تین کروڑ سے زائد آئی آر سی ٹی سی اکاؤنٹ بند، ریلوے کی بڑی کارروائی، چیک کریں آپ کا اکاؤنٹ تو بند نہیں ہوا

تین کروڑ سے زائد آئی آر سی ٹی سی اکاؤنٹ بند، ریلوے کی بڑی کارروائی، چیک کریں آپ کا اکاؤنٹ تو بند نہیں ہوا
ہندوستانی ریلوے نے ٹکٹ ریزرویشن کے لیے استعمال ہونے والے 3.02 کروڑ مشکوک اکاؤنٹس کو غیر فعال کر دیا ہے۔
Published : December 13, 2025 at 3:33 PM IST
نئی دہلی: ہندوستانی ریلوے نے جنوری 2025 سے اب تک 30 ملین سے زیادہ مشتبہ آئی آر سی ٹی سی صارف آئی ڈی کو غیر فعال کر دیا ہے۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے لوک سبھا میں یہ معلومات فراہم کیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سال جنوری سے اب تک ریلوے ٹکٹ ریزرویشن کے لیے استعمال ہونے والے 30.2 ملین مشکوک یوزر آئی ڈی اکاؤنٹس کو غیر فعال کر دیا گیا ہے۔
ایک سوال کے تحریری جواب میں، اشونی ویشنو نے کہا کہ ہندوستانی ریلوے کا ریزرویشن ٹکٹ بکنگ سسٹم ایک مضبوط اور انتہائی محفوظ آئی ٹی پلیٹ فارم ہے، جو جدید ترین سائبر سیکیورٹی کنٹرولز سے لیس ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستانی ریلوے نے ریزرویشن سسٹم کی کارکردگی کو بہتر بنانے اور ریگولر اور تتکال ٹکٹوں کی دستیابی کو بڑھانے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔
ریلوے کے وزیر نے کہا کہ آن لائن تتکال ٹکٹ بکنگ کے لیے آدھار پر مبنی او ٹی پی تصدیق متعارف کرائی گئی ہے تاکہ بدعنوانی کو روکا جا سکے اور تتکال بکنگ میں شفافیت لائی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ نیا نظام 322 ٹرینوں پر پہلے ہی کام کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں ان ٹرینوں پر تصدیق شدہ تتکال ٹکٹ حاصل کرنے میں لگنے والے وقت میں تقریباً 65 فیصد اضافہ ہوا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ اکامائی سمیت اینٹی بوٹ ٹولز کو خودکار یا غیر حقیقی ٹکٹ بکنگ کی کوششوں کو روکنے اور مسافروں کے لیے ریلوے ٹکٹ بکنگ تک رسائی کو کھلا رکھنے کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آدھار پر مبنی او ٹی پی کی تصدیق کا عمل ریلوے کے ریزرویشن کاؤنٹرز پر لاگو کیا گیا ہے اور اب یہ 211 ٹرینوں پر فعال ہے۔
تتکال ٹکٹ کی دستیابی کا وقت بڑھا دیا گیا
ریلوے کے مطابق، نئے اقدامات کے نفاذ کے بعد کئی بڑی ٹرینوں پر تصدیق شدہ تتکال ٹکٹوں کی دستیابی کا وقت بھی بڑھ گیا ہے۔ نیشنل سائبر کرائم پورٹل پر مشکوک طور پر بک کیے گئے پی این آر سے متعلق شکایات کی اطلاع ملی ہے۔ ریلوے کا ریزرویشن سسٹم متعدد حفاظتی تہوں کا استعمال کرتا ہے، بشمول نیٹ ورک فائر وال، انٹروژن پریوینشن سسٹم (آئی پی ایس)، ایپلیکیشن ڈیلیوری کنٹرولر، اور ویب ایپلیکیشن فائر وال۔
وزارت ریلوے نے کہا کہ سال بھر ریلوے کی مختلف سطحوں پر مسافروں اور عوامی نمائندوں سے درخواستیں اور مشورے موصول ہوتے رہتے ہیں۔ ان کی جانچ کی جاتی ہے، اور جہاں ممکن ہو کارروائی کی جاتی ہے۔