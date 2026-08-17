راموجی فلم سٹی کا دورہ بہت فائدہ مند رہا، میانمار کے وفد اپنے تاثرات بیان کئے
میانمار کے وفد کا راموجی فلم سٹی میں روایتی تلگو رسم و رواج کے مطابق استقبال کیا گیا۔
Published : August 17, 2026 at 3:48 PM IST
حیدرآباد: میانمار کے مرکزی وزیر اطلاعات یو ہیٹن لن کی قیادت میں ایک وفد نے اتوار کو عالمی شہرت یافتہ راموجی فلم سٹی کا دورہ کیا۔ وفد نے اپنے دورہ حیدرآباد کے ایک حصے کے طور پر فلم سٹی کا دورہ کیا، جس کا مقصد فلم کی بحالی اور ڈیجیٹلائزیشن کے عمل کا مطالعہ کرنا تھا۔
راموجی فلم سٹی کے نائب صدر اے وی راؤ نے روایتی تلگو رسم و رواج کے مطابق غیر ملکی وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ راموجی فلم سٹی اور ای ٹی وی کے نمائندوں نے زائرین کو کمپلیکس کے اندر موجود وسیع فلم پروڈکشن ماحولیاتی نظام اور تکنیکی انفراسٹرکچر کے بارے میں آگاہ کیا۔
وفد فلم سٹی میں سہولیات اور فلم پروڈکشن کے معیار سے بہت متاثر ہوا اور وہاں اپنائے گئے اختراعی انداز کو سراہا۔ بات چیت میں مختلف موضوعات کا احاطہ کیا گیا، بشمول اوٹی ٹی پلیٹ فارمز کی ترقی، سائبرسیکیوریٹی، ڈیٹا سینٹر مینجمنٹ، سنیما اور ٹیلی ویژن کے لیے تخلیقی مواد کا تیزی سے ارتقا پذیر منظر، اور مالی پہلو۔ دونوں فریقوں نے مستقبل کی ضروریات کو پورا کرنے اور میانمار میں تخلیقی صنعت کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے ایک مضبوط میڈیا سسٹم بنانے پر توجہ مرکوز کی۔
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اس دورے کے بارے میں بات کرتے ہوئے، میانمار کے وزیر اطلاعات یو ہیٹن لننے کہا، "راموجی فلم سٹی کا دورہ بہت فائدہ مند رہا۔ ہم نے مختلف پہلوؤں کے بارے میں بصیرت حاصل کی جس سے میانمار کے میڈیا اور فلمی شعبوں کی ترقی میں مدد ملے گی۔ ہمیں امید ہے کہ یہ بات چیت دونوں فریقوں کے درمیان تعاون کی مضبوط بنیاد رکھے گی۔"