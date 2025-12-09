بنبھول پورہ تشدد معاملہ: تین ملزمین کو ضمانت، عبدالملک کو نہیں ملی راحت، حکومت سے تفصیلات طلب
اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے بنبھول پورہ تشدد معاملے کے مبینہ کلیدی ملزم عبد الملک کی ضمانت عرضی خارج کر دی۔
Published : December 9, 2025 at 8:51 AM IST
نینیتال: ہائی کورٹ نے پیر کو ہلدوانی بنبھول پورہ تشدد کے مبینہ کلیدی ملزم عبدالملک کو ضمانت دینے سے انکار کر دیا۔ جب کہ عدالت نے تین دیگر ملزمین کو ضمانت دے دی۔ اس دوران عدالت نے ریاستی حکومت سے عبد الملک پر عائد الزامات کی مکمل تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت دی۔
عبدالمالک کو ضمانت دینے سے انکار
جسٹس منوج کمار تیواری اور جسٹس پنکج پروہت کی ڈویژن بنچ نے ہلدوانی بنبھول پورہ تشدد سے متعلق 16 مقدمات کی سماعت کی۔ اس دوران تین ملزمین دانش ملک، جنید اور ایاز احمد کو ضمانت دے دی گئی۔ تاہم عدالت کی ڈویژن بنچ نے مبینہ کلیدی ملزم عبد الملک اور ہلدوانی میونسپل کارپوریشن کے سابق کونسلر ذیشان پرویز عرف سیبو کو ضمانت دینے سے انکار کر دیا۔ عدالت معاملے کی اگلی سماعت دو ہفتے بعد کرے گی۔
واضح رہے کہ پولیس نے اس معاملے میں عبدالملک کو کلیدی ملزم کے طور پر پیش کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے ضمانت کی درخواست دی تھی کہ وہ بے قصور ہیں اور واقعے کے دن وہ جائے وقوع پر موجود نہیں تھے۔ ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ وہ ایک عمر رسیدہ شہری ہیں اور گذشتہ سال فروری سے جیل میں بند ہیں۔
حکومت نے عبدالملک کی ضمانت کی مخالفت کی
حکومت نے ضمانت کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ عبدالملک کلیدی ملزم ہیں۔ ان پر پوری سازش کا ماسٹر مائنڈ ہونے کا سنگین الزام ہے۔ انہوں نے سرکاری اراضی پر قبضہ کیا اور جب انتظامیہ کی ٹیم تجاوزات ہٹانے پہنچی تو سرکاری اہلکاروں پر جان لیوا حملہ کیا گیا۔ عدالت نے ملزم کی ضمانت منظور کرنے سے انکار کرتے ہوئے حکومت سے ان کے خلاف تمام الزامات کی تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ عدالت تمام ملزمان کے خلاف دو ہفتوں میں کیس کی اگلی سماعت کرے گی۔
بنبھول پورہ تشدد کی تفصیلات
بنبھول پورہ ہلدوانی، نینیتال ضلع میں ایک جگہ ہے۔ پچھلے سال فروری میں یہاں تشدد پھوٹ پڑا۔ انتظامیہ ایک مدرسے اور مسجد کو غیر قانونی بتاتے ہوئے تجاوزات ہٹانے اور انہدامی کارروائی کرنے پہنچی تھی، اس دوران تشدد پھوٹ پڑا۔ پولیس نے مظاہرین پر اپنے اہلکاروں اور میونسپل ٹیم کے ارکان کے خلاف پتھراؤ، آتش زنی اور گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کا الزام عائد کیا اور ان کے خلاف طاقت کا استعمال کیا۔ اس تشدد میں متعدد افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوگئے۔ حالات اس قدر بے قابو ہو گئے کہ بنبھول پورہ میں کرفیو لگانا پڑا۔
مزید پڑھیں:
اتراکھنڈ میں بنبھول پورہ تشدد کے 22 ملزمان کو ہائی کورٹ سے ضمانت، پولیس بروقت چارج شیٹ پیش نہ کرسکی
بنبھول پورہ تشدد کے 107 ملزمان کے خلاف چارج شیٹ داخل، پولیس نے عبدالملک کو اہم ملزم قرار دیا
ہلدوانی فسادات میں جان گنوانے والے فہیم کے معاملے میں سی جے ایم کورٹ نے جواب طلب کیا
ہلدوانی بنبھول پورہ تشدد میں باپ اور بیٹے کی موت کے بعد خاندان مالی بحران کا شکار