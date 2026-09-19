’جمہوریت کے قتل‘: کپل سبل کا الیکشن کمیشن پر بی جے پی سے ملی بھگت کا الزام
کپل سبل نے گرفتاری کے وقت کو انتخابی حالات کے تناظر میں اہم قرار دیتے ہوئے اسے ’جمہوریت کا قتل‘ قرار دیا۔
Published : September 19, 2026 at 7:59 PM IST
نئی دہلی : راجیہ سبھا کے آزاد رکن اور سینئر وکیل کپل سبل نے مغربی بنگال کے نندی گرام اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب سے متعلق حالیہ واقعات پر الیکشن کمیشن اور ریاستی حکام کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ الیکشن کمیشن اور بی جے پی کے درمیان ’جگل بندی‘ چل رہی ہے اور نندی گرام سے کانگریس امیدوار ملن پردھان کی گرفتاری کو انہوں نے ’جمہوریت کا دن دہاڑے قتل‘ قرار دیا۔
نئی دہلی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سبل نے کہا کہ مغربی بنگال میں پیش آنے والے واقعات ادارہ جاتی جواب دہی کے حوالے سے سنگین سوالات اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے الیکشن کمیشن، حکومت اور اسپیکر کے بعض فیصلوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ تاہم الیکشن کمیشن یا بی جے پی کی جانب سے سبل کے ان الزامات کی تائید نہیں کی گئی ہے۔ بی جے پی نے ملن پردھان کی گرفتاری کو قانونی کارروائی قرار دیا ہے، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف 2007 کے مقدمات میں عدالتوں کے جاری کردہ غیر ضمانتی وارنٹ زیر التوا تھے۔
کپل سبل کے مطابق الیکشن کمیشن نے 7 ستمبر کو نندی گرام اور ریجی نگر سمیت مغربی بنگال کی بعض اسمبلی نشستوں پر ضمنی انتخابات کا اعلان کیا تھا۔ نندی گرام سے کانگریس نے ملن پردھان کو امیدوار بنایا، جبکہ بی جے پی نے حسیرانی راتھ کو میدان میں اتارا تھا۔ سبل کے مطابق 13 ستمبر کو ترنمول کانگریس کی امیدوار سنچیتا پردھان ڈے نے نندی گرام سے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا تھا۔ تاہم بعد کے واقعات میں انہوں نے اپنی نامزدگی واپس لے لی۔
سبل کا کہنا تھا کہ 17 ستمبر کی شام الیکشن کمیشن نے دونوں حریف ترنمول دھڑوں کو اصل ترنمول کانگریس نام اور انتخابی نشان استعمال کرنے سے روک دیا اور ان کا انتخابی نشان منجمد کردیا۔ ان کے مطابق یہ اقدام ضمنی انتخابات کے اعلان کے بعد کیا گیا، جس پر سوالات اٹھتے ہیں۔ سبل کے مطابق سنچیتا پردھان ڈے نے اپنی نامزدگی واپس لینے کے بعد ممتا بنرجی کے دھڑے نے 18 ستمبر کو شام تقریباً ساڑھے چار بجے نندی گرام میں کانگریس امیدوار ملن پردھان کی حمایت کا اعلان کیا۔
ان کا دعویٰ ہے کہ اس اعلان کے تقریباً ایک گھنٹے کے اندر، شام ساڑھے پانچ سے ساڑھے چھ بجے کے درمیان، ملن پردھان کو 2007 کے ایک پرانے معاملے میں گرفتار کرلیا گیا۔ سبل نے گرفتاری کے وقت کو انتخابی حالات کے تناظر میں اہم قرار دیتے ہوئے اسے ’جمہوریت کا قتل‘ قرار دیا اور ادارہ جاتی جواب دہی پر سوال اٹھائے۔ ملن پردھان کو مشرقی مدنی پور کے چندی پور کے ایک ہوٹل سے گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق ان کے خلاف 2007 میں درج متعدد مقدمات میں چار غیر ضمانتی وارنٹ زیر التوا تھے۔
پولیس کے مطابق ملن پردھان کے خلاف نندی گرام اور کھیجوری پولیس اسٹیشنوں میں 2007 میں درج مقدمات زیر التوا ہیں۔ ان میں فساد، قتل، اقدامِ قتل، اغوا، مجرمانہ دھمکی، مکان میں غیر قانونی داخلہ اور اسلحہ ایکٹ سے متعلق دفعات شامل ہیں۔ پولیس نے کہا ہے کہ پردھان کے خلاف عدالتوں کی جانب سے چار غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیے گئے تھے اور انہیں طویل عرصے سے نافذ نہیں کیا جاسکا تھا۔ پولیس کے مطابق پردھان گزشتہ 19 برس سے قانون کی گرفت سے باہر تھے اور ان مقدمات میں انہیں مفرور قرار دیا گیا تھا۔
پولیس نے مزید کہا کہ انتخابات اور ضمنی انتخابات کے دوران زیر التوا وارنٹ پر عمل درآمد الیکشن کمیشن کی ہدایات کے مطابق جاری خصوصی مہم کا حصہ ہے، اس لیے ملن پردھان کی گرفتاری کو اسی قانونی کارروائی کے تحت کیا گیا ہے۔ گرفتاری کے بعد ملن پردھان کو ہفتہ کو ہلدیا سب ڈویژنل کورٹ میں پیش کیا گیا، جہاں عدالت نے انہیں 3 اکتوبر تک عدالتی تحویل میں بھیج دیا۔ ان کے خلاف چار زیر التوا غیر ضمانتی وارنٹ سے متعلق کارروائی جاری ہے۔
اس صورتحال کے باعث نندی گرام ضمنی انتخاب کی انتخابی مہم پر بھی اثر پڑا ہے۔ ضمنی انتخاب 6 اکتوبر کو ہونا ہے، جبکہ انتخابی مہم ختم ہونے کی مقررہ مدت کے اعتبار سے پردھان کو رہائی نہ ملنے کی صورت میں انتخابی مہم کے لیے انتہائی محدود وقت دستیاب ہوگا۔ کانگریس نے گرفتاری کے باوجود انتخابی مہم جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ پارٹی کی ریاستی قیادت کا کہنا ہے کہ امیدوار کی عدم موجودگی میں بھی پارٹی کارکن نندی گرام میں مہم جاری رکھیں گے۔
کپل سبل نے اپنی پریس کانفرنس میں ترنمول کانگریس کے اندرونی تنازع کا بھی ذکر کیا۔ ان کے مطابق 6 مئی 2026 کو 70 ارکان اسمبلی نے متفقہ طور پر سوبھندیب چٹوپادھیائے کو اپوزیشن لیڈر اور فرہاد حکیم کو چیف وہپ منتخب کیا تھا۔ سبل کے مطابق 3 جون کو 58 ارکان اسمبلی نے پارٹی میں تقسیم کا دعویٰ کرتے ہوئے رتب راتھ بنرجی کو اپوزیشن لیڈر اور اخروزمان کو چیف وہپ تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا۔
ان کا کہنا تھا کہ ممتا بنرجی کے دھڑے نے 2 جولائی کو اپنا جواب داخل کیا، جبکہ حریف دھڑے کو الیکشن کمیشن کی جانب سے بار بار اضافی مہلت دی گئی۔ سبل نے الزام عائد کیا کہ کمیشن نے جولائی اور اگست کے دوران فیصلہ مؤخر رکھا اور بعد میں ضمنی انتخابات کا اعلان کیا۔ سبل کے مطابق انتخابی عمل شروع ہونے کے بعد عدالتوں کی مداخلت کی گنجائش محدود ہوجاتی ہے، اس لیے انہوں نے الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلے میں تاخیر کے وقت اور طریقہ کار پر سوال اٹھایا۔
کپل سبل نے الیکشن کمیشن پر الزام عائد کیا کہ وہ ریاستی اور مرکزی طاقتوں کے ساتھ مل کر کام کررہا ہے۔ انہوں نے کمیشن سے آئینی ذمہ داری اور عوام کے اعتماد کو برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اور حکومت کے درمیان مبینہ ’جگل بندی‘، اسپیکر کے یک طرفہ فیصلوں اور ادارہ جاتی جواب دہی کے فقدان جیسے معاملات پر ملک بھر کی نظر ہے۔ سبل نے ان واقعات کو ’جمہوریت کے لیے تشویشناک‘ قرار دیتے ہوئے سوال اٹھایا کہ ایسے حالات کب تک جاری رہیں گے۔
دوسری جانب بی جے پی نے ملن پردھان کی گرفتاری کو سیاسی انتقام قرار دینے کے الزام کو مسترد کیا ہے۔ بی جے پی کا موقف ہے کہ کانگریس نے ایک ایسے شخص کو امیدوار بنایا جس کے خلاف سنگین فوجداری مقدمات اور عدالتی وارنٹ زیر التوا تھے اور پولیس نے قانون کے مطابق کارروائی کی ہے۔ پولیس نے بھی گرفتاری کے سیاسی مقصد سے تعلق کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وارنٹ پر عمل درآمد کے لیے کارروائی کی گئی اور انتخابات کے دوران زیر التوا وارنٹ نافذ کرنے کی خصوصی مہم پہلے سے جاری تھی۔
دوسری طرف کانگریس اور اس کے حامیوں نے گرفتاری کے وقت پر سوال اٹھاتے ہوئے اسے سیاسی طور پر اہم قرار دیا ہے۔ اس طرح نندی گرام ضمنی انتخاب سے قبل ملن پردھان کی گرفتاری اب انتخابی اور قانونی دونوں حوالوں سے اہم معاملہ بن گئی ہے۔ نندی گرام پہلے ہی مغربی بنگال کی اہم سیاسی نشستوں میں شمار ہوتا ہے۔ 2026 کے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کے سُویندو ادھیکاری نے نندی گرام سمیت دو نشستوں سے کامیابی حاصل کی تھی اور بعد میں نندی گرام کی نشست خالی کردی، جس کے نتیجے میں ضمنی انتخاب ضروری ہوا۔
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اب 6 اکتوبر کو ہونے والے ضمنی انتخاب میں ملن پردھان کی گرفتاری، ممتا بنرجی کے دھڑے کی جانب سے کانگریس امیدوار کی حمایت اور ترنمول کانگریس کے انتخابی نام و نشان سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلوں نے نندی گرام کی انتخابی سرگرمیوں کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔