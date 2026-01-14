میرے رشتہ داروں کے نام ووٹر لسٹ میں، پھر بھی ہمیں بنگلہ دیش بھیج دیا گیا،" مسلم خاتون نے سپریم کورٹ میں عرضی دی
نئی دہلی: آسام کی ایک 44 سالہ مسلم بیوہ نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ اس نے الزام لگایا کہ آسام فارنرز ٹربیونل نے اسے غیر ہندوستانی قرار دیا اور جب اس نے گوہاٹی ہائی کورٹ سے رجوع کیا، تو عدالت نے تاخیر سے دائر ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے کیس کی سماعت کرنے سے انکار کردیا۔ خاتون اس وقت بنگلہ دیش میں ہے۔
ایڈوکیٹ عدیل احمد کے ذریعے دائر کی گئی درخواست میں خاتون نے کہا، "درخواست گزار احترام کے ساتھ عرض کرتی ہے کہ یہ معاملہ 1998 میں شروع ہونے والی ایک طویل اور بدقسمتی سے قانونی کارروائی سے متعلق ہے۔ پولیس نے الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر کی رپورٹ کی بنیاد پر کارروائی کی۔ یہ فیصلہ بغیر کسی نوٹس یا درخواست گزار کی شرکت کے لیا گیا۔
12 جنوری کو ایک حکم میں سپریم کورٹ میں چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جویمالیہ باغچی کی مشترکہ بنچ نے حکم دیا کہ درخواست گزار کے بھائی کی طرف سے جمع کرائے گئے دستاویزات کی سچائی کی تصدیق کے محدود مقصد کے لیے نوٹس جاری کیا جائے، جنہوں نے ان کی جانب سے حلف نامہ داخل کیا۔ 16 مارچ 2026 تک جواب دینا ہے۔ درخواست گزار کی نمائندگی سینئر ایڈوکیٹ سی یو سنگھ نے کی۔
یہ کیس بعد میں 12 ستمبر 2019 کو آسام میں فارنرز ٹریبونل کے ایک حکم کے ساتھ ختم ہوا، جس میں انہیں غیر ملکی شہری قرار دیا گیا۔ ٹریبونل نے کہا کہ وہ اپنے ہندوستانی والدین اور دادا دادی کے ساتھ اپنے تعلقات کو ثابت کرنے میں ناکام رہی۔ خاتون نے بتایا کہ میں نے نو درست دستاویزات جمع کرائے ہیں، جن میں لگاتار چار ووٹر لسٹیں (1965، 1970، 1985، اور 1997)، جمع بندی اور اراضی کا ریکارڈ، ایک رجسٹرڈ گفٹ ڈیڈ، ایک اسکول کا سرٹیفکیٹ، اور اس کے گاؤں کے سربراہ کی طرف سے جاری کردہ ایک گاونبورہ سرٹیفکیٹ شامل ہیں۔
متاثرہ نے بتایا کہ اسے کووڈ19 وبائی مرض کے دوران رہائی تک حراستی کیمپ میں رکھا گیا تھا۔ ٹریبونل کے حکم کے چھ ماہ بعد اس نے گوہاٹی ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ ہائی کورٹ کے سامنے، خاتون نے دعویٰ کیا کہ اس نے جو بھی دستاویزات جمع کرائے وہ مکمل طور پر غلط وجوہات کی بنا پر غلط طریقے سے مسترد کر دیے گئے۔ مثال کے طور پر، اس نے حوالہ دیا کہ ٹربیونل نے گاؤنبورہ سرٹیفکیٹ پر کارروائی کرنے سے اس وجہ سے انکار کر دیا کہ یہ "ریاستی نشان" ہے۔ ہدیہ اور جمع بندی کو بھی نسب کے صحیح ثبوت کے طور پر مسترد کر دیا گیا۔
خاتون کی درخواست میں کہا گیا کہ ہائی کورٹ نے کیس کے میرٹ پر نہیں بلکہ صرف اس بنیاد پر مداخلت کرنے سے انکار کیا کہ درخواست گزار عدالت کے سامنے پیش ہونے میں "تاخیر کی وضاحت" کرنے میں ناکام رہی، اور ٹریبونل نے کسی بھی متنازعہ دستاویزات کی جانچ کیے بغیر یا ٹربیونل کی واضح غلطیوں کو درست کیے بغیر اس کی ساکھ پر غلط فیصلہ سنایا۔ درخواست گزار نے دعویٰ کیا کہ اس کے والدین کو حتمی این آر سی میں قبول کر لیا گیا ہے۔
دریں اثنا، کارروائی کے دوران انہیں 30 ستمبر 2025 کو حراست میں لیا گیا تھا اور ان کے وکیل کے مطابق 21 اگست 2025 کو ہائی کورٹ کی جانب سے ان کی درخواست خارج کرنے کے بعد حکام نے انہیں بنگلہ دیش ڈی پورٹ کر دیا تھا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ٹربیونل کی رائے مکمل طور پر غلط بنیادوں پر مبنی ہے۔ "ریاستی نشان" ہونے کی وجہ سے گاونبورہ سرٹیفکیٹ کو مسترد کرتے ہوئے جمع بندی اور رجسٹرڈ گفٹ ڈیڈ کو مسترد کرنا، ووٹر لسٹوں پر چار دہائیوں پر غور نہ کرنا، اسکول کے سرٹیفکیٹ کو نظر انداز کرنا، اور نام کی غلط تشریح کرنا، درخواست میں کہا گیا ہے اس طرح کی قانونی طور پر غلط رائے کی بنیاد پر نظر بندی خود غیر آئینی اور ضروری تحفظ ہے۔
عرضی میں کہا گیا ہے کہ این آر سی فیملی لسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ درخواست گزار کے خاندان کے ہر فرد بشمول اس کے والد، والدہ اور چودہ بہن بھائیوں کو حتمی این آر سی میں قبول کیا گیا ہے۔ ٹربیونل کے زیر التواء کیس کی وجہ سے صرف درخواست گزار کو ڈی وی (مشکوک ووٹر) کے طور پر نشان زد کیا گیا تھا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ رجسٹرڈ گفٹ ڈیڈ مورخہ 30.06.2010، جسے ان کے والد نے اپنی سات بیٹیوں کے نام پر عمل میں لایا تھا، واضح طور پر والدین اور خاندانی تعلقات کا ذکر کرتا ہے۔
درخواست میں استدلال کیا گیا کہ یہ دستاویزات ایویڈنس ایکٹ کے سیکشن 74-76 کے تحت عوامی ریکارڈ ہیں اور ٹریبونل انہیں قانونی بنیادوں کے بغیر مسترد نہیں کر سکتا۔ درخواست میں کہا گیا کہ 40 سال سے زائد عرصے تک مسلسل انتخابی موجودگی آئینی نظام کے تحت ہندوستانی شہریت کا براہ راست ثبوت ہے۔ ٹریبونل اس اہم ثبوت کو تسلیم کرنے میں ناکام رہا۔ سپریم کورٹ نے آسام حکومت سے 12 جنوری کو جواب طلب کیا ہے۔