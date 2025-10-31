تہور رانا سے متعلق کھلیں گے کئی گہرے راز! این آئی اے نے امریکہ سے طلب کی مزید معلومات
این آئی اے نے دہشت گرد تہور رانا کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے واشنگٹن حکام کو لکھا ہے۔
Published : October 31, 2025 at 10:45 AM IST
نئی دہلی: ہندوستان نے امریکہ سے 26/11 ممبئی دہشت گردانہ حملے کے ملزم تہور رانا کے پاکستان اور دیگر ممالک کے ساتھ گہرے روابط کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرنے کی درخواست کی ہے۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) نے اس معاملے میں امریکہ کے ساتھ باہمی قانونی معاونت کے معاہدے (ایم ایل ٹی) کے تحت ایک خط کے ذریعے باضابطہ درخواست بھیجی ہے۔
ای ٹی وی بھارت کو ان معلومات کا انکشاف کرتے ہوئے، این آئی اے کے ایک سینئر اہلکار نے جمعرات کو کہا کہ امریکہ میں ہندوستانی سفارت خانے نے واشنگٹن کے حکام کو خط لکھ کر رانا کے پاکستان اور دیگر بیرونی ممالک کے ساتھ روابط کے بارے میں مزید معلومات طلب کی ہیں۔
امریکہ میں ہندوستانی سفارت خانے کا خط
این آئی اے اہلکار نے کہا کہ تہور رانا کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ این آئی اے نے امریکی حکام سے رانا اور پاکستان سمیت ان کے غیر ملکی رابطوں کے بارے میں مزید پوچھ گچھ کی درخواست کی ہے۔ اہلکار نے کہا کہ یہ درخواست امریکہ میں ہندوستانی سفارت خانے کے ذریعے بھیجی گئی ہے۔ عہدیدار نے کہا کہ ہم نے وزارت خارجہ کو خط لکھا اور اس کے بعد امریکہ میں ہندوستانی سفارت خانے نے بھی وہاں کے حکام کو خط لکھا۔
رانا کے پاکستان اور دیگر رابطوں کے بارے میں امریکہ کو درخواست بھیجنے کی ضرورت کے بارے میں پوچھے جانے پر، اہلکار نے کہا کہ ہندوستان کا کئی ممالک کے ساتھ باہمی قانونی معاونت کا معاہدہ (MLAT) نہیں ہے۔ اہلکار نے کہا، "چونکہ ہمارے پاس پاکستان سمیت کچھ ممالک کے ساتھ ایم ایل اے ٹی نہیں ہے، اس لیے ہم نے امریکی حکام سے معلومات فراہم کرنے کی درخواست کی ہے۔"
کیا ہے ایم ایل اے ٹی (MLAT) معاہدہ؟
ایم ایل اے ٹی معاہدہ مجرمانہ معاملات میں تعاون کے لیے ملکوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے، جس سے تفتیش اور استغاثہ کے لیے معلومات اور شواہد کے تبادلے کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ یہ معاہدے دہشت گردی، اسمگلنگ اور سائبر کرائم جیسے بین الاقوامی جرائم سے نمٹنے کے لیے بہت اہم ہیں، کیونکہ یہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ مجرم کسی دوسرے ملک فرار ہو کر انصاف سے بچ نہیں سکتے۔
ہندوستان کے پاس امریکہ اور روس سمیت تقریباً 45 ممالک کے ایم ایل اے ٹی ہیں۔ اسرائیل، فرانس اور نیپال نے بھی اس سال ایم ایل ٹی پر دستخط کیے ہیں۔ اہلکار کے مطابق رانا کے خلاف بہت جلد چارج شیٹ دائر کی جائے گی۔ اہلکار نے مزید کہا کہ وہ امریکی حکام سے معلومات حاصل کرنے کے بعد رانا کے خلاف اضافی چارج شیٹ دائر کر سکتے ہیں۔
ڈیوڈ کولمین ہیڈلی اور تہور رانا
رانا پر ڈیوڈ کولمین ہیڈلی عرف داؤد گیلانی اور لشکر طیبہ (ایل ای ٹی) اور حرکت الجہادی اسلامی (HUJI) جیسی دہشت گرد تنظیموں کے کارندوں اور پاکستان میں مقیم دیگر شریک سازش کاروں کے ساتھ مل کر 2008 کے ممبئی دہشت گردانہ حملے کو انجام دینے کا الزام ہے۔ ان مہلک حملوں میں کل 166 افراد ہلاک اور 238 سے زائد زخمی ہوئے۔
رانا کو رواں برس اپریل میں امریکا سے حوالے کیا گیا تھا۔ رانا کو قتل، اقدام قتل اور بھارت کے خلاف جنگ چھیڑنے کے الزامات کا سامنا ہے۔ اس پر حملے کے ماسٹر مائنڈ ڈیوڈ کولمین ہیڈلی کی مدد کرنے کا الزام ہے، جس میں ہیڈلی کے لیے سفری دستاویزات کا بندوبست بھی شامل ہے۔
وزارت داخلہ کے 11 نومبر 2009 کے حکم کے مطابق 2008 کے ممبئی دہشت گردانہ حملوں کے بعد، این آئی اے نے ڈیوڈ کولمین ہیڈلی عرف داؤد گیلانی (امریکی شہری)، تہور حسین رانا (کینیڈین شہری) اور دیگر کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 121A، (دہشت گردی کی روک تھام) ایکٹ، غیر قانونی سرگرمیوں کی دفعہ 18 (روک تھام کی دفعہ 2) اور سیکشن 2 کے تحت کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا۔
این آئی اے نے سوہاس شیٹی قتل کیس میں ملزمین کے خلاف چارج شیٹ داخل کی
دریں اثنا، NIA نے بدھ کو سوہاس شیٹی قتل کیس میں گرفتار 11 ملزمین کے خلاف چارج شیٹ داخل کی۔ غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ، 1967، تعزیرات ہند، 2023، اور آرمس ایکٹ، 1959 کی مختلف دفعات کے تحت، کرناٹک کے بنگلورو میں NIA کی خصوصی عدالت میں 11 گرفتار ملزمین کے خلاف چارج شیٹ داخل کی گئی۔
سوہاس شیٹی کو 1 مئی 2025 کو تیز دھار ہتھیاروں اور دیگر مہلک ہتھیاروں سے لیس سات افراد نے بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ این آئی اے کی تحقیقات میں کہا گیا ہے کہ یہ چونکا دینے والی ٹارگٹ کلنگ کھلے عام معاشرے میں خوف اور دہشت پھیلانے کے لیے کی گئی تھی۔
ٹارگٹ کلنگ کے پیچھے ایک بڑی سازش کا پردہ فاش
این آئی اے نے، جس نے حکومت ہند کی وزارت داخلہ کی ہدایات پر اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لیا، ٹارگٹ کلنگ کے پیچھے ایک بڑی سازش کا پردہ فاش کیا۔ تحقیقات کے دوران ایجنسی نے یہ بھی پایا کہ اس وسیع سازش کے تحت کئی مہینوں سے سوہاس شیٹی کی حرکات و سکنات پر کڑی نظر رکھی گئی تھی اور اس دن دو کاروں میں سوار سات ملزمین سوہاس شیٹی کی انووا کار کا پیچھا کر رہے تھے۔
ملزم نے جان بوجھ کر سوہاس شیٹی کے ذریعے چلائی جا رہی انووا کار کو ٹکر ماری اور پھر جان بوجھ کر دوسری گاڑی کو ٹکر مار دی، جس سے سوہاس شیٹی اور اس کے دوستوں کے فرار کے تمام راستے منقطع ہو گئے۔ سوہاس شیٹی کو پیدل بھاگنے پر مجبور کیا گیا اور حملہ آوروں نے ان کا پیچھا کر کے قتل کر دیا۔
این آئی اے کی اس معاملے میں کیا ہیں تحقیقات؟
اس معاملے میں این آئی اے کی تحقیقات کے مطابق، دہشت گردی کی سازش ملزم عبدالصفوان صفوان عرف کلاوارو صفوان عرف چوپو صفوان نے رچی تھی، جو ممنوعہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا (پی ایف آئی) کے سابق رکن تھے، نیاز عرف نیا، محمد مسمیر عرف محمد مسمیر عرف محمد نوش علی المعروف موصوف، نوش علی عرف نیاز کے ساتھ تھے۔ چھوٹے نوشاد عرف چھوٹو، ایک اور سابق KFD اور PFI ممبر، اور عادل معروف۔ ملزم عادل معروف عرف عادل نے فنڈز فراہم کیے، جو دیگر ملزمین کو ادائیگی کے وعدے پر یا متاثرہ کے ساتھ سابقہ دشمنی کا فائدہ اٹھا کر بھرتی کرنے کے لیے استعمال کیے گئے۔
بدھ کو داخل کی گئی چارج شیٹ میں قلندر شفیع عرف منڈے شفیع، ایم ناگارا عرف ناگا عرف اپو، رنجیت، محمد رضوان عرف رضو، ازرالدین عرف آزر عرف اجو، اور عبدالخادر عرف نوفل سمیت پانچوں ملزمین کے نام درج ہیں۔ این آئی اے نے کہا کہ ایک اور گرفتار ملزم عبدالرزاق کے خلاف تحقیقات جاری ہیں۔