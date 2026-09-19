مدھیہ پردیش میں بڑا سڑک حادثہ، نالے میں کار ڈوبنے سے آٹھ لوگوں کی موت
ضلع آگر مالوا کے بگلامکھی مندر کے پاس پیش آئے حادثے میں اوڈیشہ کے ساتھ سات لوگوں سمیت آٹھ افراد کی ڈوبنے سے موت ہوگئی۔
Published : September 19, 2026 at 1:55 PM IST
آگر مالوا: مدھیہ پردیش کے ضلع آگر مالوا میں برساتی نالے میں کار کے بہہ جانے سے آٹھ افراد ہلاک ہو گئے۔ یہاں کے نل کھیڑا میں عقیدت مندوں سے بھری ایک کار بپھرے ہوئے برساتی نالے کو پار کرتے وقت اچانک بہہ گئی۔ اس حادثے میں کار میں سوار آٹھ عقیدت مندوں کی موت ہو گئی۔ ہلاک ہونے والوں میں تین بچے، دو خواتین اور تین مرد شامل ہیں۔
آٹھ لاشیں برآمد، شناخت کی کوششیں جاری
اطلاعات کے مطابق، سنیچر کے روز کار سوار افراد قریبی بگلامکھی مندر سے درشن کر کے لوٹ رہے تھے۔ اسی دوران برساتی نالے کو پار کرتے وقت ان کی کار تیز بہاؤ میں بے قابو ہو گئی۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ کسی کو بھی سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ ابتدائی جانکاری کے مطابق، حادثے کے بعد کار سے تقریباً آٹھ افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ فی الحال ان تمام افراد کی شناخت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
رّسی کے ذریعے کھینچی جا رہی کار
واقعے کی اطلاع ملتے ہی دیہاتی، پولیس اور انتظامی افسران موقع پر پہنچ گئے اور ریسکیو (امدادی کارروائی) شروع کر دی، لیکن اب تک کسی کے زندہ بچنے کا کوئی اثر نظر نہیں آیا ہے۔ لاشوں کو نکالنے کے بعد کار کو رّسی کے ذریعے باہر کھینچا جا رہا ہے، جس میں مزید لاشیں ہو سکتی ہیں۔ فی الحال یہ واضح نہیں ہے کہ کار میں کل کتنے لوگ سوار تھے۔ پولیس کے مطابق، ہلاک شدگان آگر مالوا کے نل کھیڑا میں لکھوندر ندی کے کنارے واقع بگلامکھی مندر سے درشن کر کے لوٹ رہے تھے۔ یہاں ملک بھر سے زائرین آتے ہیں۔
سات ہلاک شدگان اوڈیشہ کے رہائشی
ایس پی دلیپ سونی نے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے سے بات چیت میں آٹھ ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ''مرنے والوں میں سے سات افراد اوڈیشہ کے رہنے والے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد ان کے گھروں کا پتہ لگا کر لواحقین کو مطلع کیا جائے۔ گاڑی کا ڈرائیور بنیادی طور پر بڑود علاقے کا رہنے والا تھا اور اجین میں ایک ٹریول ایجنسی سے وابستہ تھا۔ اس حادثے میں اس کی بھی موت ہو گئی ہے۔'' ابتدائی جانکاری کے مطابق، یہ خاندان اوڈیشہ سے اجین گھومنے آیا تھا، جس کے بعد کار کے ذریعے سبھی لوگ بگلامکھی مندر نل کھیڑا گئے تھے، وہاں سے لوٹتے وقت یہ حادثہ پیش آیا۔
گذشتہ 24 گھنٹوں میں تقریباً 4 انچ بارش
جس علاقے میں یہ حادثہ پیش آیا، وہاں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 4 انچ کی ریکارڈ توڑ بارش درج کی گئی ہے۔ رات دیر گئے شروع ہونے والی مسلسل بارش کی وجہ سے بگلامکھی مندر کے پاس سے گزرنے والے برساتی نالے میں طغیانی ہے اور پل پار کرنے کے بعد ہی مندر آیا اور جایا جا سکتا ہے۔
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