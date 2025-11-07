ETV Bharat / bharat

تکنیکی خرابی کی وجہ سے دہلی کے بعد ممبئی ہوائی اڈے کا آپریشن متاثر، مسافرین کےلئے ایڈوائزری جاری
تکنیکی خرابی کی وجہ سے دہلی کے بعد ممبئی ہوائی اڈے کا آپریشن متاثر، مسافرین کےلئے ایڈوائزری جاری (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 7, 2025 at 6:42 PM IST

ممبئی: ممبئی میں چھترپتی شیواجی مہاراج بین الاقوامی ہوائی اڈے نے مسافروں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی جس میں بتایا گیا کہ فلائٹ آپریشن متاثر ہونے کی وجہ سے تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، مسافروں کو مشورہ دیا کہ وہ نظر ثانی شدہ نظام الاوقات پر اپ ڈیٹس کے لیے اپنی متعلقہ ایئر لائنز سے رابطہ کریں۔

ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ دہلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہوائی ٹریفک کنٹرول فلائٹ پلاننگ کو سپورٹ کرنے والے آٹومیٹک میسج سوئچنگ سسٹم کو متاثر کرنے والے تکنیکی خرابی کی وجہ سے ممبئی میں فلائٹ آپریشنز میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ مزید کہا گیا کہ متعلقہ حکام اس مسئلے کو جلد از جلد حل کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔

اڈوائزری کے مطابق "تکنیکی خرابی کے نتیجے میں، ایئر لائن کے آپریشنز میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ مسافروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ پرواز کی صورتحال اور نظرثانی شدہ نظام الاوقات کے بارے میں اپ ڈیٹس کے لیے اپنی متعلقہ ایئر لائنز سے رابطہ کریں۔ مسافرین کو ہونے والی تکلیف پر ہمیں افسوس ہے اور آپ کے صبر اور تعاون کی تعریف کرتے ہیں۔"

دریں اثنا، ایئر ٹریفک کنٹرول (اے ٹی سی) میں تکنیکی مسائل کی وجہ سے 300 سے زیادہ گھریلو اور بین الاقوامی پروازوں میں تاخیر ہوئی اور دہلی ہوائی اڈے پر مجموعی طور پر آپریشن میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ حکام نے کہا کہ آٹومیٹک میسج سوئچنگ سسٹم کے مسئلے کی وجہ سے کنٹرولرز پرواز کے منصوبے دستی طور پر تیار کر رہے تھے، جس سے اس عمل میں وقت لگ رہا تھا۔ اسپائس جیٹ، ایئر انڈیا ایکسپریس، ایئر انڈیا، انڈیگو اور آکاش ایئر نے پروازوں میں تاخیر کی تصدیق کی۔

ایئرپورٹس اتھارٹی آف انڈیا (اے اے آئی) نے کہا کہ تاخیر آٹومیٹک میسج سوئچنگ سسٹم میں تکنیکی مسئلے کی وجہ سے ہوئی جو ایئر ٹریفک کنٹرول ڈیٹا کو سپورٹ کرتا ہے۔ اے اے آئی نے اپنے ایکس ہینڈل پر پوسٹ کیاکہ "کنٹرولرز پرواز کے منصوبوں کو دستی طور پر پروسیس کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ تاخیر ہو رہی ہے۔ تکنیکی ٹیمیں جلد از جلد سسٹم کو بحال کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ ہم تمام مسافروں اور اسٹیک ہولڈرز کے تعاون کی تعریف کرتے ہیں۔"

