میانمار کے شہریوں نے منشیات کی اسمگلنگ کے لیے جی ایس ٹی اسناد کا 'غلط استعمال' کیا: ای ڈی
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے بھارت-میانمار سرحد کے قریب میزورم میں ایزول اور چمفائی، آسام میں سری بھومی پہلی بار چھاپے مارے۔
Published : November 29, 2025 at 8:10 PM IST
نئی دہلی: ای ڈی نے انکشاف کیا ہے کہ سرحد پار منشیات کی اسمگلنگ کے ریکیٹ کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ میانمار کے شہریوں نے منشیات کی تیاری کے لیے درکار خام مال کی خریداری میں سہولت فراہم کرنے کے لیے بھارتیوں کے جی ایس ٹی اسناد کا "غلط استعمال" کیا ہے۔ تحقیقاتی ایجنسی نے میزورم کے منشیات کی اسمگلنگ کیس میں منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج ہونے کے بعد 27 نومبر کو بھارت-میانمار سرحدی علاقہ پر اپنی پہلی تلاشی مہم شروع کی۔
ای ڈی نے انکشاف کیا کہ میتھامفیٹامین اور دیگر منشیات کی تیاری کے لیے درکار کیفین انہائیڈرس اور پیسوڈیوایفیڈرین خریدنے میں میانمار کے شہریوں نے بھارتیوں کے جی ایس ٹی اکاؤنٹ کا غلط استعمال کیا۔ جمعہ کو جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ تلاشی کے دوران جمع ہونے والے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ بھارتیوں نے میانمار کے شہریوں کی جانب سے سیوڈو فیڈرین گولیاں اور کیفین اینہائیڈروس خریدے تھے، جس سے سرحد پار سے منشیات کی پیداوار اور منی لانڈرنگ کے علاوہ اسمگلنگ کو ممکن بنایا گیا۔
ای ڈی نے پہلی بار بھارت-میانمار بارڈر پر خصوصی چھاپے مارے، جن میں ’آیزول، چمپائی، کریم گنج (آسام)، احمد آباد شامل ہیں جہاں کارروائیاں کی گئیں۔ چھاپوں میں 46.7 لاکھ روپے نقد ضبط، 21 بینک اکاؤنٹس فریز اور ہنڈی و حوالہ نیٹ ورک کا انکشاف کیا گیا۔ بھارت اپنی مشرقی جانب میانمار کے ساتھ 1,643 کلومیٹر طویل سرحد کا اشتراک کرتا ہے۔
ای ڈی کے مطابق منشیات کے سپلائی چین کا بڑا حصہ بھارتی سرزمین سے چلایا جا رہا تھا، جس کے ذریعے میانماری گروہ منشیات بنا کر واپس اسمگل کرتے تھے۔