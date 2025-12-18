سڑک حادثات میں انسانی لاپرواہی سب سے بڑی وجہ، ایم پیز سے روڈ سیفٹی مہم چلانے کی اپیل: نتن گڈکری
گڈکری نے اسپیکر پر زور دیاکہ وہ سڑک کی حفاظت سے متعلق بحث کریں تاکہ اس مسئلے سے نمٹنے کےلیے اراکین پارلیمنٹ سے تجاویز لیں۔
Published : December 18, 2025 at 8:56 PM IST
نئی دہلی: روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز کے وزیر نتن گڈکری نے جمعرات کو کہا کہ ملک میں ہونے والے زیادہ تر سڑک حادثات کی بنیادی وجہ انسانی لاپرواہی اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے لوک سبھا کے اراکینِ پارلیمنٹ سے اپیل کی کہ وہ اپنے اپنے حلقوں میں سڑک تحفظ (روڈ سیفٹی) سے متعلق بیداری مہم چلائیں۔
لوک سبھا میں وقفۂ سوالات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے گڈکری نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہر سال ملک میں تقریباً 5 لاکھ سڑک حادثات ہوتے ہیں جن میں قریب 1.80 لاکھ افراد اپنی جان گنوا دیتے ہیں۔ ان میں بڑی تعداد نوجوانوں کی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہاکہ “یہ بات نہایت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتی ہے کہ سڑک حادثات کی سب سے بڑی وجہ انسانی لاپرواہی ہے۔ ٹریفک قوانین کا احترام نہیں کیا جاتا۔ ہر سال سڑک حادثات میں اتنی جانیں جاتی ہیں جتنی کسی جنگ یا کووڈ وبا میں بھی نہیں گئیں۔”
بی جے پی رکنِ پارلیمنٹ مکیش کمار چندراکانت دلال کے سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر نے بتایا کہ 18 سے 34 سال کی عمر کے افراد سڑک حادثات میں ہونے والی اموات کا تقریباً 66 فیصد حصہ ہیں۔ اگرچہ وزارت کی جانب سے سڑک تحفظ سے متعلق بیداری مہمات چلائی جا رہی ہیں، تاہم خاطر خواہ بہتری نظر نہیں آ رہی۔ گڈکری نے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا سے درخواست کی کہ سڑک تحفظ پر ایک علیحدہ بحث کرائی جائے تاکہ اراکینِ پارلیمنٹ اپنی تجاویز پیش کر سکیں۔ اسپیکر اوم برلا نے بھی اس تجویز کی تائید کرتے ہوئے اراکین کو اپنے حلقوں میں ہدفی روڈ سیفٹی مہم چلانے کی تلقین کی۔
وزیر نے بتایا کہ حکومت نے ’راہ ویر‘ (Good Samaritan) اسکیم شروع کی ہے، جس کے تحت سڑک حادثے کے زخمی کو اسپتال پہنچانے والے شخص کو 25 ہزار روپے انعام دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ حادثے کے متاثرین کے علاج کے لیے سات دن تک 1.50 لاکھ روپے تک کی رقم اسپتال کو ادا کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے ملک بھر میں 7 ہزار خطرناک مقامات (بلیک اسپاٹس) کی نشاندہی کی ہے اور ان کی اصلاح کے لیے 40 ہزار کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یہ بلیک اسپاٹس ریاستی حکومتوں کی جانب سے فراہم کردہ حادثاتی رپورٹس کی بنیاد پر طے کیے گئے ہیں۔