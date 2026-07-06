محمد علی جوہر یونیورسٹی کی حمایت میں رکن پارلیمنٹ مولانا محب اللہ ندوی، کہا تعلیمی اداروں کو نشانہ بنانا درست نہیں
محب اللہ ندوی نے کہا کہ جوہر یونیورسٹی بڑی محنت سے بنائی گئی ہے اور اس کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے۔
Published : July 6, 2026 at 3:49 PM IST
رام پور: سماج وادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ مولانا محب اللہ ندوی نے اتوار کو رامپور میں تقسیم اسناد کی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب کے دوران انہوں نے اعظم خان کی جوہر یونیورسٹی کی حمایت کا اظہار کیا۔ انہوں نے نیٹ پیپر لیک سمیت کئی مسائل پر بی جے پی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں کو نشانہ بنانا درست نہیں۔
سماج وادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ نے رام مندر میں دان چوری کے معاملے پر مرکزی حکومت کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اس طرح کے معاملات حکومتی نگرانی میں مسلسل سامنے آرہے ہیں جس سے عوام کا اعتماد مجروح ہورہا ہے۔ این ای ای ٹی پیپر لیک کیس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور قصورواروں کے خلاف منصفانہ اور سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ 2027 کے یوپی اسمبلی انتخابات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ 2027 میں اتر پردیش کی حکومت بدلے گی اور بدعنوانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔
اعظم خان کی جوہر یونیورسٹی کے خلاف محکمہ انکم ٹیکس کی کارروائی کے بارے میں جس کے نتیجے میں جوہر ٹرسٹ کا 12 اے بی لائسنس منسوخ ہوا، انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں کو سیاسی فائدے کے لیے نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جوہر یونیورسٹی بڑی محنت سے بنائی گئی ہے اور اس کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے۔
ایم پی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جب یونیورسٹی بنائی گئی تھی، آر ڈی اے کے پاس وہاں کا دائرہ اختیار نہیں تھا۔ مقامی سطح پر ضروری اجازتیں حاصل کی گئیں۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ یونیورسٹی کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچے۔ اعظم خان کی رہائی کے حوالے سے رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ انہیں عدلیہ پر پورا بھروسہ ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ عدالت منصفانہ فیصلہ سنائے گی اور اعظم خان کو انصاف ملے گا۔