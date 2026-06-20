نیٹ امتحان کےلئے ناگپور کے طالب علم کا سنٹر دبئی میں الاٹ، خاندان پریشان، این ٹی اے نے غلطی کا اعتراف کرلیا
یہ امتحان کل بروز اتوار 21 جون کو ہونا ہے۔ اس دوران طالب علم کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے
Published : June 20, 2026 at 11:45 AM IST|
Updated : June 20, 2026 at 11:58 AM IST
ناگپور: نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (این ٹی اے) کو لے کر تنازع جاری ہے۔ پہلے پیپر لیک ہونے کے بعد ایک طالب علم کے امتحانی مرکز کے حوالے سے ایک نیا مسئلہ سامنے آیا ہے۔ غور طلب ہے کہ نیٹ کا دوبارہ امتحان کل، اتوار، 21 جون، 2026 کو ملک بھر میں ہونے والا ہے۔
اطلاعات کے مطابق نیٹ کا امتحان دینے والی ایجنسی نے ہندوستان کے بجائے ابوظہبی (یو اے ای) میں ایک امتحانی مرکز ناگپور، مہاراشٹر کے عبداللہ نامی طالب علم کو تفویض کیا ہے، حالانکہ اس نے ناگپور کو اپنے پسندیدہ امتحانی شہر کے طور پر منتخب کیا تھا۔ یہ پیش رفت 21 جون بروز اتوار کو ہونے والے میڈیکل کے داخلے کے امتحان سے صرف ایک دن پہلے سامنے آئی ہے، جس سے امیدوار اور اس کے اہل خانہ پریشان ہیں۔ واضح رہے کہ امتحانی مراکز درحقیقت بیرون ملک قوانین کے تحت قائم کیے گئے ہیں، لیکن ان کا مقصد صرف این آر آئی اور غیر ملکی طلبہ کے لیے ہے۔مرکز ابتدائی طور پر ناگپور کالج میں الاٹ کیا گیا۔
طالب علم کو ابتدائی طور پر اصل نیٹامتحان کے لیے ناگپور کے سرسوتی ودیالیہ میں ایک مرکز دیا گیا تھا۔ تاہم جب پیپر لیک تنازعہ کے بعد امتحان کو دوبارہ ترتیب دیا گیا، تو اس نے اپنا نیا ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کیا اور پتہ چلا کہ اس کا امتحانی مرکز متحدہ عرب امارات کے ابوظہبی انڈین اسکول میں منتقل کر دیا گیا ہے۔
خاندان نے نااہلی کا اظہار کیا۔
خاندان کے مطابق، طالب علم نے درخواست فارم بھرتے وقت ناگپور کو اپنی پہلی ترجیح کے طور پر منتخب کیا تھا، اس کے بعد وردھا اور بھنڈارا کا انتخاب کیا تھا۔ ایڈمٹ کارڈ پر درج سنٹر دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ طالب علم کے والد محمد طالب نے بتایا کہ وہ اپنے بچے کو امتحان کے لیے بیرون ملک بھیجنے سے مکمل طور پر قاصر ہیں۔ اس کے پاس پاسپورٹ بھی نہیں ہے اور سفر کے انتظامات کرنے کے لیے وقت بھی نہیں بچا ہے۔ خاندان نے این ٹی اے ہیلپ لائن پر شکایت درج کرائی۔ ایجنسی نے مبینہ طور پر غلطی کو تسلیم کیا اور انہیں یقین دلایا کہ تصدیق کے بعد ایک ترمیم شدہ ایڈمٹ کارڈ جاری کیا جائے گا۔
سابق وزیر تعلیم کا بیان
مہاراشٹر کے سابق وزیر تعلیم ڈاکٹر انیس احمد نے اس واقعہ پر تنقید کرتے ہوئے اسے جانچ ایجنسی کی جانب سے ایک سنگین کوتاہی قرار دیا، اور این ٹی اے پر زور دیا کہ وہ ناگپور یا قریبی شہر میں مرکز الاٹ کرکے اس غلطی کو فوری طور پر سدھارے۔مزید کہا کہ اس واقعہ نے امتحانات کے انتظامی امور میں جاری تحقیقات کے درمیان این ٹی اے کے کام کاج کے بارے میں تشویش پیدا کردی ہے۔سخت حفاظتی انتظامات
دریں اثنا، نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (NTA) نے NEET-UG 2026 کے دوبارہ امتحان کو آسانی سے اور شفاف طریقے سے منعقد کرنے کو یقینی بنانے کے لیے وسیع حفاظتی اقدامات نافذ کیے ہیں۔ این ٹی اے کے مطابق، امتحانی عمل کی سالمیت کو یقینی بنانے کے لیے ایک جامع سیکیورٹی فریم ورک تیار کیا گیا ہے۔ خفیہ امتحانی مواد کو سخت حفاظتی پروٹوکول کے تحت جی پی ایس سے چلنے والی گاڑیوں کا استعمال کرتے ہوئے پولیس اسکارٹس کے ساتھ منتقل کیا جا رہا ہے۔ امتحانی مراکز پر سی سی ٹی وی نگرانی، آدھار پر مبنی بائیو میٹرک تصدیق، اور حقیقی وقت کی نگرانی کے نظام کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔
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2.2 ملین سے زیادہ طلباء شرکت کریں گے
امتحان کے لیے 200,000 سے زائد اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے، جن میں سٹی کوآرڈینیٹر، مبصر، سینٹر سپرنٹنڈنٹ، تفتیش کار، ضلعی انتظامیہ کے اہلکار اور پولیس اہلکار شامل ہیں۔ NTA نے امیدواروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ صبح 11:00 اور 1:30 شام کے درمیان اپنے امتحانی مراکز پر پہنچیں، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ داخلے کے دروازے 1:30 PM پر بند ہو جائیں گے۔ یہ امتحان ہندوستان کے 551 شہروں اور بیرون ملک کے 14 شہروں میں دوپہر 2:00 سے 5:15 تک رٹرن یعنی تحریری امتحان میں لیا جائے گا۔ 21 جون کو شیڈول ٹیسٹ میں 2.27 ملین سے زیادہ امیدواروں کے شرکت کی توقع ہے۔