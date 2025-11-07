تکنیکی خرابی کی وجہ سے دہلی کے بعد ممبئی ہوائی اڈے کا آپریشن متاثر، مسافرین کےلئے ایڈوائزری جاری
دہلی کے اے ٹی سی میں تکنیکی مسئلے کی وجہ سے ممبئی ہوائی اڈے کے آپریشن سسٹم میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔
Published : November 7, 2025 at 6:42 PM IST
ممبئی: ممبئی میں چھترپتی شیواجی مہاراج بین الاقوامی ہوائی اڈے نے مسافروں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی جس میں بتایا گیا کہ فلائٹ آپریشن متاثر ہونے کی وجہ سے تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، مسافروں کو مشورہ دیا کہ وہ نظر ثانی شدہ نظام الاوقات پر اپ ڈیٹس کے لیے اپنی متعلقہ ایئر لائنز سے رابطہ کریں۔
Flight operations at Delhi Airport are experiencing delays due to a technical issue in the Automatic Message Switching System (AMSS), which supports Air Traffic Control data. Controllers are processing flight plans manually, leading to some delays. Technical teams are working to…— Airports Authority of India (@AAI_Official) November 7, 2025
ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ دہلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہوائی ٹریفک کنٹرول فلائٹ پلاننگ کو سپورٹ کرنے والے آٹومیٹک میسج سوئچنگ سسٹم کو متاثر کرنے والے تکنیکی خرابی کی وجہ سے ممبئی میں فلائٹ آپریشنز میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ مزید کہا گیا کہ متعلقہ حکام اس مسئلے کو جلد از جلد حل کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔
اڈوائزری کے مطابق "تکنیکی خرابی کے نتیجے میں، ایئر لائن کے آپریشنز میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ مسافروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ پرواز کی صورتحال اور نظرثانی شدہ نظام الاوقات کے بارے میں اپ ڈیٹس کے لیے اپنی متعلقہ ایئر لائنز سے رابطہ کریں۔ مسافرین کو ہونے والی تکلیف پر ہمیں افسوس ہے اور آپ کے صبر اور تعاون کی تعریف کرتے ہیں۔"
Chatrapati Shivaji Maharaj International Airport, Mumbai, issues a passenger advisory following flight Operations at Mumbai Airport being affected by a technical issue impacting the Automatic Message Switching System (AMSS) at Delhi, which supports Air Traffic Control flight… pic.twitter.com/McP1jKkkLN— ANI (@ANI) November 7, 2025
دریں اثنا، ایئر ٹریفک کنٹرول (اے ٹی سی) میں تکنیکی مسائل کی وجہ سے 300 سے زیادہ گھریلو اور بین الاقوامی پروازوں میں تاخیر ہوئی اور دہلی ہوائی اڈے پر مجموعی طور پر آپریشن میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ حکام نے کہا کہ آٹومیٹک میسج سوئچنگ سسٹم کے مسئلے کی وجہ سے کنٹرولرز پرواز کے منصوبے دستی طور پر تیار کر رہے تھے، جس سے اس عمل میں وقت لگ رہا تھا۔ اسپائس جیٹ، ایئر انڈیا ایکسپریس، ایئر انڈیا، انڈیگو اور آکاش ایئر نے پروازوں میں تاخیر کی تصدیق کی۔
ایئرپورٹس اتھارٹی آف انڈیا (اے اے آئی) نے کہا کہ تاخیر آٹومیٹک میسج سوئچنگ سسٹم میں تکنیکی مسئلے کی وجہ سے ہوئی جو ایئر ٹریفک کنٹرول ڈیٹا کو سپورٹ کرتا ہے۔ اے اے آئی نے اپنے ایکس ہینڈل پر پوسٹ کیاکہ "کنٹرولرز پرواز کے منصوبوں کو دستی طور پر پروسیس کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ تاخیر ہو رہی ہے۔ تکنیکی ٹیمیں جلد از جلد سسٹم کو بحال کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ ہم تمام مسافروں اور اسٹیک ہولڈرز کے تعاون کی تعریف کرتے ہیں۔"