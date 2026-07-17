'اسرو کے سائنسدانوں کے استعفوں کی لہر'، تشویش میں اضافہ، حکومت کے سخت اقدامات
نہ ہی حکومت اور نہ ہی محکمہ خلا نے ان استعفوں کی وجوہات کا انکشاف کیا ہے۔
Published : July 17, 2026 at 8:24 AM IST
نئی دہلی: حکومت نے انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن (اسرو) کے سائنسدانوں کے استعفوں کے حالیہ سلسلے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے حکومت نے سخت اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خاص طور پر گگنیان مشن پر کام کرنے والے سائنسدانوں کو اس معاملے کے حوالے سے خبردار کیا گیا ہے۔ حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہے کہ گگنیان مشن کسی بھی حالت میں اپنی آخری تاریخ سے چوک نہ جائے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق مرکزی حکومت نے اسرو کو واضح ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ گگنیان سمیت اہم مشنوں سے وابستہ سائنسدانوں اور تکنیکی ماہرین کے استعفے قبول نہ کریں۔ یہی نہیں، یہ ہدایت کی گئی ہے کہ رضاکارانہ ریٹائرمنٹ اسکیم (وی آر ایس) کی درخواستوں کو بھی فی الحال منظور نہ کیا جائے۔ استعفیٰ کی تمام درخواستوں کا محکمہ خلا جائزہ لے گا۔ مرکز کی طرف سے نافذ کردہ تبدیلیاں درج ذیل ہیں:
1- اہم مشنوں پر تعینات گروپ اے کے سائنسدانوں کے استعفے اب معمول کے معاملے کے طور پر قبول نہیں کیے جائیں گے۔
2- حتمی منظوری کا اختیار اب محکمہ خلاء ہیڈکوارٹر کے پاس رہے گا۔
3- نئی پالیسی کا مقصد ہندوستان کے انتہائی اہم خلائی پروگراموں میں رکاوٹوں کو روکنا ہے۔
4- یہ قدم قومی اہمیت کے منصوبوں پر استعفوں کے "سنگین" اثرات سے متعلق خدشات کے بعد ہے۔
رپورٹس بتاتی ہیں کہ مرکزی حکومت کا یہ اقدام تقریباً 100 سائنسدانوں کے استعفیٰ کے بعد آیا ہے۔ تاہم، اس اعداد و شمار کے بارے میں ایک تنازعہ ہے؛ نہ ہی حکومت اور نہ ہی محکمہ خلاء نے اس کی تصدیق کی ہے، حالانکہ اس طرح کی خبریں مختلف نیوز چینلز پر گردش کر رہی ہیں۔ یہ رپورٹس بتاتی ہیں کہ بنگلورو میں قائم یو آر راؤ سیٹلائٹ سینٹر اور کیرالہ کے ترواننت پورم میں واقع وکرم سارابھائی اسپیس سینٹر کے 100 کے قریب سائنسدانوں نے اپنے استعفیٰ کی پیشکش کی ہے۔
کانگریس لیڈر ابھیشیک منو سنگھوی نے اس معاملے کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا ہے۔ انہوں نے لکھا، "آپ دروازے بند کر سکتے ہیں، لیکن آپ ٹیلنٹ کو قید نہیں کر سکتے۔ اگر سائنسدان اتنی بڑی تعداد میں اسرو کو چھوڑ رہے ہیں، تو حکومت کو صرف باہر نکلنے کے عمل کو مشکل بنانے کے بجائے اس کی وجوہات کی چھان بین کرنی چاہیے۔ اگر نچلی سطح پر حوصلے گر رہے ہوں تو ہندوستان کا خلائی سفر رفتار نہیں پکڑ سکتا۔"
تاہم، سائنس اور ٹکنالوجی کے وزیر مملکت جتیندر سنگھ نے کہا کہ یہ اقدام انتظامی وجوہات کی بنا پر کیا گیا ہے اور اسے خلائی ایجنسی کے اندر کسی اندرونی تنازعہ سے نہیں جوڑا جانا چاہیے۔ استعفوں کے بارے میں سوالات کا جواب دیتے ہوئے سنگھ نے کہا، "بہت سے لوگ چلے گئے ہیں، اور بہت سے شامل ہو گئے ہیں۔" انہوں نے کہا کہ اسرو کے پاس بڑی تعداد میں افرادی قوت ہے اور نئے اہلکار مسلسل شامل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہدایت کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ فیصلے "زیادہ پختہ سطح" پر کیے جائیں۔
ہندوستان کے انسانی خلائی پرواز کے پروگرام کے مستقبل کے بارے میں سوالات سے خطاب کرتے ہوئے، سنگھ نے کہا کہ اسرو کے سابق چیئرمین ایس سوماناتھ کے جانے سے گگنیان مشن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ سوما ناتھ نے جنوری 2025 تک اسرو کے چیئرمین کے طور پر خدمات انجام دیں اور چندریان-تین اور آدتیہ-ایل ون جیسے مشنوں میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر نے اس بات پر زور دیا کہ اسرو ادارہ جاتی تسلسل کے ساتھ کام کرتا ہے، جہاں سابق سائنسدان اور ریٹائرڈ اہلکار اکثر بڑے پروجیکٹوں میں اہم کردار ادا کرتے رہتے ہیں۔ دریں اثنا، سوماناتھ نے حال ہی میں چنئی میں قائم خلائی اسٹارٹ اپ 'اگنکول کاسموس' کے بورڈ میں بطور مبصر شمولیت اختیار کی ہے۔
ان خبروں کے درمیان میڈیا میں استعفوں کے حوالے سے قیاس آرائیاں تیز ہو گئی ہیں۔ اسرو سے اس اخراج کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں، جیسے کہ نجی خلائی شعبے کی رغبت؛ ہندوستان کی تیزی سے بڑھتی ہوئی نجی خلائی صنعت مسابقتی تنخواہوں اور قیادت کے مواقع کی پیشکش کر کے اسرو کے تجربہ کار پیشہ ور افراد کو فعال طور پر بھرتی کر رہی ہے۔ کام کی جگہ پر ضرورت سے زیادہ تناؤ کو دوسری وجہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جس میں بہت سے سائنس دان کام کے بہت زیادہ دباؤ اور اعلی تناؤ کی سطح کی طرف اشارہ کررہے ہیں۔ پروموشن سسٹم سے عدم اطمینان تیسرا عنصر سمجھا جارہا ہے۔
سوشل میڈیا پر ایک صارف نے اس صورتحال کو انتظامی مسائل قرار دیا ہے۔ انہوں نے لکھا، "اسرو کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سائنسی کیڈر (الیکٹرانکس، مکینیکل، ایرو اسپیس، اور کمپیوٹر سائنس) میں کوئی ریزرویشن نہیں ہے، اور بھرتی مکمل طور پر تعلیمی قابلیت پر مبنی ہے۔ مسئلہ ریزرویشن کا نہیں ہے بلکہ تنظیمی کلچر کا ہے — جس کی خصوصیت کام کے طریقوں میں جمود کی وجہ سے ہے، جس کی وجہ ایک اعلیٰ منصوبہ بندی، اعلیٰ ثقافتی فنڈز کی وجہ سے ہے۔ اعلی افسران کی شمولیت، نئے خیالات کے لیے کھلے پن کا فقدان، اور حد سے زیادہ افسر شاہی کا نظام جو آج کے باصلاحیت افراد کو کسی بھی متحرک یا دلچسپ کام کو سمجھنے سے روکتا ہے۔"
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