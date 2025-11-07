"نریندر مودی ووٹ چوری کرکے وزیر اعظم بنے"، ووٹ چوری پر راہل گاندھی کا بڑا بیان، "میں جنرل زیڈ کو دکھاؤں گا ثبوت"
کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے ووٹ چوری کے اپنے الزام کو دہراتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی اور بی جے پی پر حملہ کیا ہے۔
Published : November 7, 2025 at 3:51 PM IST
نئی دہلی: کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے جمعہ کو بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ جنریشن زیڈ (جین زیڈ) اور ہندوستان کے نوجوانوں کے سامنے ثابت کریں گے کہ وزیر اعظم نریندر مودی انتخابات میں دھاندلی کر کے وزیر اعظم بنے۔
نئی دہلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ کانگریس ملک کے نوجوانوں اور جنریشن زیڈ کو واضح طور پر دکھائے گی کہ کس طرح بی جے پی انتخابات میں چوری کرتی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اس نے ہریانہ، مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ میں بھی ایسا ہی کیا ہے۔
بی جے پی الیکشن چراتی ہے، مودی چوری کرکے وزیر اعظم بنے
راہل گاندھی نے کہا، "نریندر مودی ووٹ چوری کرکے وزیر اعظم بنے"۔ دریں اثنا، بی جے پی نے بڑے پیمانے پر ووٹ چوری کے راہل کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے اسے جھوٹا اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔ بی جے پی نے کانگریس لیڈر پر اپنی ناکامیوں کو چھپانے اور ملک کی جمہوریت کو بدنام کرنے کے لیے الیکشن کمیشن پر سوال اٹھانے کا الزام لگایا ہے۔ کانگریس کے سابق صدر نے یہ بھی کہا کہ ووٹ چوری کو بے نقاب کرنے کا عمل جاری ہے۔
راہل گاندھی نے کہا کہ ان کے پاس ووٹر کی چوری کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی مواد موجود ہے۔ راہل نے الزام لگایا، "ہم ہندوستان کی جنریشن زیڈ یعنی نوجوانوں کو واضح طور پر دکھائیں گے کہ نریندر مودی الیکشن چوری کرکے وزیر اعظم بنے اور بی جے پی الیکشن چراتی ہے... ہم یہ واضح طور پر بتائیں گے، جس میں کوئی شک نہیں ہوگا۔"
بدھ کو اپنی پریس کانفرنس کا حوالہ دیتے ہوئے جس میں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ گزشتہ سال کے ہریانہ اسمبلی انتخابات میں دھاندلی ہوئی تھی، راہل گاندھی نے کہا کہ ہریانہ انتخابات کوئی ایمانداری سے انتخاب نہیں تھے۔ یہاں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے۔"
الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا
راہل گاندھی نے نامہ نگاروں سے کہا کہ انہیں نوٹ کرنا چاہیے کہ الیکشن کمیشن نے ان کے کسی بھی الزام کا جواب نہیں دیا ہے، جس میں جعلی ووٹ اور جعلی تصاویر شامل ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بی جے پی الیکشن کمیشن کا دفاع کر رہی ہے، لیکن وہ ان کے دعوؤں کی تردید نہیں کر رہی ہے۔ انتخابی فہرست کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے راہل گاندھی نے دعویٰ کیا کہ 25 لاکھ اندراجات جعلی ہیں اور الیکشن کمیشن نے بی جے پی کی جیت کو یقینی بنانے کے لیے بی جے پی کے ساتھ ملی بھگت کی ہے۔
نریندر مودی، امیت شاہ اور الیکشن کمیشن مشترکہ طور پر آئین پر حملہ آور: راہل
لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ میڈیا یہاں ووٹنگ کے برازیلی ماڈل جیسی معمولی مثالیں پیش کر رہا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ نریندر مودی، امیت شاہ اور الیکشن کمیشن مل کر آئین پر حملہ کر رہے ہیں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ آئین کہتا ہے ایک شخص، ایک ووٹ، لیکن ہریانہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہریانہ میں ایک شخص، ایک ووٹ کا کوئی انتظام نہیں تھا۔
پولنگ اسٹیشن پر ایک خاتون کی 200 تصاویر
ہریانہ کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک آدمی نے متعدد ووٹ ڈالے۔ برازیل کی ایک خاتون نے ووٹ کاسٹ کیا۔ ایک پولنگ اسٹیشن پر ایک خاتون کی 200 تصاویر تھیں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ بہار میں بھی ایسا ہی ہونے والا ہے۔ میڈیا رپورٹس میں برازیلین خاتون لاریسا نیری کے حوالے سے بتایا گیا کہ پریس کانفرنس میں ویڈیو میں دکھائی گئی تصویر ان کی پرانی ہے۔