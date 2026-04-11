یوپی اے ٹی ایس نے سہارنپور سے مفتی ذاکر کو حراست میں لیا، ایجنسیاں دہشت گردی کے تعلق کی کر رہی ہیں تحقیقات
وزیر اعظم نریندر مودی 14 اپریل 2026 کو دہلی-دہرا دون ایکسپریس وے کا افتتاح کرنے کے لیے سہارنپور جانے والے ہیں۔
Published : April 11, 2026 at 11:53 AM IST
سہارنپور، اترپردیش: یوپی اے ٹی ایس نے سہارنپور میں ایک شخص کو مشتبہ سرگرمیوں کے الزام میں حراست میں لیا ہے۔ ملزم کی شناخت مفتی ذاکر کے نام سے ہوئی ہے۔ یوپی اے ٹی ایس نے کارروائی کی اور پی ایم مودی کے دورے سے قبل انہیں گرفتار کرلیا۔ ملزم سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔
ایس پی سٹی ویوم بندل نے بتایا کہ یوپی اے ٹی ایس کی ٹیم سہارنپور پہنچی۔ مقامی پولیس نے اے ٹی ایس کے ساتھ مشترکہ چھاپہ مار کر ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے پاس سے کئی مشکوک اشیاء برآمد ہوئیں۔ اے ٹی ایس کی ٹیم فی الحال گرفتار ملزم کو ایک خفیہ مقام پر لے گئی ہے جہاں ان سے پوچھ گچھ کی جارہی ہے۔ مقامی پولیس اور انٹیلی جنس یونٹ (LIU) کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔
14 اپریل کو وزیر اعظم مودی کا دورہ
وزیر اعظم نریندر مودی دہلی-دہرا دون ایکسپریس وے کا افتتاح کرنے کے لیے 14 اپریل 2026 کو سہارنپور کا دورہ کرنے والے ہیں۔ اے ٹی ایس کے مطابق، ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ ملزم کے پاکستان میں مقیم کچھ مشکوک افراد سے تعلقات ہیں۔
اس بات کے ثبوت مل گئے ہیں۔ مزید برآں، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے قابل اعتراض اور اشتعال انگیز مواد شیئر کرتا تھا، جس سے فرقہ وارانہ کشیدگی کا خطرہ بڑھ جاتا تھا۔ انٹیلی جنس ان پٹ کے بعد اے ٹی ایس نے فوری کارروائی کی اور انہیں حراست میں لے لیا۔
ملزم کا نیٹ ورک کتنا بڑا ہے؟
تفتیشی ایجنسیاں اس بات کا تعین کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں کہ ملزم کا نیٹ ورک کتنا بڑا ہے؟ اور وہ کس سے رابطے میں تھا۔ ملزم کے موبائل فون، سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور کال ڈیٹیل ریکارڈ (سی ڈی آر) کا بھی باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ پورے معاملے کی گہرائی تک پہنچا جا سکے۔
اے ٹی ایس حکام کا کہنا ہے کہ معاملے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے ہر پہلو سے اچھی طرح جانچ کی جا رہی ہے۔ اگر تحقیقات میں دیگر افراد کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا تو ان کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے گی۔
مقامی پولیس اور انٹیلی جنس ایجنسیاں بھی اے ٹی ایس کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں۔ علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے چوکسی بڑھا دی گئی ہے۔ حکام کے مطابق کیس کی مکمل تفصیلات تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی سامنے آئیں گی۔