شرد پوار اور سپریا سولے نے وزیر اعظم مودی سے کی ملاقات، افواہوں کا بازار گرم
اس سے پہلے کل شرد پوار اور سپریہ سولے نے جنتر منتر پر احتجاج میں بھی حصہ لیا تھا۔
Published : July 22, 2026 at 12:26 PM IST
نئی دہلی: مانسون سیشن 2026 کا آج بدھ کو تیسرا دن ہے اور ہنگامہ آرائی کی وجہ سے دونوں ایوانوں کی کارروائی دوپہر 12 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اسی دوران ایک اہم سیاسی خبر سامنے آرہی ہے۔
اطلاعات کے مطابق این سی پی (ایس پی) کے قومی صدر شرد پوار اور بارامتی سے این سی پی رکن پارلیمنٹ سپریا سولے نے پارلیمنٹ ہاؤس میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ تینوں رہنماؤں کی یہ ملاقات سیاسی حلقوں میں موضوع بحث بن گئی ہے۔ اس سے پہلے شرد پوار اور سپریا سولے جنتر منتر پر کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج میں شریک ہوئے تھے اور اپنی حمایت کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے پولیس کی کارروائی کی بھی مذمت کی۔ شرد پوار اور سپریا سولے کی پارٹی نے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کے مطالبے کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔
NCP-SCP chief Sharad Pawar and party MP Supriya Sule met Prime Minister Narendra Modi at the Parliament, in Delhi. pic.twitter.com/0mcy7ODLSH— ANI (@ANI) July 22, 2026
حکومت اور انتظامیہ عوام کے سامنے جوابدہ
پوار نے مرکزی حکومت پر زور دیا کہ وہ "مطالبات پر سنجیدگی سے غور کریں" اور مناسب کارروائی کرے۔ ہندوستانی آئین ہر شہری کے حقوق اور مراعات کا تحفظ کرتا ہے اور حکومت اور انتظامیہ عوام کے سامنے جوابدہ ہیں۔ لہٰذا حکومت کو پرامن احتجاج کرنے والے طلباء اور شہریوں کو دبانے کے بجائے ان کے مطالبات پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، ان کو حل کرنا چاہیے اور مناسب کارروائی کرنی چاہیے۔
پارٹی میں ضم ہونے کی کسی پارٹی کی طرف سے کوئی تجویز نہیں
دریں اثنا، این سی پی کی ورکنگ صدر سپریہ سولے نے گزشتہ ہفتے این ڈی اے میں شامل ہونے یا این سی پی میں ضم ہونے کی قیاس آرائیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی میں شامل ہونے کی کسی دوسری پارٹی کی طرف سے کوئی تجویز نہیں ہے۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر پارٹی کے کسی سینئر رہنما سے مشاورت نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا، "پوار صاحب، میں، جینت پاٹل، انیل دیشمکھ، راجیش ٹوپے یا کسی دوسرے سینئر لیڈر کو کسی پارٹی کی طرف سے کوئی تجویز نہیں ملی ہے اور نہ ہی بی جے پی، کانگریس یا این ڈی اے کے کسی ساتھی نے ہمیں کوئی تجویز دی ہے۔"
ملاقاتیں انتظامی امور کے لیے سیاسی صف بندی کے لیے نہیں
شرد پوار کے گروپ کی این ڈی اے میں شمولیت کی افواہوں کو این سی پی لیڈر جینت پاٹل، حکمراں این سی پی لیڈروں پرفل پٹیل اور سنیل تٹکرے اور وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کے درمیان ممبئی میں دیر رات کی میٹنگ کے بعد تقویت ملی۔ شرد پوار کی پارٹی نے کہا ہے کہ یہ ملاقاتیں انتظامی امور کے لیے تھیں، سیاسی صف بندی کے لیے نہیں۔