بہار انتخابات کے پہلے مرحلے میں 3.75 کروڑ ووٹر 1314 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے
آزادانہ اور منصفانہ ووٹنگ کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔
Published : November 5, 2025 at 5:01 PM IST
پٹنہ: بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں جمعرات (6 نومبر) کو پولنگ ہوگی، اسمبلی انتخابی مہم کا رخ دوسرے مرحلے کی طرف بڑھ گیا جس میں 18 اضلاع کی 122 سیٹوں پر 3.75 کروڑ ووٹر 1314 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ پٹنہ، نالندہ، لکھی سرائے، شیخ پورہ، بھوجپور، بکسر، ویشالی، مظفر پور، سمستی پور، دربھنگہ، سہرسہ، مدھے پورہ، کھگڑیا، مونگیر، بیگوسرائے، سارن، سیوان اور گوپال گنج اضلاع میں پہلے مرحلے میں پولنگ ہو گی۔
امیدوار اور ووٹرز
کُل 1,314 امیدوار پہلے مرحلے کی پولنگ میں 37.5 ملین ووٹرز کی جانب سے اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان میں تقریباً 19.8 ملین مرد اور 17.7 ملین خواتین شامل ہیں۔ اس میں 73.8 ملین نوجوان شامل ہیں جو پہلی بار اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ تیسری جنس کے 758 ووٹرز بھی ہیں۔ دوسرے مرحلے کے لئے 45,341 پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں۔
الیکشن واچ اور ایسوسی ایشن فار ڈیموکریٹک ریفارمز (اے ڈی آر) جیسی تنظیموں کے مطابق، جنہوں نے پہلے مرحلے کے امیدواروں کے حلف ناموں کا تجزیہ کیا، 32 فیصد کے خلاف مجرمانہ مقدمات درج ہیں۔ این ڈی اے اور انڈیا الائنس کے زیادہ تر امیدوار کروڑ پتی ہیں۔
مظفر پور اور کرہانی (ضلع مظفر پور) کے حلقوں میں سب سے زیادہ 20-20 امیدوار ہیں جبکہ بھور (گوپال گنج)، پربتہ (کھگڑیا) اور الاؤلی (کھگڑیا) حلقوں میں امیدواروں کی سب سے کم تعداد ہے۔
ووٹنگ کے اوقات اور حفاظتی انتظامات
پہلے مرحلے کے پانچ اسمبلی حلقوں سہرسہ ضلع کی سمری بختیار پور اور مہیسی، مونگیر ضلع میں تارا پور، جمال پور، اور سوریہ گڑھ اسمبلی حلقہ میں 56 پولنگ اسٹیشن پر ووٹنگ شام کو پانچ بجے ختم ہو جائے گی۔ امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے دیگر حلقوں کے مقابلے ان حلقوں میں ایک گھنٹہ پہلے ووٹنگ ختم کی جائے گی۔ دیگر تمام حلقوں اور پولنگ سٹیشنوں کے لیے عام ووٹنگ کا وقت صبح 7 بجے سے شام 6 بجے تک ہے۔
بہار کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس (ڈی جی پی) ونے کمار نے کہا، "آزادانہ اور منصفانہ ووٹنگ کو یقینی بنانے کے لیے وسیع حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ریاستی پولیس اہلکاروں کے علاوہ مرکزی نیم فوجی دستوں کی 1,650 کمپنیاں بھی تعینات کی گئی ہیں۔ تمام پولنگ اسٹیشنوں کی سی سی ٹی وی کیمروں سے نگرانی کی جائے گی۔ متعلقہ اضلاع میں کنٹرول روم بھی ووٹنگ کی نگرانی کریں گے۔" ڈی جی پی نے کہا کہ ووٹرز ڈائل 112 پر، متعلقہ تھانوں اور سپرنٹنڈنٹس آف پولیس کے فون نمبر ڈائل کرکے کسی بھی خرابی کی اطلاع دے سکتے ہیں۔
این ڈی اے بمقابلہ انڈیا الائنس
جہاں تک حکمران نیشنل ڈیموکریٹک الائنس (این ڈی اے) کا تعلق ہے، وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی جنتا دل یونائیٹڈ (جے ڈی یو) 121 میں سے 57 سیٹوں پر الیکشن لڑ رہی ہے، اس کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے 48 سیٹوں پر امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ مرکزی وزیر چراغ پاسوان کی لوک جن شکتی پارٹی (رام ولاس) یا ایل جے پی (آر) 14 سیٹوں پر الیکشن لڑ رہی ہے، جب کہ راجیہ سبھا کے ممبر اوپیندر کشواہا کی راشٹریہ لوک مورچہ (آر ایل ایم) نے دو سیٹوں پر امیدوار میدان میں اتارے ہیں۔
دوسری جانب گرینڈ الائنس کے پہلے مرحلے میں 121 نشستوں پر کل 126 امیدوار میدان میں ہیں۔اس کی وجہ پانچ سیٹوں پر دوستانہ مقابلہ ہے جن میں ویشالی، بچھواڑہ، راجپاکر، بہار شریف، اور بیلدور شامل ہیں۔
انڈیا الائنس کے سی ایم عہدے کے امیدوار تیجسوی یادو ہیں۔ ان کی پارٹی 73 سیٹوں پر مقابلہ کر رہی ہے، اس کے بعد کانگریس (24)، سی پی آئی ایم ایل (14)، مکیش ساہنی کی وی آئی پی (پانچ)، سی پی آئی (پانچ)، سی پی ایم اور آئی پی گپتا کی انڈیا انکلوسیو پارٹی (آئی آئی پی) تین۔ تین سیٹوں پر انتخابی میدان میں ہے۔
پہلے مرحلے میں ہونے والی 121 سیٹوں پر 2020 کے اسمبلی انتخابات میں تقریباً یکساں طور پر مینڈیٹ دیکھا گیا۔ این ڈی اے نے ان میں سے 59 سیٹیں جیتی ہیں، جب کہ گرینڈ الائنس نے 61 سیٹیں حاصل کیں اور ریاست کے مغربی حصوں میں برتری حاصل کی۔
الیکشن کنسلٹنٹ سے سیاستدان بنے پرشانت کشور کی جن سورج پارٹی نے پہلے مرحلے میں 119 سیٹوں پر امیدوار کھڑے کیے ہیں۔
سرفہرست امیدوار
پہلے مرحلے میں کئی بڑے نام انتخابی میدان میں ہیں۔ ان میں نائب وزرائے اعلیٰ سمراٹ چودھری (تاراپور) اور وجے کمار سنہا (لکھی سرائے)، راشٹریہ جنتا دل (آر جے ڈی) کے رہنما اور اپوزیشن کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار تیجسوی پرساد یادو (راگھوپور) اور آر جے ڈی سربراہ لالو پرساد کے بڑے بیٹے تیج پرتاپ یادو (مہوا) شامل ہیں۔
موجودہ حکومت کے چودہ وزراء وجے کمار چودھری، منگل پانڈے، رتنیش سادا، سنجے سراوگی، مدن ساہنی، جبیش کمار، کیدار پرساد گپتا، راجو کمار سنگھ، کرشنا کمار منٹو، مہیشور ہزاری، ڈاکٹر سنیل کمار، شراون کمار اور نتن نبین پہلے مرحلے میں انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔
مختلف پارٹیوں کے دوسرے امیدوار جو سرخیوں میں ہیں وہ ہیں بکسر سے آسام کیڈر کے سابق آئی پی ایس افسر آنند مشرا، پارسا سے بہار کے سابق وزیر اعلیٰ داروگا رائے کی پوتی کرشمہ رائے، جیل میں بند منا شکلا کی بیٹی شیوانی شکلا، چھپرا سے کھیساری لال یادو اور رگھوناتھ پور حلقے سے شہاب الدین کے بیٹے اوسامہ شہاب۔اننت سنگھ (موکاما) اور ریتلال یادو (دانا پور) کی قسمت کا فیصلہ بھی انتخابات کے پہلے مرحلے میں ہوگا۔
دربھنگہ ضلع کے علی نگر سے گلوکار اور بی جے پی کے امیدوار 25 سال کی عمر میں سب سے کم عمر امیدوار ہیں، جب کہ سیوان سے آر جے ڈی کے امیدوار، سابق اسمبلی اسپیکر اودھ بہاری چودھری اور نالندہ ضلع کے ہرناوت سے جے ڈی یو کے امیدوار 78 سال کی عمر میں سب سے بزرگ امیدوار ہیں۔