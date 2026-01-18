ممبئی میونسپل کارپوریشن میں اقتدار کی لڑائی تیز، ایکناتھ شندے پھر 'ہوٹل پولیٹکس' پر اترے
ایکناتھ شندے نے شیوسینا کے 29 کونسلروں کو حکم دیا ہےکہ وہ میئر کا فیصلہ ہونے تک باندرہ کے ایک فائیو اسٹار ہوٹل میں ٹھہریں۔
Published : January 18, 2026 at 10:09 AM IST
ممبئی: ممبئی میونسپل کارپوریشن میں اقتدار کی کشمکش میں سیاسی گہما گہمی تیز ہوتی جارہی ہے۔ میئر کے عہدے کے لیے شیو سینا کے ایکناتھ شندے گروپ نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا شروع کر دی ہے۔ ممبئی میں شیوسینا کے 29 کونسلر منتخب ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے میئر کا انتخاب ہونے تک اپنے سبھی کونسلرز کو ممبئی کے باندرہ علاقے کے ایک فائیو اسٹار ہوٹل میں ایک ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔
خبر ہے کہ یہ انتظام اقتدار کی لڑائی کے دوران ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ شیوسینا کے 29 کونسلروں کو بدھ کی سہ پہر تین بجے تک باندرہ کے ایک فائیو اسٹار ہوٹل میں رپورٹ کرنے کی ہدایت دی گئی۔ انہیں اگلے تین دن تک وہاں رہنے کو کہا گیا ہے۔ یہ احتیاط اقتدار پر قابض ہونے کے عمل کے دوران کوئی پارٹی بدلنے کی کوشش نہ کر سکے۔
ممبئی میونسپل کارپوریشن میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے 114 کارپوریٹروں کی ضرورت ہے۔ اگرچہ بی جے پی نے سب سے زیادہ 89 سیٹیں جیتی ہیں، لیکن وہ اکثریت سے بہت دور ہیں اور اسے شیو سینا (شندے) دھڑے کی حمایت کی ضرورت ہوگی۔ وہیں شیو سینا (یو بی ٹی) کے ادھو ٹھاکرے گروپ سے 65 کارپوریٹر منتخب ہوئے ہیں۔ ایم این ایس اور کانگریس کی حمایت سے یہ تعداد 98 ہو جاتی ہے۔
چونکہ کسی ایک پارٹی کو اکثریت نہیں ملی ہے، اس لیے کارپوریٹروں کے درمیان سیاسی چالبازی اور پارٹی بدلنے کا امکان ہے۔ سال 2017 کے انتخابات کے بعد، شیو سینا نے طاقت بڑھانے کے لیے ایم این ایس کے سات کارپوریٹروں کو اپنی پارٹی میں شامل کر لیا تھا۔ اسی طرح سال 2019 کے انتخابات میں ادھو ٹھاکرے اور شرد پوار کی قیادت میں مہا وکاس اگھاڑی بنی تھی۔
اس وقت بھی تینوں پارٹیوں کے ارکان اسمبلی کو ممبئی کے الگ الگ ہوٹلوں میں رکھا گیا تھا۔ شندے اور 40 ایم ایل اے کے گوہاٹی جانے کا سال 2022 کا واقعہ آج بھی ذہنوں میں تازہ ہے لیکن چار سال بعد ’’ہوٹل پولیٹکس‘‘ ایک بار پھر موضوع بحث بن گئی ہے۔ 2019 اور 2022 کے واقعات کے پیش نظر منتخب نمائندوں کو ایک جگہ اکٹھا رکھنے کا یہ طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے تاکہ طاقت کی مساوات کو بگڑنے سے روکا جا سکے۔
دریں اثنا، شیو سینا کی احتیاط کے بارے میں پوچھے جانے پر وزیر اعلی دیویندر فڑنویس نے کہا کہ "ابھی پارٹی بدلنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تمام فیصلے اطمینان سے مل کر کیے جائیں گے۔ اس لیے ایسے امکانات کا سوال ہی نہیں ہے۔" دریں اثنا، شیوسینا (ادھو بالا صاحب ٹھاکرے) پارٹی کے سربراہ ادھو ٹھاکرے نے اس اقدام پر تنقید کی۔
ادھو ٹھاکرے نے دعویٰ کیا، "وہ بی جے پی سے خوفزدہ ہیں۔ جو ایک بار پارٹی بدلنے کا کام کر چکے ہیں، وہ دوبارہ کر سکتے ہیں۔ شندے گروپ کے بہت سے کونسلر دراصل ہماری پارٹی کے ہیں۔" بی جے پی میئر عہدے کے لیے کونسلروں کو توڑ سکتی ہے۔' کہا جا رہا ہے کہ ممبئی میونسپل کارپوریشن میں رولنگ باڈی بنانے میں کچھ وقت لگے گا۔ تب تک ایکناتھ شندے کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہیں ہے۔
مزید پڑھیں:
مہاراشٹر بلدیاتی انتخابات: مہایوتی کا کلین سویپ، ایم آئی ایم نے بھی جمائے قدم
بی ایم سی انتخابات: سنجے راوت کا شندے پر حملہ، کہا اگر شیو سینا کیلئے جے چند نہ ہوتے تو بی جے پی۔۔۔
یہاں تبدیلی کی ضرورت ہے، لوگ ریاست میں بی جے پی کی حکومت چاہتے ہیں: پی ایم مودی
جالنہ میونسپل الیکشن: دو گروپوں میں تصادم، لاٹھیوں سے مار پیٹ میں دس سے پندرہ شہری زخمی