رام مندر میں نماز پڑھنے کی کوشش کرنے والے شخص کو پولیس نے چھوڑ دیا، جانیں کیوں؟
تحقیقات کے بعد ایودھیا کے رام مندر میں نماز پڑھنے کی کوشش کرنے والے ملزم کو اس کے خاندان کے حوالے کر دیا گیا۔
Published : January 12, 2026 at 4:20 PM IST
ایودھیا: ایودھیا کے رام مندر میں نماز پڑھنے کی کوشش کرنے والا کشمیری ذہنی مریض نکلا۔ وہ 2024 سے جموں میڈیکل کالج میں زیر علاج ہیں۔
یہ معلومات اس وقت سامنے آئیں جب ایودھیا پولیس اور تفتیشی ایجنسیوں نے ان کی میڈیکل ہسٹری کی درخواست کی۔ مزید برآں، جموں پولیس، سی آر پی ایف اور دیگر انٹیلی جنس ایجنسیوں نے بھی اس کی تصدیق کی تھی۔ کچھ بھی مشکوک نہیں ملا۔ جس کے بعد ملزم کو اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا۔
کشمیری مسلمان شخص نے رام للا کے درشن کیے
واضح رہے کہ رام مندر کے احاطے میں اس وقت ہنگامہ برپا ہوا جب ایک کشمیری مسلمان شخص نے رام للا کے درشن کرنے کے بعد جنوبی دیوار کے قریب نماز پڑھنے کی کوشش کی۔ جائے وقوعہ پر موجود سکیورٹی فورسز نے اسے گرفتار کر لیا اور اس پر مذہبی نعرے لگانے کا الزام لگایا۔
پوچھ گچھ کے دوران اس کی شناخت جموں و کشمیر کے شوپیاں کے رہنے والے احد شیخ کے طور پر ہوئی۔ اطلاع پر پہنچے مختلف تفتیشی ایجنسیوں کے اہلکاروں نے اس سے پوچھ گچھ کی۔ جموں و کشمیر پولیس اور وہاں تعینات انٹیلی جنس افسران سے رابطہ کرکے اس کے پتے کی تصدیق کی گئی۔
مکمل میڈیکل ہسٹری تفتیشی افسران کو فراہم
تمام اداروں نے مکمل تفتیش کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ ملزم ذہنی مریض ہے۔ ان کے گھر والوں نے اس تفتیش میں بہت تعاون کیا۔ ان کے بیٹے نے اپنے والد کی مکمل میڈیکل ہسٹری بھی تفتیشی افسران کو فراہم کی۔
سرگرمیوں کی سی سی ٹی وی کے ذریعے جانچ
ایودھیا پولیس نے ایودھیا دھام ریلوے اسٹیشن سے لے کر رام مندر احاطے تک تمام سرگرمیوں کی جانچ سی سی ٹی وی کے ذریعے کی، لیکن کچھ نہیں نکلا۔ سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سٹی چکرپانی ترپاٹھی نے بتایا کہ احد شیخ کے اہل خانہ نے انہیں ذہنی طور پر بیمار بتایا ہے۔ احد کی میڈیکل رپورٹ کے بعد اسے اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا۔