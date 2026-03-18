سعودی عرب میں چاند نظر نہیں آیا، عید الفطر 20 مارچ کو ہوگی
سعودی عرب میں آج 18 مارچ کو چاند نظر نہیں آیا۔شوال کاچاند نظر نہ آنے کی وجہ سے عید 20 مارچ کو منائی جائے گی۔
Published : March 18, 2026 at 9:34 PM IST
ریاض: سعودی عرب میں 18 مارچ بروز بدھ کو شوال 1447 ہجری 2026 کا نیا چاند نظر نہیں آیا۔ اس لیے جمعرات 19 مارچ کو رمضان المبارک کا آخری دن ہوگا اور عید الفطر 20 مارچ بروز جمعہ کو منائی جائے گی۔
قابل ذکر ہے کہ سپریم کورٹ نے 16 مارچ بروز پیر کو مملکت کے تمام حصوں میں رہنے والے تمام مسلمانوں سے بدھ کی شام شوال 1447 کا چاند دیکھنے کی اپیل کی تھی۔
The weather is not clear at the moment, and the sighting of the Eid crescent may be difficult.
Cloudy conditions at Sudair Observatory, and the sighting of the Shawwal crescent may be difficult.
عید الفطر، جسے میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے، اسلام کے اہم ترین تہواروں میں سے ایک ہے۔ یہ شوال کے مہینے کی پہلی تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کے پورے مہینے میں روزے رکھنے اور نظم و ضبط میں رہنے کی توفیق دی۔ مزید برآں، یہ دن ضرورت مندوں کی مدد کا پیغام بھی دیتا ہے۔ نماز عید سے پہلے فطرہ ادا کرنا ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے۔ اس کا بنیادی مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ عید پر کوئی بھی بھوکا نہ رہے اور وہ برادری کے ساتھ مل کر اس تہوار کو خوشی سے منا سکے۔
عید الفطر کی تاریخ کا انحصار چاند نظر آنے پر ہے۔ عید شوال کے مہینے کا پہلا چاند نظر آنے کے بعد منائی جاتی ہے۔ ہندوستان میں یہ تہوار عموماً سعودی عرب کے مقابلے ایک دن بعد منایا جاتا ہے۔ اس سال سعودی عرب میں عید کا چاند 18 مارچ 2026 کو دیکھنے کی کوشش کی گئی جو آج ہے۔ تاہم آج وہاں چاند نظر نہیں آیا۔ اس لیے سعودی عرب میں 20 مارچ اور ہندوستان میں 21 مارچ کو عید منائی جائے گی۔