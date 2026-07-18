رکن پارلیمنٹ مولانا محب اللہ ندوی جوہر یونیورسٹی پہنچے، گیٹ نہیں کھلا، وجہ بتا دی
ایم پی کا قافلہ کافی دیر تک یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر کھڑا رہا اور وہ گاڑی میں انتظار کرتے رہے۔
Published : July 18, 2026 at 5:47 PM IST
رام پور: سماج وادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ مولانا محب اللہ ندوی ہفتہ کو مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کرنے پہنچے، جو سابق کابینہ وزیر اور ایس پی کے سینئر لیڈر اعظم خان کا ڈریم پروجیکٹ ہے۔ تاہم اس دوران کچھ ایسا ہوا جس کا تذکرہ چاروں جانب ہے۔ رکن پارلیمنٹ اپنے حامیوں اور پارٹی لیڈروں کے ساتھ جوہر یونیورسٹی کے مین گیٹ پر کافی دیر تک اپنی گاڑی میں بیٹھے رہے لیکن انہیں داخلے سے منع کر دیا گیا۔ ان کا قافلہ کافی دیر تک یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر کھڑا رہا، جب کہ رکن اسمبلی اپنی گاڑی میں انتظار کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ اپنی گاڑی سے باہر نکلے اور میڈیا سے بات کی۔
رکن پارلیمنٹ مولانا محب اللہ ندوی نے گیٹ نہ کھولے جانے پر کسی تنازعہ کی تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کی موجودہ صورتحال حساس ہے اور کچھ قانونی کارروائیاں جاری ہیں۔ اس لیے یونیورسٹی انتظامیہ نے احتیاط کے طور پر انہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔ رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ ان کا تعلق کسی ناراضگی یا اختلاف سے نہیں ہے۔
اس دوران رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ جوہر یونیورسٹی صرف ایک فرد کی نہیں بلکہ پورے ہندوستانی سماج سے تعلق رکھتی ہے۔ اپنے ساتھ موجود مختلف برادریوں کے رہنماؤں کا تعارف کراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام برادریوں کے لوگ - ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی - یونیورسٹی کی حمایت میں متحد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہزاروں طلباء کا مستقبل اس سے جڑا ہوا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ یونیورسٹی کو نقصان نہ پہنچے اور تعلیمی ماحول پہلے جیسا ہی رہے۔
جب صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ کیا اعظم خان ان سے ناراض ہیں، اور اسی وجہ سے گیٹ نہیں کھولا گیا، تو انہوں نے اس امکان کو یکسر مسترد کردیا۔ مولانا محب اللہ ندوی نے کہا کہ اس نے پہلے جنتر منتر پر جوہر یونیورسٹی کا مسئلہ اٹھایا تھا، اور سماج وادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو کی قیادت میں پوری پارٹی یونیورسٹی کے ساتھ کھڑی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ اعظم خان کے لیے محبت سے نکلے ہیں یا یونیورسٹی کے لیے، تو انھوں نے کہا کہ اعظم خان اور جوہر یونیورسٹی کو الگ الگ نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن یہ کہ یونیورسٹی پورے معاشرے کا مشترکہ ورثہ ہے۔