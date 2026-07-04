پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس 20 جولائی سے 13 اگست تک منعقد ہوگا، گرما گرم بحث متوقع
کرن رجیجو نے بیان میں کہا کہ اجلاس کے دوران قومی اہمیت کے معاملات پر بامعنی بحث، قانون سازی اور اہم فیصلے کیے جائیں گے۔
Published : July 4, 2026 at 6:13 PM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس 2026 کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے اعلان کیا کہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے حکومت کی سفارش پر لوک سبھا اور راجیہ سبھا کا اجلاس 20 جولائی سے 13 اگست تک طلب کر لیا ہے۔ 25 دنوں پر مشتمل اس اجلاس میں مجموعی طور پر 19 نشستیں ہوں گی۔
کرن رجیجو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ اجلاس کے دوران قومی اہمیت کے معاملات پر بامعنی بحث، قانون سازی اور اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ حکومت کی کوشش ہوگی کہ ایوان کی کارروائی نتیجہ خیز رہے اور عوامی مفاد سے متعلق قوانین پر پیش رفت ہو۔
On the recommendation of the Govt of India, Hon’ble President, Smt. Droupadi Murmu ji has approved the summoning of both the Houses of Parliament for the Monsoon Session 2026.— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) July 4, 2026
The Session will commence on 20 July, 2026 and continue till 13 August, 2026 for meaningful debate,… pic.twitter.com/TaEYH4F1cK
یہ اجلاس ایسے وقت منعقد ہو رہا ہے جب حالیہ مغربی بنگال، آسام اور پڈوچیری اسمبلی انتخابات میں بی جے پی اور اس کے اتحادیوں کو نمایاں کامیابیاں ملی ہیں۔ دوسری طرف ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) اور شیو سینا (ادھو بالا صاحب ٹھاکرے) میں بغاوت کے بعد کئی ارکان پارلیمنٹ نے خود کو الگ پارلیمانی گروپ کے طور پر تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جس پر لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کا فیصلہ ابھی باقی ہے۔
راجیہ سبھا میں بھی حالیہ سیاسی تبدیلیوں کے بعد این ڈی اے کی پوزیشن مزید مضبوط ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ٹی ایم سی کے تین باغی ارکان کے استعفوں اور آئندہ ضمنی انتخابات کے بعد حکمراں اتحاد کو ایوانِ بالا میں مزید عددی برتری حاصل ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔
ذرائع کے مطابق حکومت گزشتہ اجلاس میں ناکام ہونے والے بعض اہم آئینی بلوں کو نئے مسودے کے ساتھ دوبارہ پیش کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ ان میں خواتین کے لیے مقننہ میں ریزرویشن اور لوک سبھا کی نشستوں میں اضافے سے متعلق آئینی ترمیمی بل بھی شامل ہے، جو گزشتہ اجلاس میں منظور نہیں ہو سکا تھا۔ اطلاعات کے مطابق حکومت اب ایسا نیا فارمولہ تیار کر رہی ہے جس کے تحت تمام ریاستوں کی لوک سبھا نشستوں میں یکساں طور پر تقریباً 50 فیصد اضافہ کیا جا سکے، تاکہ جنوبی ریاستوں کے تحفظات بھی دور کیے جا سکیں۔
سیاسی مبصرین کے مطابق مانسون اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کئی اہم قومی معاملات پر سخت ٹکراؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اپوزیشن مہنگائی، بے روزگاری، خصوصی انتخابی فہرست نظرثانی (ایس آئی آر)، زرعی مسائل، داخلی سلامتی اور دیگر عوامی معاملات پر حکومت کو گھیرنے کی کوشش کرے گی، جبکہ حکومت اپنی پالیسیوں کا دفاع کرتے ہوئے متعدد نئے بل پیش کرنے کی تیاری میں ہے۔
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پارلیمانی حلقوں کا ماننا ہے کہ موجودہ سیاسی حالات کے پیش نظر اس مرتبہ مانسون اجلاس نہ صرف قانون سازی بلکہ سیاسی حکمت عملی اور مستقبل کے انتخابی منظرنامے کے اعتبار سے بھی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہوگا۔