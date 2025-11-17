ہندوستان سمیت 23 ممالک کے 10 لاکھ سے زائد زائرین نے شرکت کی، بھوپال میں 78 واں عالمی تبلیغی اجتماع اختتام پذیر
بھوپال (مدھیہ پردیش): 14 نومبر سے مدھیہ پردیش کے دارالحکومت بھوپال میں منعقد ہونے والا 78 واں عالمی تبلیغی اجتماع پیر کی صبح 10:30 بجے اختتام پذیر ہوا۔ اس تقریب میں ہندوستان سمیت 23 ممالک کے 10 لاکھ سے زائد زائرین نے شرکت کی۔ پیر کے روز خصوصی دعا (خصوصی دعا) کے بعد، ملکی اور غیر ملکی جماعتیں گھروں کو واپس جانا شروع ہو گئیں۔ تمام جماعتیوں نے مل کر ملک میں امن اور ہم آہنگی کے لیے دعا کی۔
دریں اثنا، اجتماع کے لیے لاکھوں کی تعداد میں جماعتوں کی روانگی سے قبل شہر میں سیکیورٹی اور ٹریفک کے انتظامات کو ہائی الرٹ کر دیا گیا تھا۔ نتیجتاً، پرانے شہر سمیت دارالحکومت کو جوڑنے والی تمام شاہراہوں پر ٹریفک کو منظم کرنے کے لیے پولیس اور انتظامیہ اتوار کی رات دیر گئے سے آج دوپہر تک تعینات رہے۔
مولانا سعد کا فجر کی نماز کے بعد بیان
پیر کے روز ہونے والے اجتماع میں مولانا سعد صاحب نے نماز فجر کے بعد اپنا بیان پڑھ کر سنایا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ اس ملک سے فرقہ واریت کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کا احترام کیا جائے۔ اگر مسلمان اپنے بھائیوں سے زیادہ غیر مسلموں کی عزت و تکریم کریں تو اس ملک سے امتیازی سلوک ختم ہو جائے گا۔ نماز سے قبل اپنے بیان میں مولانا سعد نے کہا کہ ایمان کی تکمیل اور عمل کی واحد جگہ مسجد ہے۔ ایمان کو اللہ کے گھر تک پہنچانا اور اس کی تجدید کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔
نماز ترک کرنے والے کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں
مولانا سعد نے کہا کہ ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑنا ضروری ہے۔ ہمیں ملاقاتوں کے ذریعے مسلمانوں کو مسجد تک لانے پر توجہ دینی چاہیے۔ فرض نماز سیکھنے کے لیے لوگوں کو مسجد میں جمع کرو۔ اگر کوئی مسلمان نماز چھوڑ دے تو اس کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں۔ مولانا سعد نے کہا کہ مولانا الیاس صاحب کہا کرتے تھے کہ جب تک کوئی مسلمان چار مہینے نماز کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنائے، وہ اسلام کے جوہر کو نہیں سمجھ سکتا۔
اجتماع کے اختتام کے ساتھ ہی شہر میں ٹریفک بڑھ جاتا ہے
پیر کے روز اجتماع کے اختتام کے ساتھ ہی ہندوستان اور بیرون ملک سے لاکھوں جماعتی بڑی تعداد میں واپس آجا رہی ہیں۔ اس کے پیش نظر انتظامیہ اور پولیس نے اتوار سے ہی حفاظتی انتظامات سخت کر دیے ہیں۔ ریل، سڑک اور ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے خصوصی منصوبے نافذ کیے گئے ہیں۔
پرانے بھوپال میں، اجتماعی جگہ کی طرف جانے والے راستے، جیسے مبارک پور سے پٹیل نگر نیو بائی پاس، گاندھی نگر سے ایودھیا نگر بائی پاس، رتناگیری، لمباکھیڑا سے کروڈ، بھوپال ٹاکیز، پیر گیٹ، موتی مسجد، رائل مارکیٹ، لال گھاٹی اسکوائر، نادرا بس اسٹینڈ، بھاپور سٹینڈ، الٹرا وے ٹاکیز، بوگدا پل وغیرہ پر لوگوں اور گاڑیوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے ٹریفک میں اضافہ دیکھنے کو ملا۔