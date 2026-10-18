ٹائیگر شروف پر ممبئی کے جوہو میں فائرنگ: بالی ووڈ اداکار محفوظ، ڈرائیور سمیت دو افراد زخمی
موٹر سائیکل سوار تین حملہ آوروں نے ،ہ؛پلد ودسن حد فائرنگ کردی۔ ممبئی پولیس نے ملزمان کی تلاش کےلیے 12 خصوصی ٹیمیں تشکیل دیں۔
Published : October 18, 2026 at 8:23 PM IST|
Updated : October 18, 2026 at 8:55 PM IST
ممبئی: بالی ووڈ کے نامور اداکار ٹائیگر شروف ممبئی کے جوہو میں پیش آنے والے فائرنگ واقعہ میں بال بال بچ گئے۔ اتوار کی شام موٹر سائیکل پر سوار تین نامعلوم مسلح افراد نے اچانک اندھا دھند گولیاں چلائیں، جس کے نتیجے میں ٹائیگر شروف کے کار ڈرائیور اور قریب موجود ایک راہگیر شدید زخمی ہو گئے، جبکہ اداکار خود اس حملے میں محفوظ رہے۔
پولیس اور عینی شاہدین کے مطابق یہ واقعہ جوہو میں اس وقت پیش آیا جب ٹائیگر شروف اپنی گاڑی کے قریب موجود تھے۔ تین موٹر سائیکل سوار اچانک وہاں پہنچے اور گاڑی پر فائرنگ شروع کر دی۔ گولیوں کی بوچھاڑ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ خوش قسمتی سے ٹائیگر شروف کو کوئی گولی نہیں لگی، البتہ ان کا ذاتی ڈرائیور اور ایک راہگیر فائرنگ کی زد میں آ کر زخمی ہو گئے۔
حملے کے فوراً بعد حملہ آور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ فائرنگ کے بعد جائے وقوعہ پر موجود افراد اور سیکیورٹی اہلکاروں نے زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا جہاں انہیں فوری طبی امداد فراہم کی گئی۔ اسپتال انتظامیہ اور پولیس کے مطابق دونوں زخمیوں کی حالت اب خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔
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واقعہ کی اطلاع ملتے ہی جوہو پولیس اسٹیشن اور ممبئی کرائم برانچ کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ جائے وقوعہ اور آس پاس کی تمام شاہراہوں پر نصب سی سی ٹی وی کیمروں کی ریکارڈنگ حاصل کر کے حملہ آوروں کے فرار کے راستوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ ممبئی پولیس کے اعلیٰ حکام کے مطابق حملہ آوروں کی تلاش اور گرفتاری کے لیے پولیس کی 12 خصوصی ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات انتظار ہیں۔۔