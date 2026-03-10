انڈیگو کے سی ای او پیٹر ایلبرز مستعفی، بڑے آپریشنل بحران کے بعد قیادت میں تبدیلی
ایلبرز کے مستعفی ہونے کے بعد کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے مستقبل کےلیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔
Published : March 10, 2026 at 9:50 PM IST
نئی دہلی: ملک کی سب سے بڑی ایئرلائن انڈیگو کے چیف ایگزیکٹو آفیسر پیٹر ایلبرز نے منگل کے روز اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ کمپنی نے اسٹاک ایکسچینج کو دی گئی اطلاع میں بتایا کہ ان کے استعفیٰ کے بعد انٹرگلوب ایوی ایشن کے منیجنگ ڈائریکٹر راہل بھاٹیا عارضی طور پر ایئرلائن کے انتظامی امور سنبھالیں گے۔
کمپنی کے مطابق ایلبرز فوری طور پر اپنے عہدے سے سبکدوش ہو گئے ہیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ بورڈ کے چیئرمین وکرم سنگھ مہتا نے کہا کہ راہل بھاٹیا کی واپسی کا مقصد کمپنی کے ادارہ جاتی کلچر کو مضبوط بنانا، آپریشنل کارکردگی کو بہتر بنانا اور مسافروں کو بہتر خدمات فراہم کرنے کے عزم کو مزید مستحکم کرنا ہے۔
راہل بھاٹیا نے کہا کہ گزشتہ بائیس برسوں سے انڈیگو کی بنیاد رکھنے اور اسے ترقی دینے کے باعث وہ ایئرلائن، اس کے صارفین، ملازمین اور شیئر ہولڈرز کے تئیں گہری ذمہ داری محسوس کرتے ہیں۔ پیٹر ایلبرز نے تقریباً تین سال قبل انڈیگو کی قیادت سنبھالی تھی۔ ان کے دور میں ایئرلائن نے نمایاں ترقی حاصل کی، کمپنی کی سالانہ آمدنی 10 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی اور فضائی بیڑے میں طیاروں کی تعداد بڑھ کر 440 سے زیادہ ہو گئی۔
یہ بھی پڑھیں: جموں کشمیر: فوج نے بنائی دراندازی کی کوشش ناکام، درانداز ہلاک
تاہم دسمبر 2025 میں پیش آنے والا ایک بڑا آپریشنل بحران ان کے دور کا سب سے بڑا چیلنج ثابت ہوا۔ نئی پالیسیوں کے نفاذ کے دوران پائلٹس کی تھکن کو روکنے سے متعلق قواعد پر عمل درآمد میں مشکلات پیش آئیں جس کے نتیجے میں 3 سے 5 دسمبر کے درمیان 2500 سے زائد پروازیں منسوخ اور تقریباً 1900 پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں۔ اس بحران سے ملک بھر میں تین لاکھ سے زائد مسافر متاثر ہوئے۔ واضح رہے کہ انٹرگلوب ایوی ایشن انڈیگو ایئرلائن کو اسی برانڈ نام کے تحت چلاتی ہے۔