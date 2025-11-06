نریندر مودی 10 ہزار روپے دے کر ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، راہول اور پرینکا نے پی ایم کو بنایا نشانہ
آج راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی بہار کے دورے پر ہیں، انتخابات کے دوسرے مرحلے میں عظیم اتحاد کے لیے مہم چلا رہے ہیں۔
Published : November 6, 2025 at 5:15 PM IST
پٹنہ: بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے آج جہاں ووٹنگ ہو رہی ہے، وہیں دوسرے مرحلے کے لیے بھی پارٹیاں متحرک ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی، امیت شاہ، راج ناتھ سنگھ، اور یوگی آدتیہ ناتھ این ڈی اے کے امیدواروں کے لیے مہم چلا رہے ہیں۔ اس دوران راہول گاندھی اور پرینکا گاندھی نے بھی گرینڈ الائنس کی قیادت سنبھال لی ہے۔ بھائی بہن کی جوڑی نے آج کئی ریلیوں سے خطاب کیا۔
नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले 10 हजार रुपए देकर वोट लेना चाहते हैं।— Congress (@INCIndia) November 6, 2025
आज बिहार में पलायन और गरीबी है। लोग परिवार के लिए दूसरे राज्यों में कमाने जाते हैं, लेकिन मोदी-नीतीश को ये नहीं दिखता।
20 साल से NDA की सरकार है, लेकिन मोदी आज तक बिहार के किसी गांव में जनता का हाल जानने तक नहीं… pic.twitter.com/CvXnPLnBSR
"وزیراعظم 10,000 روپے دے کر ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں": کانگریس جنرل سکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے سیتامڑھی میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے، این ڈی اے پر سخت حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی بہار کی خواتین کو انتخابات سے پہلے 10 ہزار روپے دے کر ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ دوسری ریاستوں میں جا کر اپنے خاندان کے لیے پیسہ کماتے ہیں، لیکن مودی اور نتیش کو یہ نظر نہیں آتا۔
پرینکا گاندھی نے کہا"ان کی ذہنیت ہے کہ وہ انتخابات سے ایک ہفتہ قبل خواتین میں 10,000 روپے تقسیم کریں گے اور وہ انہیں ووٹ دیں گی۔ این ڈی اے 20 سال سے اقتدار میں ہے، لیکن مودی نے کبھی بہار کے کسی گاؤں میں جا کر لوگوں کا حال نہیں پوچھا۔ حقیقت میں انہیں لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ صرف ٹی وی پر اپنے چہرے چمکانے میں مصروف ہیں۔" -
#WATCH | पूर्वी चंपारण, बिहार: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, " हम उस कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं जिन्हें महात्मा गांधी ने रास्ता दिखाया, और महात्मा गांधी को रास्ता दिखाने वाले आपके पूर्वज थे, बिहार के चंपारण के किसान थे। सबसे ज़रूरी बात, आपको इस देश के… pic.twitter.com/V0RDXxqN9c— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 6, 2025
پرینکا نے چمپارن میں بھی ریلی سے خطاب کیا: مشرقی چمپارن میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے پرینکا گاندھی نے کہا، "ہم کانگریس پارٹی کے رہنما اور کارکن ہیں، جنہیں مہاتما گاندھی نے راستہ دکھایا تھا، اور جن لوگوں نے مہاتما گاندھی کو راستہ دکھایا وہ آپ کے آباؤ اجداد، چمپارن، بہار کے کسان تھے۔" کانگریس ایم پی نے کہا، "سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو اس ملک کی تعمیر میں اپنے کردار کو سمجھنا چاہیے۔"
#WATCH पूर्णिया, बिहार: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, " बिहार को एक बार फिर प्रगति करनी है। दुनिया के सबसे बेहतरीन कॉलेज और विश्वविद्यालय यहां बनने चाहिए। सबसे बेहतरीन अस्पताल बनने चाहिए, बिहार दुनिया के पर्यटन का केंद्र बनना चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण का केंद्र बनना… pic.twitter.com/3Mldwj70Rx— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 6, 2025
راہل گاندھی نے کیا کہا؟: لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے پورنیہ میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ بہار کو ایک بار پھر ترقی کرنی چاہئے۔ دنیا کے بہترین کالج اور یونیورسٹیاں یہاں بنائی جائیں۔ بہترین ہسپتال بنائے جائیں۔ بہار کو عالمی سیاحت کا مرکز، فوڈ پروسیسنگ کا مرکز اور صنعت کا مرکز بننا چاہیے۔ یہ نریندر مودی اور نتیش کمار کی طاقت سے باہر ہے۔ نتیش کمار کچھ نہیں کر سکتے، ان کا ریموٹ کنٹرول پی ایم مودی کے ہاتھ میں ہے۔
راہول گاندھینے کہا "میرا بہار کے لوگوں سے ایک وعدہ ہے۔ جیسے ہی ہندوستان میں انڈیا اتحاد کی حکومت بنے گی، بہار میں نالندہ یونیورسٹی جیسی یونیورسٹی کھولی جائے گی۔ ہم سیاحتی سرکٹس کو بہار کے لوگوں سے جوڑیں گے تاکہ بہار کے نوجوان سیاحت سے مستفید ہو سکیں۔ ہم بہار میں فوڈ پروسیسنگ، پیکیجنگ، اور کولڈ چین خدمات فراہم کرنے کے لیے کام کریں گے۔"
नरेंद्र मोदी ने बिहार आकर युवाओं से कहा- हमने आपको सस्ता डेटा दिया है, ताकि युवा रील बनाकर पैसा कमा सकें।— Congress (@INCIndia) November 6, 2025
जबकि सच यह है कि Reel, 21वीं सदी का नशा है। जब आप रील देखते हो तो पैसा अडानी-अंबानी और जियो की जेब में जाता है।
जो काम पहले शराब, ड्रग्स से होता था, वो आज Reel से हो रहा… pic.twitter.com/tGdpOBWFGV
ریلیوں کے بہانے مودی کو نشانہ بنانا: ارریہ میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے راہول گاندھی نے کہا کہ نریندر مودی نے بہار آکر نوجوانوں سے کہا کہ ہم نے آپ کو سستا ڈیٹا دیا ہے تاکہ نوجوان ریل بنا کر پیسے کما سکیں، جب کہ سچ یہ ہے کہ ریل 21ویں صدی کی لت ہے، جب آپ ریل دیکھتے ہیں تو پیسہ اڈانی، امبانی اور جیو کی جیبوں میں جاتا ہے، جو کام پہلے شراب سے ہوتا تھا آج وہ انسٹا اور فیس بک سے ہو رہا ہے"