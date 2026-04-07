متوا اور اقلیتی برادری کے لوگوں کے نام ایس آئی آر کے بعد ووٹر لسٹ سے ہٹائے گئے، ممتا بنرجی کا الزام
ایس آئی آر کے عمل کی تکمیل کےبعد مغربی بنگال میں ووٹر لسٹوں سے تقریباً 91 لاکھ ووٹروں کے ناموں کو ہٹا دیا گیا ہے۔
Published : April 7, 2026 at 6:23 PM IST
کولکاتہ: مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے منگل کے روز الزام لگایا کہ ریاست میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کے بعد متوا اور اقلیتی برادریوں کے لوگوں کے نام ووٹر لسٹوں سے ہٹا دیے گئے ہیں۔
نادیہ ضلع کے چکدہا میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے بنرجی نے کہا کہ ترنمول کانگریس ان لوگوں کے ساتھ کھڑی رہے گی جن کے نام ایس آئی آر کے عمل کے بعد ووٹر لسٹوں سے ہٹائے گئے تھے۔
الیکشن کمیشن کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق، ایس آئی آر کے عمل کی تکمیل کے بعد مغربی بنگال میں ووٹر لسٹوں سے تقریباً 91 لاکھ ووٹروں کے ناموں کو ہٹا دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ابھی تک ایس آئی آر کے عمل کے بعد ریاست کے لیے حتمی ووٹر بیس کا اعلان نہیں کیا ہے۔
28 فروری کو جاری کردہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، گزشتہ سال نومبر میں ایس آئی آر کے عمل کے شروع ہونے کے بعد سے 63.66 لاکھ نام (کل ووٹرز کا تقریباً 8.3 فیصد) ہٹا دیے گئے، جس سے ووٹروں کی تعداد تقریباً 7.66 کروڑ سے کم ہو کر 7.04 کروڑ رہ گئی۔ مرکزی حکومت پر امتیازی سلوک کا الزام لگاتے ہوئے بنرجی نے دعویٰ کیا کہ مخصوص برادریوں کو نشانہ بنا کر ووٹر لسٹوں سے نام ہٹائے جا رہے ہیں۔
ممتا بنرجی نے پوچھا "ایسا امتیاز کیوں؟ آپ متواس، راج بنشیوں اور اقلیتوں کو ہٹا رہے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ یہ نہیں سمجھتے؟۔" انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اقلیتی آبادی والے اضلاع جیسے مرشد آباد، مالدہ اور شمالی دیناج پور میں ووٹرز کے نام "جوؤں کی طرح انتخابی فہرستوں سے نکالے جا رہے ہیں۔"
بنرجی نے دعویٰ کیا کہ سپریم کورٹ میں ان کی مداخلت کے بعد تقریباً 6 ملین مقدمات میں سے تقریباً 3.2 ملین ناموں کو فہرستوں میں بحال کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، "جن کے نام ابھی تک ووٹر لسٹ سے غائب ہیں وہ ٹریبونل میں درخواست دیں۔ ترنمول کانگریس آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی اور قانونی مدد فراہم کرے گی۔"
دراندازی پر مرکزی حکومت کے موقف پر سوال اٹھاتے ہوئے بنرجی نے کہا کہ جہاں یہ مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرے، وہ مغربی بنگال حکومت کو دراندازی کا ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے۔ آنے والے اسمبلی انتخابات کو لوگوں کی شناخت اور جمہوری حقوق کے تحفظ کی لڑائی بتاتے ہوئے ترنمول کانگریس کے صدر نے ووٹروں سے اپنے ووٹ کے ذریعے جواب دینے کو کہا۔
ممتا بنرجی نے کہا، "یہ انتخاب آپ کی جمہوریت، زبان اور وقار کے تحفظ کی لڑائی ہے تاکہ کوئی آپ کو غیر ملکی نہ کہہ سکے۔" 294 رکنی مغربی بنگال اسمبلی کے لیے انتخابات دو مرحلوں میں 23 اپریل اور 29 اپریل کو ہوں گے اور ووٹوں کی گنتی 4 مئی کو ہوگی۔