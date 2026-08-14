نلسار تنازعہ: سی جے آئی نے بار کونسل کی سرزنش کی، کہا، طلبہ کو احتجاج کا حق، سرکلر پر بی سی آئی سے جواب طلب
سی جے آئی نے کہا کہ، طلباء کو احتجاج کا حق ہے۔ بی سی آئی کے پاس انہیں روکنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔
By PTI
Published : August 14, 2026 at 11:14 AM IST|
Updated : August 14, 2026 at 11:47 AM IST
نئی دہلی: چیف جسٹس آف انڈیا (سی جے آئی) سوریہ کانت نے نلسار یونیورسٹی آف لاء کے 2026 بیچ کے گریجویٹوں کے بطور وکیل داخلہ پر پابندی لگانے والے بار کونسل آف انڈیا (بی سی آئی) کے سرکلر پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ سپریم کورٹ نے جمعہ کو بار کونسل آف انڈیا (بی سی آئی) کے سرکلر پر سخت نکتہ چینی کی۔
سی جے آئی نے تبصرہ کیا کہ، طلباء کو احتجاج کا حق ہے اور بی سی آئی کے پاس انہیں روکنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔
چیف جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی والی بنچ نے کہا کہ بی سی آئی کا اس معاملے میں کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ یہ ان کے اور طلباء کے درمیان بات چیت تھی۔
یہ مشاہدات بی سی آئی کے سرکلر کو چیلنج کرنے والی ایک عرضی کے بعد سامنے آئے ہیں، جس کی سماعت سی جے آئی کی سربراہی والی بنچ کر رہی تھی جس میں جسٹس جویمالیہ باغچی اور وی موہنا بھی شامل تھے۔
بنچ نے درخواست پر جواب طلب کرتے ہوئے بی سی آئی کو نوٹس جاری کیا اور ہدایت کی کہ بی سی آئی یا کسی دوسری ریاستی بار کونسل کے کہنے پر نلسار کے طلباء یا فیکلٹی کے خلاف کوئی تعزیری کارروائی نہ کی جائے۔
بی سی آئی کی طرف سے پیش ہونے والے وکیل نے بنچ کو بتایا کہ سرکلر واپس لے لیا گیا ہے، جس کے بعد بنچ نے معاملے کی سماعت دو ہفتے کے بعد ملتوی کر دی۔
13 اگست کو، بی سی آئی نے تمام ریاستی بار کونسلوں کو ہدایت کی تھی کہ وہ اگلے احکامات تک نلسار یونیورسٹی آف لاء کے 2026 کے گریجویٹ کو ایڈووکیٹ کے طور پر اندراج نہ کریں، لیکن سوشل میڈیا پر ہنگامہ آرائی کے چند گھنٹوں کے اندر اندر بار کونسل نے اپنے سرکلر کو واپس لے لیا۔
پہلے بیان میں، بی سی آئی کے چیئرپرسن منن کمار مشرا نے کہا تھا کہ وہ یونیورسٹی کے کانووکیشن میں سی جے آئی کانت کی شرکت کے خلاف مہم سے متعلق الزامات کی جانچ کر رہے ہیں اور ذمہ داروں کی شناخت کے لیے رپورٹ طلب کی گئی ہے۔
وکلاء کے لئے اعلیٰ قانونی ادارہ نے کہا تھا کہ اس معاملے میں حتمی فیصلہ 19 اگست کو اس کے سامنے رکھے گئے مواد پر غور کرنے کے بعد لیا جائے گا۔
بی سی آئی نے پھر سوشل میڈیا پر ہنگامہ آرائی کے بعد اپنے فیصلے میں ترمیم کی اور ریاستی بار کونسلوں کو نلسار یونیورسٹی آف لاء کے 2026 گریجویٹوں کو وکالت کے طور پر اندراج کرنے کی اجازت دی۔
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