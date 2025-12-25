تملناڈو: ایس آئی آر فارم ٹھیک سے نہ بھرنے والے 10 لاکھ ووٹرز کو الیکشن کمیشن نوٹس بھیجے گا
بہار کے بعد اب تملناڈو میں ووٹر لسٹ سے رائے دہندگان کے ناموں کو ہٹانے کی وجہ سے ہلچل مچی ہوئی ہے۔
چنئی: الیکشن کمیشن تملناڈو کے 10 لاکھ ووٹروں کو نوٹس بھیجنے کا منصوبہ بنا رہا ہے جنہوں نے ایس آئی آر فارم کو صحیح طریقے سے نہیں بھر دیا۔ مختلف ریاستوں کے ساتھ تمل ناڈو میں بھی ووٹر فہرستوں کی خصوصی گہری نظر ثانی کی گئی۔ ریاست میں ایس آئی آر کا عمل چار نومبر کو شروع ہوا اور 14 دسمبر کو ختم ہو گیا۔
اس کے بعد تمل ناڈو کے لیے ڈرافٹ ووٹر کی فہرست 19 دسمبر کو جاری کی گئی۔ یہ بتایا گیا کہ 9،737،832 ووٹروں کے نام موت، دیے گئے پتے پر نہیں رہنے، ہجرت اور نقل مکانی کی وجہ سے ہٹا دیے گئے۔ تمل ناڈو میں ایس آئی آر سے پہلے ووٹروں کی تعداد 6.41 کروڑ تھی اور اب کم ہوکر 5.43 کروڑ وہ گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کل ووٹروں میں سے 15.18 فیصد کو ہٹا دیا گیا ہے۔
رائے دہندگان کے نام ہٹنے سے تنازع
اس سے قبل بہار میں 65 لاکھ ووٹروں کے ناموں کو ختم کرنے پر بڑا تنازع کھڑا ہو گیا تھا۔ وہیں اب تمل ناڈو میں بیک وقت تقریبا ایک کروڑ رائے دہندگان کے ناموں کو ہٹانے سے ہلچل مچ گئی ہے۔ اس معاملے میں الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ جن کے نام ووٹر کی فہرست سے غائب ہیں یا جنہوں نے اپنا پتہ تبدیل کر لیا ہے۔ وہ فارم 8 کو پُر کرسکتے ہیں، نئے ووٹرز فارم 6 کو پُر کرسکتے ہیں اور 18 جنوری تک ووٹر فہرستوں میں شامل کرنے کے لیے مطلوبہ دستاویزات کے ساتھ جمع کرا سکتے ہیں۔ اس کے لیے چنئی میں خصوصی کیمپ بھی منظم کیے گئے تھے۔
دریں اثنا ، یہ خبر ہے کہ ووٹرز کے نام جنہوں نے فارم کو صحیح طریقے سے نہیں بھرا تھا، انہیں بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ لہذا، الیکشن کمیشن نے تقریبا 10 لاکھ ووٹرز کو نوٹس بھیج کر وضاحت طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے جنہوں نے ایس آئی آر فارم کو صحیح طریقے سے نہیں بھرا تھا۔
13 دستاویزات پیش کی جاسکتی ہیں
یہ بتایا گیا ہے کہ ڈسٹرکٹ الیکشن آفس سے ووٹرز کو پوسٹ کے ذریعہ نوٹس بھیجے جائیں گے اور اس نوٹس کے جواب میں ووٹرز 13 دستاویزات میں سے کوئی بھی پیش کرسکتے ہیں جن میں پیدائش سرٹیفکیٹ اور ڈومیسائل سرٹیفکیٹ شامل ہیں۔
