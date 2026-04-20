ایران-امریکہ امن مذاکرات میں پاکستان کا کردار مودی کی خارجہ پالیسی کے لیے یادگار دھچکا، کانگریس کا طنز
کانگریس نے ایک مرتبہ پھر پی ایم مودی کی خارجہ پالیسی کو ناقص قرار دیتے ہوئے اس پر مکمل نظرثانی کی ضرورت پر زور دیا۔
By PTI
Published : April 20, 2026 at 9:56 AM IST
نئی دہلی: کانگریس نے پیر کے روز امریکہ ایران امن مذاکرات میں پاکستان کے کردار پر مودی حکومت کو ایک مرتبہ پھر تنقید کا نشانہ بنایا۔ کانگریس کے مطابق، پاکستانی فوج کے سربراہ عاصم منیر کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا "بڑا پسندیدہ" بننا ہندوستان کے لئے ایک "یادگار دھچکا" ہے اور ہندوستان کو سفارتی حکمت عملی پر مکمل نظر ثانی کی ضرورت ہے۔
اپوزیشن پارٹی نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی ہندوستان کی سفارتی مشغولیت کی حکمت عملی کو تبدیل کرنے میں "نااہل" ہیں۔
The ‘dalal’ country, as the erudite and always nattily dressed External Affairs Minister described it, is reportedly hosting the second round of US-Iran peace talks today.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 20, 2026
کانگریس کے جنرل سکریٹری انچارج کمیونیکیشنز جے رام رمیش نے کہا کہ، وزیر خارجہ نے ہمیشہ پاکستان کو دلال ملک کہا لیکن آج وہ مبینہ طور پر امریکہ-ایران امن مذاکرات کے دوسرے دور کی میزبانی کر رہا ہے۔
ایکس پر جے رام رمیش نے لکھا، "دلال ملک، جیسا کہ ماہر اور ہمیشہ خوش لباسی میں ملبوس وزیر خارجہ نے اسے بیان کیا، مبینہ طور پر آج امریکہ-ایران امن مذاکرات کے دوسرے دور کی میزبانی کر رہا ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ 12 اپریل کو ان مذاکرات کے پہلے دور کی تکمیل کے بعد، پاکستان نے متحدہ عرب امارات سے لیے گئے 3.5 بلین امریکی ڈالر کے قرض کی ادائیگی اور یورو بانڈز کی 1.43 بلین امریکی ڈالر کی قسط کو ادا کرنے کے لیے سعودی عرب اور قطر سے 6 ارب ڈالر کا قرضہ لیا۔
رمیش نے کہا کہ پاکستان کی معیشت واضح طور پر سنگین حالات میں ہے اور اس کا انحصار دوست ممالک کی طرف سے دی جانے والی امداد پر ہے، "لیکن اسامہ بن لادن اور دیگر دہشت گردوں کو پناہ گاہیں دینے، افغانستان میں منشیات کی بحالی کے مراکز پر بمباری کرنے، اور حال ہی میں ایک سال قبل پہلگام دہشت گردانہ حملے کی منصوبہ بندی کرنے کے بعد یہ ایک اہم سفارتی کردار ادا کر رہا ہے۔"
انھوں نے پی ایم مودی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ، یہ بات پوری طرح واضح ہے کہ وزیر اعظم مودی کی علاقائی اور عالمی مصروفیات، بیانیہ اور انداز پاکستان کو الگ تھلگ کرنے میں ناکام رہا ہے جس (پاکستان) نے بالکل نئی برانڈنگ حاصل کر لی ہے۔ رمیش نے کہا یہ اس کا بالکل الٹ ہے جسے آنجہانی وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے نومبر 2008 میں ممبئی میں دہشت گردانہ حملوں کے بعد حاصل کیا تھا۔
کانگریس لیڈر نے کہا، "وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر -- جن کے اشتعال انگیز تبصروں نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے لئے آکسیجن فراہم کی -- صدر ٹرمپ کا اتنا بڑا پسندیدہ بن گیا ہے، خاص طور پر ہندوستان کے لئے ایک شدید جھٹکا ہے۔"
رمیش نے کہا، "یہ کہ فیلڈ مارشل اور ان کے ساتھیوں نے ٹرمپ کے خاندان اور ساتھیوں کے ماحولیاتی نظام کو بھارت کے مقابلے میں بہت بہتر طریقے سے سنبھالنے میں کامیابی حاصل کی ہے، یہ واضح ہے کہ یہ مسٹر مودی کی خارجہ پالیسی کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔"
انہوں نے کہا، "ہندوستان کو اپنی سفارتی مشغولیت کی حکمت عملی پر مکمل نظر ثانی کی ضرورت ہے - جو مسٹر مودی کرنے سے قاصر ہیں۔"
امریکہ اور ایران کے درمیان 11 اور 12 اپریل کو اسلام آباد میں پاکستان میں غیر معمولی براہ راست مذاکرات ہوئے جس کا مقصد دونوں فریقین کے تنازعات کو ختم کرنا تھا، لیکن یہ مذاکرات بغیر کسی معاہدے کے ختم ہوگئے۔
ٹرمپ نے مذاکرات کے ایک نئے دور کا اعلان کیا ہے، جس سے بدھ تک ختم ہونے والی دو ہفتے کی جنگ بندی میں توسیع کی امید پیدا ہو گئی ہے۔
ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے امریکی مذاکرات کار پیر کو اسلام آباد میں ہوں گے۔ تاہم ایران کی جانب سے مذاکرات کے دوسرے دور میں تہران کی شرکت کے بارے میں کوئی تصدیق نہیں کی گئی۔
