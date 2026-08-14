بار کونسل کا یو ٹرن: نلسار کے طلباء کو بے قصور قرار دیا، سی جے آئی کی تقریب کے مخالفت پر لگائی تھی پابندی
بار کونسل آف انڈیا (BCI) نے NALSAR یونیورسٹی آف لاء، حیدرآباد کے 2026 بیچ کے طلباء کے بطور وکیل داخلہ پر پابندی ہٹا دی ہے۔
By Sumit Saxena
Published : August 14, 2026 at 9:10 AM IST
نئی دہلی: جمعرات کو، بار کونسل آف انڈیا (بی سی آئی) نے چیئرمین منن کمار مشرا کے ذریعہ جاری کردہ پہلے کی ہدایت میں ترمیم کر دی ہے، جس میں ریاستی بار کونسلوں کو نلسار یونیورسٹی آف لاء کے 2026 بیچ کے گریجویٹوں کو بطور وکیل داخلہ لینے سے منع کیا گیا تھا۔
بی سی آئی نے یہ تبدیلی یہ جاننے کے بعد کی کہ طلباء کی اکثریت نے یونیورسٹی کے کانووکیشن تقریب میں چیف جسٹس آف انڈیا (سی جے آئی) سوریہ کانت کو مدعو کیے جانے کے مخالفت نہیں کی تھی، یا ان کا احتجاجی مہم میں حصہ لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔
ایک نئی ہدایت میں، بی سی آئی کے چیئرمین منن کمار مشرا نے کہا کہ، "کونسل نے آج بی سی آئی کے چیئرمین کی طرف سے نلسار یونیورسٹی آف لاء کے وائس چانسلر اور تمام ریاستی بار کونسلوں کے سکریٹریوں کو بھیجے گئے خط کے بارے میں تفصیلی بحث اور غور و خوض کیا۔ بحث کے بعد، اراکین نے متفقہ طور پر اس بات پر اتفاق کیا کہ، تازہ ترین رپورٹ کے مطابق، نلسار یونیورسٹی کے 2026 بیچ کے زیادہ تر طلباء غلطی پر نہیں ہیں اور مخالفت والی مہم میں ملوث ہونے کی کوئی خواہش نہیں رکھتے تھے۔"
ہدایت میں کہا گیا ہے کہ، اسی کے مطابق، کونسل نلسار کے طلباء کے اندراج پر پابندی سے متعلق چیئرمین کے حکم میں ترمیم کر رہی ہے۔ ہدایت میں کہا گیا کہ، "تمام طلباء اپنی پسند کی اسٹیٹ بار کونسل میں داخلہ لینے کے حقدار ہوں گے۔ معتبر ذرائع نے یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ معصوم طلباء کو اکسانے میں کچھ اساتذہ اور باہر کے لوگ ملوث تھے۔ ہدایت میں مزید کہا گیا کہ کونسل وائس چانسلر کی انکوائری رپورٹ کا انتظار کرے گی، اور اس کی وصولی پر مزید کارروائی کی جائے گی۔" بی سی آئی نے اس بات کی تصدیق کی کہ کسی بھی طالب علم کو ایسی غلطی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو ان کی نہیں ہے۔
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