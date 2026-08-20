نیپال سے غیر قانونی طور پر بھارت داخل ہونے کے جرم میں میانمار کی خاتون سمیت چار افراد کو تین سال قید
ملزمان کی شناخت میانمار کے بوتھیدونگ کی رہائشی طاہرہ، گھن شیام پور کے رہائشی محمد قادر، محمد فارمُد اور محمد نعمت کے طور پر ہوئی۔
Published : August 20, 2026 at 3:55 PM IST
مدھوبنی : بہار کے مدھوبنی ضلع کے جھنجھارپور میں ایک عدالت نے نیپال کے راستے بغیر قانونی دستاویزات بھارت میں داخل ہونے کے جرم میں میانمار کی ایک خاتون سمیت چار افراد کو تین سال قید کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے ہر ملزم پر 2 ہزار روپے جرمانہ بھی عائد کیا ہے، جبکہ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں مزید چھ ماہ قید بھگتنا ہوگی۔
جھنجھارپور سب ڈویژنل سول کورٹ کے سب ڈویژنل جوڈیشل مجسٹریٹ آنند راج نے بدھ کے روز مقدمہ کی سماعت کے بعد چاروں افراد کو قصوروار قرار دیتے ہوئے یہ سزا سنائی۔ یہ معاملہ 7 اکتوبر 2023 کا ہے، جب بھارت نیپال سرحد کے قریب لوکاہا تھانہ علاقے میں ستون نمبر 246 کے نزدیک چاروں افراد کو حراست میں لیا گیا تھا۔
ایس ایس بی کے سب انسپکٹر کرشنا داس نے مبینہ طور پر میانمار کی شہری بیگم طاہرہ کو اس وقت پکڑا جب وہ اپنے چار بچوں اور تین دیگر افراد کے ساتھ بھارت میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھیں۔ واقعے کے بعد طاہرہ اور ان کے تین ساتھیوں کے خلاف لوکاہا تھانے میں ایف آئی آر درج کی گئی، جبکہ ان کے ساتھ موجود چار بچوں کو سیوان کے جووینائل کریکشن ہوم بھیج دیا گیا تھا۔
پراسیکیوشن کے مطابق ملزمان کی شناخت میانمار کے بوتھیدونگ علاقے کے ایکارپ ضلع کی رہائشی طاہرہ اور غنشیام پور کے رہائشی محمد قادر، محمد فارمُد اور محمد نعمت کے طور پر ہوئی۔ عدالتی کارروائی کے دوران یہ بھی بتایا گیا کہ بیگم طاہرہ 7 اکتوبر 2023 سے ڈھائی سال سے زائد عرصہ عدالتی حراست میں گزار چکی ہیں۔ چنانچہ تین سال کی سزا مکمل کرنے کے لیے انہیں تقریباً مزید 50 دن جیل میں رہنا ہوگا، جبکہ دیگر تین ملزمان اس وقت ضمانت پر باہر ہیں۔
دوسری جانب اس واقعہ کے دوران گرفتار کیے گئے چار بچوں کے معاملے میں پٹنہ ہائی کورٹ کی ہدایات کے مطابق کارروائی آگے نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پراسیکیوشن افسر بھریگوناتھ رائے کے مطابق چاروں بچوں کو عدالتی ہدایات کے تحت سیوان کے جووینائل کریکشن ہوم میں رکھا گیا تھا، تاہم عدالت کی ہدایت کے بعد ان کے خلاف مقدمات کو آگے نہ بڑھانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔
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عدالت نے بیگم طاہرہ اور ان کے چاروں بچوں کو ان کے آبائی ملک واپس بھیجنے کے عمل کی بھی ہدایت دی ہے۔ حکام اب اس سلسلے میں ضروری قانونی اور انتظامی کارروائی مکمل کر رہے ہیں۔