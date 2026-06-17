مدھیہ پردیش اسمبلی کے مانسون اجلاس میں پیش کیا جائے گا یو سی سی بل، بی جے پی حکومت کا اعلان
اس سے قبل وزیر اعلیٰ موہن یادو نے اشارہ دیا کہ مدھیہ پردیش میں یکساں سول کوڈ جلد ہی نافذ کیا جا سکتا ہے۔
Published : June 17, 2026 at 3:37 PM IST
بھوپال: اتراکھنڈ، گجرات اور آسام کے بعد، مدھیہ پردیش میں موہن یادو حکومت بھی اگلے قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں یکساں سول کوڈ متعارف کرانے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے اس سلسلے میں ایک بیان جاری کیا ہے۔ 20 جولائی سے شروع ہونے والے اسمبلی کے مانسون اجلاس کے بارے میں وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے کہا کہ "ہم سیشن میں کئی مسائل کو سامنے لائیں گے۔ ہم یکساں سول کوڈ کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں۔ قبائلی برادریوں کو اس سے باہر رکھا جائے گا۔ ایک کمیٹی رائے لے رہی ہے۔"
یو سی سی کے جلد نفاذ کا اشارہ
سابق وزیر اعلیٰ کیلاش ناتھ کاٹجو کو خراج عقیدت پیش کرنے اسمبلی پہنچے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے کہا کہ مدھیہ پردیش میں جلد ہی یکساں سول کوڈ (یو سی سی) نافذ کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ''اگر بھگوان مہاکال چاہیں تو اسی اسمبلی اجلاس میں یکساں سیول کوڈ بل پاس ہو جائے گا۔'' واضح رہے کہ اس سے قبل یو سی سی کے حوالے سے میٹنگ بھی ہوئی تھی۔
یو سی سی کے لیے چھ رکنی کمیٹی تشکیل
مدھیہ پردیش میں یکساں سول کوڈ (یو سی سی) کے نفاذ کا عمل تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ریاستی حکومت نے سپریم کورٹ کی سابق جج رنجنا پرکاش دیسائی کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس کمیٹی کے چھ ارکان ہیں۔ یہ کمیٹی ریاست کے مختلف اضلاع کا مسلسل دورہ کر رہی ہے اور قانون پر مقامی لوگوں کی رائے حاصل کر رہی ہے۔ کمیٹی پہلے ہی بیشتر اضلاع کا دورہ کر چکی ہے۔ کمیٹی 9 نکات کا مطالعہ کر رہی ہے۔
ریاست میں موجود مختلف خاندانی و شہری قوانین شادی، طلاق، نان و نفقہ، وراثت، گود لینے، اور لیو ان ریلیشن شپ جیسے ایشوز شامل ہیں، جن کا مطالعہ کیا جا رہا ہے۔
کمیٹی کے مقاصد
اس کمیٹی کا کام ریاست کے سماجی، ثقافتی اور اقتصادی حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے یکساں سول کوڈ کے لیے متوازن اور عملی قانونی پہلوؤں کو پیش کرنا ہے۔
ایسے معاملات میں لیو ان ریلیشن کو ضوابط، رجسٹریشن، اور حقوق اور ذمہ داریوں کے دائرے میں لانے کے حوالے سے تجاویز فراہم کرنا۔
دیگر ریاستوں خصوصاً اتراکھنڈ اور گجرات میں اپنائے گئے ماڈلز کا مطالعہ کرنا۔
نئے نظام میں خواتین اور بچوں کے حقوق کے تحفظ، مساوات اور تحفظ کے لیے ضروری دفعات پر آراء پیش کرنا۔
بل کے قانونی اور انتظامی پہلوؤں پر غور کرنا، خاص طور پر اس بات کو یقینی بنانا کہ اس کے نفاذ میں قانونی مشکلات پیدا نہ ہوں۔
ریاست میں عام لوگوں، سماجی مذہبی تنظیموں، قانونی پیشہ ور افراد اور دیگر ماہرین سے تجاویز اور اعتراضات طلب کرنا اور ان کا جائزہ لینا۔
ضرورت کے مطابق عوامی سماعتیں کرنا اور عوام سے زیادہ سے زیادہ تجاویز حاصل کرنا۔
کمیٹی ان تمام نکات کا مطالعہ کرے گی اور پھر بل کا مسودہ تیار کرے گی۔ مسودہ جمع کرانے کے لیے 60 دن کی آخری تاریخ مقرر کی گئی تھی۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ کمیٹی مقررہ تاریخ سے پہلے اپنی رپورٹ پیش کر دے گی۔
یو سی سی کا پورے ملک نے مطالبہ کیا: بی جے پی ایم ایل اے
دریں اثنا، اسمبلی اجلاس میں یکساں سول کوڈ بل کو متعارف کرانے کے بارے میں، بی جے پی کے ایم ایل اے رامیشور شرما نے کہا کہ "یہ ایک ایسا کام ہے جس کا پورے ملک نے مطالبہ کیا ہے۔
یہ قانون بھارت کی سلامتی کے لیے ہے۔ جب یہ قانون نافذ العمل ہو گا تو آبادی پر کنٹرول حاصل ہو جائے گا۔ پچھلے لیڈران آبادی پر قابو پانے کی بات کرتے رہے ہیں، اور اب، وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں، کئی ریاستوں نے یکساں سول کوڈ کو نافذ کیا ہے۔ مدھیہ پردیش حکومت بھی اس کی تیاری کر رہی ہے۔"
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