ایم پی انجینئر رشید کو اپنے بیمار والد سے ملاقات کے لیے ایک ہفتے کی عبوری ضمانت مل گئی

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 28, 2026 at 5:28 PM IST

نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے منگل کے روز جیل میں بند جموں و کشمیر کے ایم پی انجینئر رشید کو اپنے بیمار والد سے ملنے کے لیے ایک ہفتے کی عبوری ضمانت دے دی۔ جسٹس پرتیبھا ایم سنگھ اور مدھو جین کی بنچ نے تاہم واضح کیا کہ دہشت گردی کی فنڈنگ ​​کیس میں جیل میں بند رشید کو اس اسپتال میں رہنا پڑے گا جہاں ان کے والد داخل ہیں یا گھر پر ہیں۔

بنچ نے کہا کہ عبوری ضمانت کی مدت کے دوران کم از کم دو سادہ لباس پولیس اہلکار ہر وقت رشید کے ساتھ موجود رہیں گے اور رشید کو ان کے سفری اخراجات برداشت نہیں کرنا ہوں گے۔

عدالت نے یہ بھی کہا کہ ایک ہفتے کی مدت کے دوران قریبی خاندان کے افراد کے علاوہ کسی کو بھی رشید سے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

عدالت نے یہ حکم رشید کی اس اپیل کی سماعت کرتے ہوئے جاری کیا جس میں انہوں نے 24 اپریل کو عبوری ضمانت نہ دینے کے نچلی عدالت کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔

بارہمولہ کے ایم پی رشید نے 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں عمر عبداللہ کو شکست دی تھی، جموں و کشمیر میں علیحدگی پسندوں اور دہشت گرد گروپوں کو مالی مدد فراہم کرنے کے الزام میں دہشت گردی کی فنڈنگ ​​کے ایک مقدمے کا سامنا کر رہے ہیں۔

