاگر کرتے ہیں
- وہ بلاگرز اور محققین جو مین اسٹریم میڈیا سے باہر رہتے ہوئے اردو صحافت میں مثبت حصہ ڈالتے ہیں اور اردو بولنے والی برادریوں کے مسائل کو سامنے لاتے ہیں
درخواست دہندہ کا ہندوستانی شہری ہونا ضروری ہے۔
پروفیسر بشارت نے کہا کہ ان ایوارڈز کا مقصد نہ صرف مرکزی دھارے کے صحافیوں بلکہ ابھرتی ہوئی آوازوں اور آزادانہ طور پر کام کرنے والے مواد تخلیق کرنے والوں کو بھی سراہنا ہے، جو مختلف ذرائع کے ذریعے اردو میڈیا میں بامعنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔
نامزدگیاں درج ذیل ای میل پتوں پر بھیجی جا سکتی ہیں:
admin@cetigroup.org / cetifoundations@gmail.com
درخواست جمع کرنے کی آخری تاریخ 25 اپریل 2026 ہے۔
مزید معلومات کے لیے 9948008817 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔
واضح رہے کہ گذشتہ سال 2025 میں منعقدہ ان ایوارڈز کے پہلے ایڈیشن میں ملک بھر کے پانچ باصلاحیت اور ممتاز صحافیوں کو اعزاز سے نوازا گیا تھا۔ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سینئر کثیر لسانی صحافی قربان علی کو دیا گیا، جبکہ تلنگانہ سے سید سجادالحسنین اور محمد ارشد، اور دیگر ریاستوں سے ایم ڈی زکریہ (بہار) اور رشدہ شاہین (دہلی) کو ایوارڈز سے نوازا گیا۔
یہ ایوارڈز مرحوم نسیم عارفی کے نام سے منسوب ہیں، جو اردو صحافت کے ایک ممتاز صحافی تھے اور جنہوں نے پانچ دہائیوں سے زائد عرصہ اس شعبے کی خدمت میں صرف کیا۔ انہوں نے 1960 کی دہائی میں حیدرآباد کے روزنامہ سیاست سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، روزنامہ منصف کی دوبارہ اشاعت میں اہم کردار ادا کیا اور بعد ازاں روزنامہ اعتماد کے اجرا کی قیادت کی۔ ان کی خدمات اردو صحافت میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔